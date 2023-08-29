2023/08/29,
環境

美國研究：空汙危害甚於菸酒，南亞人均恐少活5年以上

美國研究：空汙危害甚於菸酒，南亞人均恐少活5年以上
圖為德里郊區亞穆納河（Yamuna River），遠遠望去一片灰濛。｜Photo Credit: 中央社

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美國芝加哥大學「能源政策研究所」研究指出，空污在全球嚴重受災區的南亞持續惡化，可能縮短每人預期壽命5年以上，對健康的危害遠大於吸菸、喝酒。除此之外，全球對抗空汙問題的資源分配不均，也促使亞非受到更多空污的威脅。

（中央社）一項今（29）天公布的研究顯示，對於地球上的一般人來說，空氣汙染對健康的危害比抽菸、喝酒更大；空汙威脅在全球重災區南亞持續惡化，可能縮短每人預期壽命5年以上。

綜合《法新社》與《路透社》報導，美國芝加哥大學「能源政策研究所」（Energy Policy Institute）研究報告指出，為對抗這項挑戰而撥出的資金只占打擊傳染病資金的一小部分。

根據能源政策研究所的「空氣品質壽命指數」（Air Quality Life Index）年度報告，細微粒子的空氣汙染仍是「對於公共健康的最大外部威脅」。產生微粒汙染的原因包括汽車和工業廢氣排放、野火等。

數據顯示，如果全球能長期穩定減少這些汙染物，達到世界衛生組織（WHO）指導方針所設的限制，平均每個人預期壽命將可增長2.3年。

微粒汙染與肺部疾病、心臟病、中風和癌症有關。相較之下，抽菸會讓全球預期壽命減少2.2年；兒童和產婦營養不良會減少1.6年的預期壽命。

亞非在全球空汙問題資源分配中處弱勢

亞洲和非洲的負擔最重，基礎設施卻最薄弱，無法為公民提供及時、精確的數據。此外，全球的慈善捐款已經不算多，亞洲和非洲又只能分到一點點。舉例來說，整個非洲分得的對抗空汙資金還不到30萬美元（約新台幣957萬元）。

能源政策研究所的空氣品質計畫主任哈森科夫（Crista Hasenkopf）告訴《法新社》：「空氣汙染最嚴重的地方，和我們全球集體投入資源來解決問題的地方存在嚴重差異。」

目前有一項「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria），每年提供40億美元來打擊這些疾病，卻沒有類似機制來對抗空氣汙染。

報告指出：「空氣汙染在剛果民主共和國和喀麥隆削減的人類平均壽命，比愛滋病、瘧疾和其他健康威脅更多。」

全球4個空污最嚴重國都在南亞

從全球來看，南亞是受害最嚴重的地區。以微粒的人口加權平均值按年計算，孟加拉、印度、尼泊爾和巴基斯坦依序是4個汙染最嚴重的國家。這些汙染是靠衛星偵測，定義是直徑在2.5微米以下的微粒（PM2.5）。

孟加拉PM2.5濃度每立方公尺平均為74微克，若能降到世衛組織指導方針所設每立方公尺5微克的限制，當地居民可多活6.8年。

印度首都新德里是「全球空氣汙染最嚴重的大城市」，年平均微粒汙染達每立方公尺126.5微克。

另一方面，哈森科夫說，中國自2014年開始對抗空汙，已有顯著進步，從2013年到2021年，汙染程度降低了42.3%。如果持續改善，中國人平均可多活2.2年。

在美國，「清淨空氣法」（Clean Air Act）等立法行動，自1970年以來有助於將汙染程度降低64.9%，美國人的預期壽命也延長1.4年。

不過，全球在氣候變遷影響下，變得愈來愈熱、愈來愈乾，野火威脅日益增長，正導致美國西部到拉丁美洲和東南亞的汙染激增。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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