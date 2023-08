《黑土埋輪：改變烏俄國運之戰》：烏克蘭意為「邊界上的人」，是未被蒙古帝國佔領的土地

文:李大衛、梁佐禧、葉澄衷

嘿,黑海旁的某處,一位年輕的哥薩克爬上他的馬。哀傷地,他和他的許嫁分離,但更哀傷地,他亦與烏克蘭分離。——《嘿,翔隼Гей, соколи!》

烏克蘭與俄羅斯錯綜複雜的淵緣,始於公元八八二至一二四○年基輔羅斯(Kievan Rus)時代,瓦良格人奧列格(Oleg of Novgorod)在九世紀末帶領東斯拉夫民族建立了羅斯(Rus),定都於基輔,統治周邊的古東斯拉夫人。基輔羅斯幅員遼闊,覆蓋現今烏克蘭、白俄羅斯及俄羅斯歐洲部分的大部分國土,被視為三國之共同起源。

烏克蘭民族的誕生

十三世紀時基輔羅斯為蒙古金帳汗國(Golden Horde)所滅,分裂成烏、俄、白三大斯拉夫文化分支,而烏克蘭首次作為地名出現,則是源於基輔羅斯滅亡後未被蒙古佔領的加利西亞公國(Galicia)與沃倫公國(Volhynia)人。烏克蘭意為「邊界上的人」,偏安一隅的公國吸引了一眾逃避蒙古西征的斯拉夫人與後來不願成為農奴的農民聚居,他們自稱為「哥薩克」(Cossacks),在突厥語中意即「自由人」,這就是烏克蘭民族的起源。

然而,烏克蘭在二十世紀前,一直是一系列的小型邦國,當中黑海一帶的邦國由熱那亞共和國(Republic of Genoa)所立,東北部的公國與莫斯科大公國(Grand Duchy of Moscow)融合成俄羅斯沙皇國(Tsardom of Russia),西南部的則歸波蘭立陶宛聯邦(Polish-Lithuanian Commonwealth)統治,不過當時波蘭立陶宛聯邦治下的哥薩克酋長國(Cossack Hetmanate)擁有相當大自治權,得以在波蘭立陶宛聯邦和俄羅斯帝國中間周旋,克里米亞則繼承了金帳汗國自成克里米亞汗國(Crimean Khanate),作為鄂圖曼帝國的附庸國之一而保持相當自治權。所有小型邦國直到十八世紀中晚期才被葉卡捷琳娜大帝治下的俄羅斯帝國蠶食吞併殆盡。

烏克蘭短暫建國

一九一七年俄羅斯帝國爆發二月革命,沙皇被推翻,同時俄國仍未退出第一次世界大戰。烏克蘭趁俄羅斯忙於與德國交戰時宣告獨立,後於一九一七年三月十七日建立烏克蘭人民共和國(Ukrainian People’s Republic),是第一個以烏克蘭為名的主權國家。雖然烏克蘭人民共和國在一九一八年一度被德國佔領,親德的烏克蘭國政權(Ukrainian State)取代了共和國,但不久後德國在一戰戰敗,烏克蘭遂脫離德國掌控。其時在烏克蘭西部亦曾短暫出現西烏克蘭人民共和國(West Ukrainian People’s Republic)及胡楚爾共和國(Hutsul Republic)。後來烏克蘭國在與波蘭的戰爭中失利,大部分領土落入波蘭手中。剩餘領土與烏克蘭人民共和國合併,主權得以苟延殘喘。在蘇維埃俄國建立後,蘇俄紅軍於一九一九年佔領烏克蘭全境,扶植了當地布爾什維克政權,最終令烏克蘭蘇維埃社會主義共和國(Ukrainian Soviet Socialist Republic)「加盟」蘇聯,使烏克蘭結束短暫的戰間期獨立時代。

蘇聯時期烏俄恩怨情仇

蘇聯統治初期,列寧為了籠絡烏克蘭人,烏克蘭得到比俄羅斯帝國佔領時期更大的自治權,能夠保存自己的語言文化,故一度得到不少烏克蘭人支持。然而,到了史太林時期,為了滿足中央政府的農業集體化指標,烏克蘭出產的糧食被強徵,導致一九三二年的發生烏克蘭大饑荒(Holodomor),保守估計至少有二百四十萬人死於這場饑荒,加上史太林為肅清政敵進行大清洗(the Great Purge),烏克蘭人逐對以俄羅斯為核心的蘇聯恨之入骨。

第二次世界大戰初期,由於蘇德兩國瓜分波蘭,使得西烏克蘭亦被納入蘇聯治下,使得整個烏克蘭名義上再次「統一」,然而隨著一九四一年德國出兵蘇聯,烏克蘭又輾轉被納粹德國佔領。在德國侵佔期間,一群以斯捷潘.班德拉(Stepan Bandera)為首,早已不滿蘇聯管治的烏克蘭人(Organization of Ukrainian Nationalists)一度對德國表忠,打算借助德國支持而復國。但他們最後卻被納粹德國清算,使得旗下起義軍(Ukrainian Insurgent Army)需要同時反抗蘇德兩國。

後來德軍在東線節節敗退,烏克蘭又被蘇聯「解放」,其復國宏願胎死腹中。戰時遭重創的烏克蘭,在蘇聯的戰後復興計劃下重建了比以前更發達的重工業與農業,重奪蘇聯糧倉與重工業基地的地位,更讓烏克蘭連同白俄羅斯以獨自名義加入聯合國,以便為蘇聯在聯合國中得到更多影響力。史太林死後,曾在頓巴斯生活與學習過,並與烏克蘭人結婚的尼基塔.赫魯曉夫(Nikita Khrushchyov)接過蘇共第一書記一職後,於一九五四年把一直歸俄羅斯管轄,但陸地上只與烏克蘭接壤的克里米亞重新劃歸烏克蘭管轄,對烏克蘭展示友好態度,實際上亦方便統合烏克蘭的重工業資源。

可惜赫魯曉夫對烏克蘭的護蔭隨著列昂尼德.布里茲尼夫(Leonid Brezhnev)於一九六四年發動政變消失得無影無蹤,布里茲尼夫任內高舉中央集權及大俄羅斯主義旗幟,使得烏克蘭更為受制於俄羅斯。七○年代後期蘇聯計劃經濟政策失敗,整個蘇聯一同面對嚴重經濟衰退,再加上高壓政策使得不少烏克蘭民眾對蘇聯政府怨聲載道。一九八六年切爾諾貝爾核電廠災難(Chernobyl disaster)更赤裸裸地暴露出蘇聯官僚制度的問題,成為烏克蘭人決意脫離蘇聯的導火線。一九八五年戈巴卓夫上臺領導蘇聯後實施開放政策,令烏克蘭國內民族主義得到鬆綁契機,一九八九年東歐劇變開始後更開始出現爭取烏克蘭獨立的政治團體。烏克蘭議會最終於一九九一年十二月一日正式通過公投,脫離蘇聯獨立。

烏俄蜜月期及橙色革命