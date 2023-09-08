《毒性羞恥》：一個越是需要依賴外部認可的人，就會把自己的性慾藏得更深

文：羅伯特．格洛弗（Robert A. Glover）

陰道恐懼症：想盡辦法不做愛

雖然聽起來很奇怪，但好人們有許多有創意的方式，來避免發生性行為。我創了一個詞來描述這種傾向，叫做「陰道恐懼症」。陰道恐懼症是一種症候群，有這種症狀的人，會盡量避免讓陰莖進入陰道，或者一旦進入了，就儘快抽出。雖然這種生存機制可能有助於保護好人，讓自己不必經歷羞恥與恐懼，但也同時讓他們不會有太多性生活的機會。

艾倫就是個典型的陰道恐懼症患者。他因為慣性在婚姻之外與他人建立以性為基礎的關係，所以開始接受治療。雖然他曾與其中一些約會對象發展到非常「深入」的程度，但都還是沒有做完全套。在他開始偷偷與妻子的朋友亂來之後，問題就接踵而來。他的妻子在他外套口袋裏發現了一張字條，讓他罪證確鑿。

在治療過程中，艾倫透露自己喜歡受到女性關注。他表示自己在社交場合總覺得與女性互動比較自在。久而久之，可以很明顯地看出，因為童年經驗的制約（包含他的媽寶傾向、他想表現得與父親不同的決心，以及基本教義派的影響），艾倫找到了許多有創意的方式來獲得女性注意；與此同時，他也避免將陰莖放入她們的陰道裏。

我把好人的這種行為，稱為「無性交式的調情」。他們只要不把陰莖放入陰道裏，就能在享受各種肉慾歡愉的同時，說服自己並沒有發生過真正的性關係，也沒有做錯任何事情。

有一次，艾倫在小組中分享了這種行為的例子。某次出差時，與一位他覺得很有吸引力的年輕女同事同行。旅途中，他們互相調情，舉手投足間也充滿了性暗示。

有天晚上，他們在酒吧裏聊著彼此的生活，那天晚上他們還一起跳了些慢舞。

第二天晚上喝了酒後，這位女同事邀請艾倫到她的浴缸共浴。她穿著撩人的比基尼登場，在浴缸裏她坐上艾倫的大腿，兩人激情擁吻。對方邀請艾倫上她房裏，雖然艾倫已經慾火焚身，但他還是拒絕了對方的邀請，因為他不想毀掉他們的「同事關係」。

這個故事充分展現出了艾倫這一生一直在避免陰道性交的行為。艾倫高中時交過幾個女朋友，可是每當她們認真起來想發生關係時，艾倫就會有窒息感，於是戀情也就不了了之了。

艾倫把妻子描述成一個性冷感的人，造成這種情況的原因是艾倫從來不會直接提出性方面的要求。他覺得女人會認為性愛是不好的事，而且他相信如果自己太直接讓她們知道他想做愛，會讓她們覺得他這個人很糟糕。

艾倫總用妻子不給當作藉口，為自己與其他女性亂來的行為辯解。比較有趣的一點是，艾倫有個一貫的訣竅，他只會跟那些不太可能會跟他性交的女性調情。偶爾他也有看錯的時候，但他總會找到很好的理由搪塞，就算前戲已經開始了，也不會跟對方完成性交。

好好情人：性愛變成例行公事

許多好人認為自己是相當不錯的情人，並引以為傲。當個好好情人可以是他們價值依附的一個手段，讓自己感覺有價值。它也可以是一種用來說服自己與其他男性不同的方式。

同時，它又是一個有效的機制，幫助好人在做愛時分散注意力，讓他們不用直注意到自己內在的羞恥以及恐懼。只要他們能專注於伴侶的性慾與歡愉，就不會一直注意到自己的毒性羞恥感、自己的匱乏，以及令他們畏懼的窒息感。泰倫斯這位三十多歲的好好先生，就是一個很好的例子。

「我有早洩的困擾。」泰倫斯第一次治療時告訴我：「我第一任妻子跟別的男人跑了。這個打擊真的很大。還好我遇到了一個美麗、知性又性感的女人。我們訂婚了。但是有一個問題，我每次都太快射了。她真的讓我很興奮，沒辦法，真的太興奮了。」

泰倫斯繼續描述跟未婚妻做愛時，都是怎麼取悅她的。每次他們做愛的時候，泰倫斯都會努力讓他的未婚妻高潮兩、三次。在把陰莖插進去之前，他會先用嘴巴幫她，接著再放進去，努力讓她再達到一次高潮。然而很可惜，泰倫斯常常在讓女方達到最後一次高潮前就射出來了。泰倫斯表現得相當無私，他告訴未婚妻，只要能讓她高潮，自己舒不舒服都無所謂。

「除了這個以外，我們兩人的一切都很好。」泰倫斯說道：「她的孩子喜歡我，她的父母也喜歡我，她也說她喜歡我的一切。但就是這個問題讓我很困擾，她覺得我們之間好像少了點什麼，也不太想跟我做愛了，甚至還在考慮把婚禮延後，等我能把這個問題解決再說。」

通常像泰倫斯這樣的男人，都沒有意識到努力當個好好情人的過程會錯過多少東西。嘗試當好好情人過程，無疑是在讓性愛這件事變得無聊。在性愛中只專注於服務對方，會讓性愛變得像一種例行公事，不斷重複上一次性愛中成功讓對方開心的做法。

當個好好情人注定是不會有太多激情的。性愛應該是互惠的、自然而然的親密體驗。這種做法絕對不是理想的性愛祕訣！

無法告人的性祕密

想像一下，如果能研發一種藥物，可以用來消除孤獨、治癒無聊、減輕自卑、平息衝突、創造被愛的感覺、緩解壓力，且能解決各種普遍的個人問題，那該有多好！鐵定能大賺一筆。這些好人們相信確實存在這樣的藥物，他們把這種藥物稱為性愛。

許多好人在小時候就發現性興奮是一種分散注意力的好方法，讓自己可以暫時脫離童年時的孤獨、不安、不切實際的要求，以及被遺棄的經歷。不幸的是，當他們把這種尋求安全感的方式帶到成年以後，會阻礙他們與另一個人的親密體驗，也會讓他們無法獲得美滿的性生活。