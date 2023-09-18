《乳癌奇蹟治癒》：乳房「長這樣」就危險了——五大乳癌徵兆，立即就醫檢查

文：鄭明輝

身體「怪怪的」就要注意：乳房「有變化」就是乳癌嗎？

乳房自我檢查時如有摸到腫塊，先不要太驚慌，大多數的腫塊都是良性的，但是一定要到醫院做進一步檢查，不要疏忽。如果是良性腫瘤，沒有壓迫性和立即危險，追蹤觀察即可；如果檢查出來是惡性，能被自己摸出來的大小通常已非輕微，要立即就醫治療。臨床上也有許多個案一開始發現乳癌時，並不是在乳房部位發現異狀（有時自我檢查可能摸不出來，有些人也沒有定期到醫院做檢查的習慣），而是因為覺得身體「怪怪的」、「不太對勁」。

有一位30多歲的女藝人就曾勇敢公開自己無意間發現罹癌的經歷，當時她覺得自己很容易累，怎麼休息都沒有改善，加上胸痛、腰痛不舒服，所以才到醫院去做檢查，當醫師跟她說是「乳癌」時，她非常錯愕，完全沒想到這些「八竿子打不著邊」的不舒服症狀和乳癌有關係。

雖然乳癌最具體的症狀會以腫瘤來表現，但若是平常疏於檢查，或是癌細胞轉移表現在其他器官組織上才被發現，嚴重程度就會提高許多，因此養成平日自我檢查加上定期到醫院檢查的習慣，多重把關非常重要。乳房部位的變化性，大致可區分為生理週期變化與風險較高的異常徵兆。

乳房三個正常變化——先安心，這些和乳癌無關

平日健康的乳房在外觀或硬度上也可能出現變化，並不代表健康出問題，如荷爾蒙的週期波動、輕微發炎或老化現象，都屬於無害的變化：

1. 月經期間荷爾蒙發生變化，有些女性乳房會腫脹甚至會痛，或乳房內部出現水腫積液，摸起來好像有腫塊，這些現象等經期結束後就會自然消失，可以觀察自己乳房週期變化的規律性。

2. 婦女懷孕時，乳房的泌乳腺的數量和體積會大幅增加，因而脹大，哺乳時乳汁多為白色或極淺的淡黃色，有時可能因泌乳過多而造成乳腺阻塞，乳房出現發熱、腫脹、變硬、腫塊甚至會疼痛，當乳腺阻塞時需設法將乳汁擠出排空，可盡量哺餵母乳，或將乳汁擠出冷凍貯存備用。如果變成乳腺炎，乳房與乳頭紅腫熱痛，可能需要服用抗生素治療，需就醫診治以免感染加劇。

3. 服用或注射含荷爾蒙成分的藥物，如避孕藥、避孕針、補充荷爾蒙營養品，或是乳腺受到感染，都可能造成乳房腫脹、組織變得比較緊實、乳頭滲出分泌物等現象，這些並非乳癌的徵兆。

以上情況雖非乳癌，但若造成不適感或有疑慮，可至乳房外科請教醫師是否需要治療。

乳房「長這樣」就危險了：五大乳癌徵兆，立即就醫檢查

乳癌組織剛形成時，通常沒有明顯症狀，也不會疼痛。專業乳房外科醫師在門診短時間內的觸診（約一公分的腫塊可摸得出來），若腫瘤較小，一時間可能也無法觸摸到異狀，所以搭配每個月一次乳房自我檢查（約兩公分的腫塊可摸出），加上每年定期到醫院做乳房X光攝影或超音波篩檢（可辨識出一公分以下的細微異狀），形成三道完善的乳癌防禦網，檢測的效果最為可靠。當癌細胞生長到「可摸」、「有感」的程度，或外觀有以下明顯的症狀，通常都屬中期了，一定要立即到乳房外科做詳細的檢查：

1. 若發現乳房的大小、形狀改變，雙側乳房高低位置本來對稱但變得不對稱，或乳房組織間的懸韌帶受到癌細胞破壞而收縮，造成乳頭移位、乳頭凹陷或皮膚外觀變形，就要特別提高警覺。

2. 乳房或腋下有腫塊不一定是乳癌，90%以上的腫瘤是良性乳房瘤，如乳房囊腫（Breast Cyst）或纖維瘤（Fibroadenoma）。但如果已經是可以明顯摸到的大小，都建議到醫院做進一步檢查。「痛感」無法單獨用來判斷腫瘤是良性或惡性，通常良性纖維瘤不會痛，惡性腫瘤有90%也不會痛，腫瘤生長的位置或大小壓迫到或侵犯到神經，才是造成疼痛的原因。

3. 生理期或懷孕哺乳，正常乳頭分泌物為透明或白色乳汁；纖維囊腫或乳管擴張、發炎則可能出現黃綠色分泌物；若乳頭滲血極可能是惡性腫瘤的徵兆，要立即找乳房外科做詳細檢查。

4. 乳房皮膚或乳頭、乳暈出現不明紅腫，或經久不癒的皮膚潰爛，甚至出現異味，都有可能是受到癌細胞侵襲，必須做進一步的詳細檢查。

5. 癌細胞增生會阻礙周邊皮膚的血液循環，造成皮膚顏色改變（變深或紅紫色）、纖維化、收縮變皺，整體看起來凹凸如橘皮狀，有些末期患者的症狀會穿透到皮膚層，能明確看到潰爛的傷口、聞到異味，曾有家屬憂慮地描述親人乳癌情況嚴重卻不肯就醫：「她的傷口像是爆開一樣……」、「身上常發出像木瓜腐爛的味道……」、「母親左胸前衣服經常有一塊濕濕的……」這些通常都是乳癌三、四期的症狀，請立即接受治療，延緩惡化速度，勿再拖延。

以目前的醫學治療技術，乳癌已經不是絕症，而是可以控制和早期治癒的疾病，所以只要發現自己的乳房有任何異狀，不要遲疑，也不要輕信未經醫學證實的另類療法，應立即找合格的乳房外科做進一步檢查以確認病況，給予最正確有效的治療。

乳癌篩檢要去哪裡做？

國民健康署認證的乳癌篩檢醫院多達200多家，通常大型醫療院所、所屬轄區健康服務中心、當地衛生局（所）都有提供乳房篩檢服務，包括醫師理學觸診檢查、乳房超音波及乳房X光攝影，需先洽詢預約，並於檢查當日攜帶健保卡前往篩檢。

書籍介紹

本文摘錄自《乳癌奇蹟治癒：乳房再造權威鄭明輝乳癌完全康復指引》，方舟文化出版

作者：鄭明輝

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