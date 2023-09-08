《毒性羞恥》：一個越是需要依賴外部認可的人，就會把自己的性慾藏得更深
我們想讓你知道的是
格洛弗博士是一位擁有超過40年經驗的關係治療師。他在諮商過程發現，許多人（特別是男性）都有同樣的困擾；這些行為，很大部分都是因為童年創傷而發展出的生存機制：需求沒有被及時滿足、被遺棄的經驗、害怕惹父母生氣……。格洛弗把這些症狀稱為「好人症候群」，藉由他成立的「不再當好人」互助小組，已經成功幫助成千上萬人們，改變他們的生活。
文：羅伯特．格洛弗（Robert A. Glover）
陰道恐懼症：想盡辦法不做愛
雖然聽起來很奇怪，但好人們有許多有創意的方式，來避免發生性行為。我創了一個詞來描述這種傾向，叫做「陰道恐懼症」。陰道恐懼症是一種症候群，有這種症狀的人，會盡量避免讓陰莖進入陰道，或者一旦進入了，就儘快抽出。雖然這種生存機制可能有助於保護好人，讓自己不必經歷羞恥與恐懼，但也同時讓他們不會有太多性生活的機會。
艾倫就是個典型的陰道恐懼症患者。他因為慣性在婚姻之外與他人建立以性為基礎的關係，所以開始接受治療。雖然他曾與其中一些約會對象發展到非常「深入」的程度，但都還是沒有做完全套。在他開始偷偷與妻子的朋友亂來之後，問題就接踵而來。他的妻子在他外套口袋裏發現了一張字條，讓他罪證確鑿。
在治療過程中，艾倫透露自己喜歡受到女性關注。他表示自己在社交場合總覺得與女性互動比較自在。久而久之，可以很明顯地看出，因為童年經驗的制約（包含他的媽寶傾向、他想表現得與父親不同的決心，以及基本教義派的影響），艾倫找到了許多有創意的方式來獲得女性注意；與此同時，他也避免將陰莖放入她們的陰道裏。
我把好人的這種行為，稱為「無性交式的調情」。他們只要不把陰莖放入陰道裏，就能在享受各種肉慾歡愉的同時，說服自己並沒有發生過真正的性關係，也沒有做錯任何事情。
有一次，艾倫在小組中分享了這種行為的例子。某次出差時，與一位他覺得很有吸引力的年輕女同事同行。旅途中，他們互相調情，舉手投足間也充滿了性暗示。
有天晚上，他們在酒吧裏聊著彼此的生活，那天晚上他們還一起跳了些慢舞。
第二天晚上喝了酒後，這位女同事邀請艾倫到她的浴缸共浴。她穿著撩人的比基尼登場，在浴缸裏她坐上艾倫的大腿，兩人激情擁吻。對方邀請艾倫上她房裏，雖然艾倫已經慾火焚身，但他還是拒絕了對方的邀請，因為他不想毀掉他們的「同事關係」。
這個故事充分展現出了艾倫這一生一直在避免陰道性交的行為。艾倫高中時交過幾個女朋友，可是每當她們認真起來想發生關係時，艾倫就會有窒息感，於是戀情也就不了了之了。
艾倫把妻子描述成一個性冷感的人，造成這種情況的原因是艾倫從來不會直接提出性方面的要求。他覺得女人會認為性愛是不好的事，而且他相信如果自己太直接讓她們知道他想做愛，會讓她們覺得他這個人很糟糕。
艾倫總用妻子不給當作藉口，為自己與其他女性亂來的行為辯解。比較有趣的一點是，艾倫有個一貫的訣竅，他只會跟那些不太可能會跟他性交的女性調情。偶爾他也有看錯的時候，但他總會找到很好的理由搪塞，就算前戲已經開始了，也不會跟對方完成性交。
好好情人：性愛變成例行公事
許多好人認為自己是相當不錯的情人，並引以為傲。當個好好情人可以是他們價值依附的一個手段，讓自己感覺有價值。它也可以是一種用來說服自己與其他男性不同的方式。
同時，它又是一個有效的機制，幫助好人在做愛時分散注意力，讓他們不用直注意到自己內在的羞恥以及恐懼。只要他們能專注於伴侶的性慾與歡愉，就不會一直注意到自己的毒性羞恥感、自己的匱乏，以及令他們畏懼的窒息感。泰倫斯這位三十多歲的好好先生，就是一個很好的例子。
「我有早洩的困擾。」泰倫斯第一次治療時告訴我：「我第一任妻子跟別的男人跑了。這個打擊真的很大。還好我遇到了一個美麗、知性又性感的女人。我們訂婚了。但是有一個問題，我每次都太快射了。她真的讓我很興奮，沒辦法，真的太興奮了。」
泰倫斯繼續描述跟未婚妻做愛時，都是怎麼取悅她的。每次他們做愛的時候，泰倫斯都會努力讓他的未婚妻高潮兩、三次。在把陰莖插進去之前，他會先用嘴巴幫她，接著再放進去，努力讓她再達到一次高潮。然而很可惜，泰倫斯常常在讓女方達到最後一次高潮前就射出來了。泰倫斯表現得相當無私，他告訴未婚妻，只要能讓她高潮，自己舒不舒服都無所謂。
「除了這個以外，我們兩人的一切都很好。」泰倫斯說道：「她的孩子喜歡我，她的父母也喜歡我，她也說她喜歡我的一切。但就是這個問題讓我很困擾，她覺得我們之間好像少了點什麼，也不太想跟我做愛了，甚至還在考慮把婚禮延後，等我能把這個問題解決再說。」
通常像泰倫斯這樣的男人，都沒有意識到努力當個好好情人的過程會錯過多少東西。嘗試當好好情人過程，無疑是在讓性愛這件事變得無聊。在性愛中只專注於服務對方，會讓性愛變得像一種例行公事，不斷重複上一次性愛中成功讓對方開心的做法。
當個好好情人注定是不會有太多激情的。性愛應該是互惠的、自然而然的親密體驗。這種做法絕對不是理想的性愛祕訣！
無法告人的性祕密
想像一下，如果能研發一種藥物，可以用來消除孤獨、治癒無聊、減輕自卑、平息衝突、創造被愛的感覺、緩解壓力，且能解決各種普遍的個人問題，那該有多好！鐵定能大賺一筆。這些好人們相信確實存在這樣的藥物，他們把這種藥物稱為性愛。
許多好人在小時候就發現性興奮是一種分散注意力的好方法，讓自己可以暫時脫離童年時的孤獨、不安、不切實際的要求，以及被遺棄的經歷。不幸的是，當他們把這種尋求安全感的方式帶到成年以後，會阻礙他們與另一個人的親密體驗，也會讓他們無法獲得美滿的性生活。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。