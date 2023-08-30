「雙語教育」只是一個耍噱頭的教育政策，對提升學生學力之功效微乎其微
我們想讓你知道的是
台灣教育政策的最大問題，就是不去找出問題，解決問題，反而在製造問題，將資源放在錯誤的地方，然後將帥無能累死三軍。舉例來說，許多年前，我看到朋友約小學三年級的小孩，在做老師給的造詞練習，看到他所寫的內容，我真的十分傻眼......
文：綠園嬿語
最近聽到有不少老師提到被要求參加雙語教學研習[1]，並提出對於此研習課程的看法，主要是認為此研習所安排的課程，對雙語教學的幫助不大。
對此政策我大膽預言，我國的雙語教育必定失敗，因為根本沒有對學生的學習問題對症下藥。
我國學生的學力越來越差，雙峰現象越來越嚴重，原因為何？主要原因是因為教育主管機關在處理教育政策時，並未從找出問題和解決問題下手，反而不斷用新的政策製造出新問題。所以，我國推動教育政策失敗率很高。
為何我國學生的學力越來越差？就我的觀察和實務經驗，我國學生的學習態度和學習基礎十分薄弱，尤其是工具語言（國語文）掌握越來越差，進而影響其他科目的學習。
舉例來說，當我在教音樂欣賞，帶著學生理解歌詞意境的時候，我真的不知道我究竟是音樂老師？還是國文老師？本來我認為可以一節課就上完的課程內容，由於學生的理解力過差，導致要上到兩節課。這還是純國語的音樂課喔！如果我用雙語上呢？我看大概絕大部份的學生都要睡著了。
我一向認為，若要提高教學成效，就要非常務實地看待教育問題。
舉例來說，許多年前，有一次，我看到朋友的小孩（約小學三年級），在做老師給的造詞練習。當看到他所寫的內容，我真的十分傻眼，為何？因為，他的造詞練習真的在「造詞」，造他自己的詞。他不知道，造詞練習是為了讓他增加辭彙能力。
於是，我告訴他不能這樣寫作業，要求他拿起字典，教他查到那個他要造詞的字，然後，把相關常用的詞抄進去，並告訴他，如果他抄了五個詞，可以去看看其中一、兩個詞的意義是什麼。
幾個星期後，他媽媽跑來感謝我，說他孩子那次的段考居然考第一名。
再舉一例。
在我當導師期間，我就察覺學生國語文（工具語言）閱讀理解能力相當差，這狀況不僅會影響學生各科的學習，也會影響師生之間的溝通互動。於是，我開始計劃性地推動閱讀。
我的方法是，每週給學生一篇小故事，並設計相關能提升閱讀能力和寫作能力的問題。
由於學生的閱讀能力弱，所以，先從A5份量、12號字的閱讀開始，份量隨著學生的能力擴充，最後會擴充到B4、12號字。
為了瞭解學生的閱讀狀況，我會要求學生輪流站起來讀一小段，在學生的閱讀中，我會發現學生理解文意不佳的問題。如：「在錯誤的地方斷句。」
每次讀完後，我還會要求學生拿起筆來，帶著他們圈選5個對他們來說有難度的詞，增加他們的詞彙量。
由於他們閱讀的是故事，所以，題目都會從故事中的人、事、時、地、物，也就是「w（who, when, where… ）」問起，並要求學生養成習慣，第一次讀故事，就要快速掌握故事中的這些元素。
所有的故事都帶著價值觀，因此，在最後一題，請他們撰寫闡述其價值觀的短文，從50字慢慢成長到120字，之後，就要求他們，有再多的話要說，也必須在120字內完成。
舉例來說，當我看到學生不斷瘋迷偶像的時候，我可能就會給他們閱讀「英雄給我們的啟示」這則故事，其內容是講述一個被送進集中營的軍官，如何堅強地活下來。
讀完之後，再要求學生寫出他們心目中的英雄是誰，他們為何認為他是英雄。這時就可以發現，他們對於「英雄」圖象的認定會有所調整，對偶像瘋迷的程度也降低。
如果學生覺得導師我要求太多，太機車，我可能會給他們讀「吾師吾友高大宜」。
在這個故事中，學生會看到身為老師的高大宜，僅管透過關係將其學生（主角）在前往勞改營的途中救下，仍透過要求主角練琴，讓主角明白他不應該為自己的遭遇自怨自艾。
當主角失戀的時候，要求主角彈奏一首闡述何謂愛情的藝術歌曲，12個調都要練一次。主角在邊彈邊唱間，慢慢理解人生的道理，對於失戀就比較能釋懷了。
當主角因為畢業演奏會需要一台演奏琴，卻無力負擔時，高大宜只淡淡地叫主角去看琴，看到滿意的琴時將價格告訴他，然後，他叫主角到他家，讓管家把買琴的錢給主角，此時，高大宜完全沒有出現。
當主角有機會離開匈牙利時，高大宜告訴主角不要回匈牙利，他會想辦法將主角在勞改營的父母救出來，送去美國與主角團聚。
透過這則故事，學生心中會建立一個新的好老師圖像，學生會知道好老師會用各種方式讓學生成長，而不是寵溺學生、放縱學生。再經過閱讀測驗的強化，學生就更能瞭解導師的苦心，對導師的抱怨也會大幅下降。
當學生經過三年這樣紮實的訓練，不僅價值觀正確，待人接物也得到讚賞，成就感倍增。更重要的是，他們的國語文掌控力大大提升，聽說讀寫都沒什麼問題，這些努力都會在其他科目的學習上發酵，讓他們的學習變輕鬆。
最後，我要說的是，我國教育政策的最大問題，就是不去找出問題，解決問題，反而在製造問題，將資源放在錯誤的地方，然後，將帥無能，累死三軍，讓第一線的老師對政府辦的研習倒盡胃口，對政府制定政策的能力充滿問號。
我可以大膽預言，這次的「在職教師雙語教學課程培力與認證實施計畫」也會是一如以往的結果：「浪費資源，收不到成效。」
備註
[1]新竹縣110學年度在職教師雙語教學課程培力與認證實施計畫
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。