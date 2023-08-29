涉嫌干預2020大選結果，川普將於2024「超級星期二」前一日受審

有關川普（Donald Trump）試圖推翻2020年總統大選結果一案，已確定將於2024年3月4日審理，而這天也正好是美國總統初選「超級星期二」的前一日。

選舉干預案將於超級星期二前審理

8月28日，在聯邦法院舉行的聽證會上，特別檢察官史密斯（Jack Smith）提議將審理日期定於2024年1月2日。然而，川普的律師則要求將審理日期推遲至2026年4月，因為他們需要更多時間來審查檢察官在此案中所發現的大量證據，而光是證據相關的文件就多達1150萬頁。

最後，聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）決定將案件的審理日期定於2024年3月4日，她表示：「民眾有權要求對這個事件進行迅速且有效的解決。」同時，她也認為，6個月的時間得以讓川普的律師團隊為審判做足準備，且將審理日期定於2026年4月「遠遠超過必要範圍」。

對此，川普的律師勞洛（John Lauro）感到不滿，他表示，儘管他們將遵守楚坎訂定的日期，但這將導致他們無法為川普提供有效的律師協助。「川普有權獲得一個公平的審判。」他說。

本案件審理的隔天，正好遇上美國「超級星期二」（Super Tuesday），這天共和黨將在數十個州舉行總統初選。而由於川普仍在最新的民調中，領先其他共和黨侯選人，預估超級星期二前的審判對川普的人氣並不會有太大的影響。

在確定審理日期後，川普在Truth Social平台上，寫下：「今天，一位有偏見、厭惡川普的法官只給我兩個月的延期，這正是我們腐敗的政府所想要的，超級星期二。我將提出上訴！」

在這起由聯邦調查的選舉干預案當中，川普被以3宗圖謀不軌和1起妨礙司法調查罪起訴，而川普堅決否認了4項指控。和喬治亞州案不同的是，川普在本案中是唯一的被告，而喬治亞州案則有18名被告。

其他3起刑事案件的進展

除了選舉干預案確定於2024年3月4日審理之外，有關川普涉嫌支付封口費用而偽造商業記錄一案已確定將於3月25日審理，而涉嫌處理機密文件不當一案的審理日期則定於5月20日。另外，喬治亞州的起訴案將於9月6日傳訊被告。

而這樣的日期安排，也意味著川普必須在競選激烈的時期，同時接受3起刑事案件的審理。

楚坎表示，川普的其他義務不應影響他受審的時間，「川普必須確保審理日期順利進行，無論他如何安排行程。」

楚特坎表示，她已經向負責封口費一案的法官告知兩案審理的時程可能重疊的情況。因此，封口費一案的審理可能會改期，以配合選舉干預案的審理。

川普募款商品熱賣，單日籌418萬美元

根據《Politico》報導，僅25日一天，川普的競選團隊就募得418萬美元（約新台幣1.34億元），這也打破了川普24小時內募集的最高金額紀錄。而川普的競選團隊也在他向亞特蘭大的福爾頓監獄（Fulton County Jail）投案後，募得了超過710萬美元（約新台幣2.28億元）。

在川普於富爾頓郡監獄拍下大頭照後，他的競選團隊隨即將照片印製成募款商品販售。商品的種類包括上衣、貼紙和海報等，這些商品都印有標語「NEVER SURRENDER！」，而商品的價格從12美元到34美元不等。

此外，川普的競選團隊表示，他們在過去3週內已募集了近2000萬美元（約新台幣6.42億元）。報導指出，這起募資熱潮證明了川普如何將4起刑事起訴轉化為競選資金，並團結、號召他的核心支持者。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：翁世航