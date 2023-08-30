「雙語教育」只是一個耍噱頭的教育政策，對提升學生學力之功效微乎其微

文：綠園嬿語

最近聽到有不少老師提到被要求參加雙語教學研習[1]，並提出對於此研習課程的看法，主要是認為此研習所安排的課程，對雙語教學的幫助不大。

對此政策我大膽預言，我國的雙語教育必定失敗，因為根本沒有對學生的學習問題對症下藥。

我國學生的學力越來越差，雙峰現象越來越嚴重，原因為何？主要原因是因為教育主管機關在處理教育政策時，並未從找出問題和解決問題下手，反而不斷用新的政策製造出新問題。所以，我國推動教育政策失敗率很高。

為何我國學生的學力越來越差？就我的觀察和實務經驗，我國學生的學習態度和學習基礎十分薄弱，尤其是工具語言（國語文）掌握越來越差，進而影響其他科目的學習。

舉例來說，當我在教音樂欣賞，帶著學生理解歌詞意境的時候，我真的不知道我究竟是音樂老師？還是國文老師？本來我認為可以一節課就上完的課程內容，由於學生的理解力過差，導致要上到兩節課。這還是純國語的音樂課喔！如果我用雙語上呢？我看大概絕大部份的學生都要睡著了。

我一向認為，若要提高教學成效，就要非常務實地看待教育問題。

舉例來說，許多年前，有一次，我看到朋友的小孩（約小學三年級），在做老師給的造詞練習。當看到他所寫的內容，我真的十分傻眼，為何？因為，他的造詞練習真的在「造詞」，造他自己的詞。他不知道，造詞練習是為了讓他增加辭彙能力。

於是，我告訴他不能這樣寫作業，要求他拿起字典，教他查到那個他要造詞的字，然後，把相關常用的詞抄進去，並告訴他，如果他抄了五個詞，可以去看看其中一、兩個詞的意義是什麼。

幾個星期後，他媽媽跑來感謝我，說他孩子那次的段考居然考第一名。

再舉一例。

在我當導師期間，我就察覺學生國語文（工具語言）閱讀理解能力相當差，這狀況不僅會影響學生各科的學習，也會影響師生之間的溝通互動。於是，我開始計劃性地推動閱讀。

我的方法是，每週給學生一篇小故事，並設計相關能提升閱讀能力和寫作能力的問題。

由於學生的閱讀能力弱，所以，先從A5份量、12號字的閱讀開始，份量隨著學生的能力擴充，最後會擴充到B4、12號字。

為了瞭解學生的閱讀狀況，我會要求學生輪流站起來讀一小段，在學生的閱讀中，我會發現學生理解文意不佳的問題。如：「在錯誤的地方斷句。」

每次讀完後，我還會要求學生拿起筆來，帶著他們圈選5個對他們來說有難度的詞，增加他們的詞彙量。

由於他們閱讀的是故事，所以，題目都會從故事中的人、事、時、地、物，也就是「w（who, when, where… ）」問起，並要求學生養成習慣，第一次讀故事，就要快速掌握故事中的這些元素。

所有的故事都帶著價值觀，因此，在最後一題，請他們撰寫闡述其價值觀的短文，從50字慢慢成長到120字，之後，就要求他們，有再多的話要說，也必須在120字內完成。

舉例來說，當我看到學生不斷瘋迷偶像的時候，我可能就會給他們閱讀「英雄給我們的啟示」這則故事，其內容是講述一個被送進集中營的軍官，如何堅強地活下來。

讀完之後，再要求學生寫出他們心目中的英雄是誰，他們為何認為他是英雄。這時就可以發現，他們對於「英雄」圖象的認定會有所調整，對偶像瘋迷的程度也降低。

如果學生覺得導師我要求太多，太機車，我可能會給他們讀「吾師吾友高大宜」。

在這個故事中，學生會看到身為老師的高大宜，僅管透過關係將其學生（主角）在前往勞改營的途中救下，仍透過要求主角練琴，讓主角明白他不應該為自己的遭遇自怨自艾。

當主角失戀的時候，要求主角彈奏一首闡述何謂愛情的藝術歌曲，12個調都要練一次。主角在邊彈邊唱間，慢慢理解人生的道理，對於失戀就比較能釋懷了。

當主角因為畢業演奏會需要一台演奏琴，卻無力負擔時，高大宜只淡淡地叫主角去看琴，看到滿意的琴時將價格告訴他，然後，他叫主角到他家，讓管家把買琴的錢給主角，此時，高大宜完全沒有出現。

當主角有機會離開匈牙利時，高大宜告訴主角不要回匈牙利，他會想辦法將主角在勞改營的父母救出來，送去美國與主角團聚。

透過這則故事，學生心中會建立一個新的好老師圖像，學生會知道好老師會用各種方式讓學生成長，而不是寵溺學生、放縱學生。再經過閱讀測驗的強化，學生就更能瞭解導師的苦心，對導師的抱怨也會大幅下降。

當學生經過三年這樣紮實的訓練，不僅價值觀正確，待人接物也得到讚賞，成就感倍增。更重要的是，他們的國語文掌控力大大提升，聽說讀寫都沒什麼問題，這些努力都會在其他科目的學習上發酵，讓他們的學習變輕鬆。

最後，我要說的是，我國教育政策的最大問題，就是不去找出問題，解決問題，反而在製造問題，將資源放在錯誤的地方，然後，將帥無能，累死三軍，讓第一線的老師對政府辦的研習倒盡胃口，對政府制定政策的能力充滿問號。

我可以大膽預言，這次的「在職教師雙語教學課程培力與認證實施計畫」也會是一如以往的結果：「浪費資源，收不到成效。」

備註

[1]新竹縣110學年度在職教師雙語教學課程培力與認證實施計畫

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九