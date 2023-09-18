《乳癌奇蹟治癒》：乳房「長這樣」就危險了——五大乳癌徵兆，立即就醫檢查
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乳房再造權威鄭明輝教授，首度公開獨步全球的乳房重建和淋巴水腫治療創新技術。超值收錄100個乳癌治療必知重要醫題，例如我需要做「乳癌遺傳基因檢測」嗎？預防性乳房切除是必要的嗎？重建的乳房有感覺嗎？等等，提供最專業的醫學觀點。教你就醫時問對關鍵問題，和乳房外科、腫瘤科、整形外科、婦產科等不同醫師、護理師溝通無障礙。
文：鄭明輝
身體「怪怪的」就要注意：乳房「有變化」就是乳癌嗎？
乳房自我檢查時如有摸到腫塊，先不要太驚慌，大多數的腫塊都是良性的，但是一定要到醫院做進一步檢查，不要疏忽。如果是良性腫瘤，沒有壓迫性和立即危險，追蹤觀察即可；如果檢查出來是惡性，能被自己摸出來的大小通常已非輕微，要立即就醫治療。臨床上也有許多個案一開始發現乳癌時，並不是在乳房部位發現異狀（有時自我檢查可能摸不出來，有些人也沒有定期到醫院做檢查的習慣），而是因為覺得身體「怪怪的」、「不太對勁」。
有一位30多歲的女藝人就曾勇敢公開自己無意間發現罹癌的經歷，當時她覺得自己很容易累，怎麼休息都沒有改善，加上胸痛、腰痛不舒服，所以才到醫院去做檢查，當醫師跟她說是「乳癌」時，她非常錯愕，完全沒想到這些「八竿子打不著邊」的不舒服症狀和乳癌有關係。
雖然乳癌最具體的症狀會以腫瘤來表現，但若是平常疏於檢查，或是癌細胞轉移表現在其他器官組織上才被發現，嚴重程度就會提高許多，因此養成平日自我檢查加上定期到醫院檢查的習慣，多重把關非常重要。乳房部位的變化性，大致可區分為生理週期變化與風險較高的異常徵兆。
乳房三個正常變化——先安心，這些和乳癌無關
平日健康的乳房在外觀或硬度上也可能出現變化，並不代表健康出問題，如荷爾蒙的週期波動、輕微發炎或老化現象，都屬於無害的變化：
1. 月經期間荷爾蒙發生變化，有些女性乳房會腫脹甚至會痛，或乳房內部出現水腫積液，摸起來好像有腫塊，這些現象等經期結束後就會自然消失，可以觀察自己乳房週期變化的規律性。
2. 婦女懷孕時，乳房的泌乳腺的數量和體積會大幅增加，因而脹大，哺乳時乳汁多為白色或極淺的淡黃色，有時可能因泌乳過多而造成乳腺阻塞，乳房出現發熱、腫脹、變硬、腫塊甚至會疼痛，當乳腺阻塞時需設法將乳汁擠出排空，可盡量哺餵母乳，或將乳汁擠出冷凍貯存備用。如果變成乳腺炎，乳房與乳頭紅腫熱痛，可能需要服用抗生素治療，需就醫診治以免感染加劇。
3. 服用或注射含荷爾蒙成分的藥物，如避孕藥、避孕針、補充荷爾蒙營養品，或是乳腺受到感染，都可能造成乳房腫脹、組織變得比較緊實、乳頭滲出分泌物等現象，這些並非乳癌的徵兆。
以上情況雖非乳癌，但若造成不適感或有疑慮，可至乳房外科請教醫師是否需要治療。
乳房「長這樣」就危險了：五大乳癌徵兆，立即就醫檢查
乳癌組織剛形成時，通常沒有明顯症狀，也不會疼痛。專業乳房外科醫師在門診短時間內的觸診（約一公分的腫塊可摸得出來），若腫瘤較小，一時間可能也無法觸摸到異狀，所以搭配每個月一次乳房自我檢查（約兩公分的腫塊可摸出），加上每年定期到醫院做乳房X光攝影或超音波篩檢（可辨識出一公分以下的細微異狀），形成三道完善的乳癌防禦網，檢測的效果最為可靠。當癌細胞生長到「可摸」、「有感」的程度，或外觀有以下明顯的症狀，通常都屬中期了，一定要立即到乳房外科做詳細的檢查：
1. 若發現乳房的大小、形狀改變，雙側乳房高低位置本來對稱但變得不對稱，或乳房組織間的懸韌帶受到癌細胞破壞而收縮，造成乳頭移位、乳頭凹陷或皮膚外觀變形，就要特別提高警覺。
2. 乳房或腋下有腫塊不一定是乳癌，90%以上的腫瘤是良性乳房瘤，如乳房囊腫（Breast Cyst）或纖維瘤（Fibroadenoma）。但如果已經是可以明顯摸到的大小，都建議到醫院做進一步檢查。「痛感」無法單獨用來判斷腫瘤是良性或惡性，通常良性纖維瘤不會痛，惡性腫瘤有90%也不會痛，腫瘤生長的位置或大小壓迫到或侵犯到神經，才是造成疼痛的原因。
3. 生理期或懷孕哺乳，正常乳頭分泌物為透明或白色乳汁；纖維囊腫或乳管擴張、發炎則可能出現黃綠色分泌物；若乳頭滲血極可能是惡性腫瘤的徵兆，要立即找乳房外科做詳細檢查。
4. 乳房皮膚或乳頭、乳暈出現不明紅腫，或經久不癒的皮膚潰爛，甚至出現異味，都有可能是受到癌細胞侵襲，必須做進一步的詳細檢查。
5. 癌細胞增生會阻礙周邊皮膚的血液循環，造成皮膚顏色改變（變深或紅紫色）、纖維化、收縮變皺，整體看起來凹凸如橘皮狀，有些末期患者的症狀會穿透到皮膚層，能明確看到潰爛的傷口、聞到異味，曾有家屬憂慮地描述親人乳癌情況嚴重卻不肯就醫：「她的傷口像是爆開一樣……」、「身上常發出像木瓜腐爛的味道……」、「母親左胸前衣服經常有一塊濕濕的……」這些通常都是乳癌三、四期的症狀，請立即接受治療，延緩惡化速度，勿再拖延。
以目前的醫學治療技術，乳癌已經不是絕症，而是可以控制和早期治癒的疾病，所以只要發現自己的乳房有任何異狀，不要遲疑，也不要輕信未經醫學證實的另類療法，應立即找合格的乳房外科做進一步檢查以確認病況，給予最正確有效的治療。
乳癌篩檢要去哪裡做？
國民健康署認證的乳癌篩檢醫院多達200多家，通常大型醫療院所、所屬轄區健康服務中心、當地衛生局（所）都有提供乳房篩檢服務，包括醫師理學觸診檢查、乳房超音波及乳房X光攝影，需先洽詢預約，並於檢查當日攜帶健保卡前往篩檢。
書籍介紹
本文摘錄自《乳癌奇蹟治癒：乳房再造權威鄭明輝乳癌完全康復指引》，方舟文化出版
作者：鄭明輝
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。