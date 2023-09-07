不斷受挫又不斷挑戰，日本為何如此看重「登月計畫」？
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由於高空強風的影響，日本延後了可望成為該國首個登月宇宙飛船的發射計劃。經過二十多年的發展，日本探月計劃的重點是利用先進的圖像導航技術和輕型硬體，實現高精度著陸。
文：德國之聲中文網（路透社）
由於高空強風的影響，日本航空當局週一（8月28日）延後了可望成為該國首個登月宇宙飛船的發射計劃。
日本的目標是在9月中旬之前向太空發射「月球探測智慧型著陸器」（SLIM），最快可於2024年1月登陸月球。
日本將成為繼美國、前蘇聯、中國和印度之後第五個實現登月的國家。印度「月球飛船3號」探月任務本月取得成功，與日本近期太空任務的挫折形成對照。
日本的探月任務是什麼？
經過20多年的發展，SLIM計劃的重點是利用先進的圖像導航技術和輕型硬體實現高精度著陸。
SLIM被稱為「月球狙擊手」，其預定著陸點距離目標地點不超過100公尺。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，這與傳統的月球著陸器通常為數公里的精確度相比是一個巨大的飛躍。
日本宇宙航空研究開發機構通過製造輕型著陸器來降低發射成本，並能更頻繁地執行任務。SLIM發射時的重量略大於700公斤（1540磅），不到印度「月船3號」的一半。
它使用高效的化學推進系統，包括微型電子設備。
截至今年，SLIM的整體開發成本約為150億日元（1.02億美元）。印度發射著陸器的預算約為7500萬美元。
精確著陸技術為何重要？
日本宇宙航空研究開發機構說，「精確定位」著陸技術能夠對月球上的岩石和水資源進行更精細的搜索，並通過幫助太空船選擇太陽能發電的最佳位置和避開崎嶇地形來提高其存活幾率。
SLIM計劃在月球風暴洋的馬呂斯山（Marius Hill）附近的一處熔岩洞入口處實施軟著陸。該地點是根據月球軌道器拍攝的高解析度圖像選定的。
日本的太空計劃為何重要？
雖然已有14名日本太空人進入太空，僅次於美國、俄羅斯（包括前蘇聯）和中國進入太空的人數，但日本的太空任務主要集中在開發發射器和太空探測器上，並依靠美國和俄羅斯搭載太空人。
日本的目標是在2020年代後半期將一名太空人送上月球表面，作為美國國家太空總署「阿提米絲」登月計劃的一部分。
日本先進的圖像技術，如SLIM所用的技術，被視為日本應對中國日益增長的太空軍事存在的關鍵部分。
日本最近遇到哪些挫折？
SLIM的發射延後了幾個月。由於點火出現明顯問題，日本新一代主力運載火箭H3火箭今年2月首次發射失敗。
2022年10月，日本宇宙航空研究開發機構使用「埃普西隆」固體燃料火箭發射8顆小型人造衛星，但因火箭升空不久後發生故障而失敗。
日本政府表示，民營企業的計劃應該發揮更大的作用。除了三菱重工等傳統工業巨頭外，日本商業太空探索公司iSpace和軌道碎片清除公司Astroscale等民營企業也已進入市場，並籌集了數億美元資金。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：又遇挫折！日本登月計劃為何如此重要？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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