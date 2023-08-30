《黑土埋輪：改變烏俄國運之戰》：烏克蘭意為「邊界上的人」，是未被蒙古帝國佔領的土地
我們想讓你知道的是
十三世紀時基輔羅斯為蒙古金帳汗國（Golden Horde）所滅，分裂成烏、俄、白三大斯拉夫文化分支，而烏克蘭首次作為地名出現，則是源於基輔羅斯滅亡後未被蒙古佔領的加利西亞公國（Galicia）與沃倫公國（Volhynia）人。烏克蘭意為「邊界上的人」，偏安一隅的公國吸引了一眾逃避蒙古西征的斯拉夫人與後來不願成為農奴的農民聚居，他們自稱為「哥薩克」（Cossacks），在突厥語中意即「自由人」，這就是烏克蘭民族的起源。
文：李大衛、梁佐禧、葉澄衷
嘿，黑海旁的某處，一位年輕的哥薩克爬上他的馬。哀傷地，他和他的許嫁分離，但更哀傷地，他亦與烏克蘭分離。——《嘿，翔隼Гей, соколи!》
烏克蘭與俄羅斯錯綜複雜的淵緣，始於公元八八二至一二四○年基輔羅斯（Kievan Rus）時代，瓦良格人奧列格（Oleg of Novgorod）在九世紀末帶領東斯拉夫民族建立了羅斯（Rus），定都於基輔，統治周邊的古東斯拉夫人。基輔羅斯幅員遼闊，覆蓋現今烏克蘭、白俄羅斯及俄羅斯歐洲部分的大部分國土，被視為三國之共同起源。
烏克蘭民族的誕生
十三世紀時基輔羅斯為蒙古金帳汗國（Golden Horde）所滅，分裂成烏、俄、白三大斯拉夫文化分支，而烏克蘭首次作為地名出現，則是源於基輔羅斯滅亡後未被蒙古佔領的加利西亞公國（Galicia）與沃倫公國（Volhynia）人。烏克蘭意為「邊界上的人」，偏安一隅的公國吸引了一眾逃避蒙古西征的斯拉夫人與後來不願成為農奴的農民聚居，他們自稱為「哥薩克」（Cossacks），在突厥語中意即「自由人」，這就是烏克蘭民族的起源。
然而，烏克蘭在二十世紀前，一直是一系列的小型邦國，當中黑海一帶的邦國由熱那亞共和國（Republic of Genoa）所立，東北部的公國與莫斯科大公國（Grand Duchy of Moscow）融合成俄羅斯沙皇國（Tsardom of Russia），西南部的則歸波蘭立陶宛聯邦（Polish-Lithuanian Commonwealth）統治，不過當時波蘭立陶宛聯邦治下的哥薩克酋長國（Cossack Hetmanate）擁有相當大自治權，得以在波蘭立陶宛聯邦和俄羅斯帝國中間周旋，克里米亞則繼承了金帳汗國自成克里米亞汗國（Crimean Khanate），作為鄂圖曼帝國的附庸國之一而保持相當自治權。所有小型邦國直到十八世紀中晚期才被葉卡捷琳娜大帝治下的俄羅斯帝國蠶食吞併殆盡。
烏克蘭短暫建國
一九一七年俄羅斯帝國爆發二月革命，沙皇被推翻，同時俄國仍未退出第一次世界大戰。烏克蘭趁俄羅斯忙於與德國交戰時宣告獨立，後於一九一七年三月十七日建立烏克蘭人民共和國（Ukrainian People’s Republic），是第一個以烏克蘭為名的主權國家。雖然烏克蘭人民共和國在一九一八年一度被德國佔領，親德的烏克蘭國政權（Ukrainian State）取代了共和國，但不久後德國在一戰戰敗，烏克蘭遂脫離德國掌控。其時在烏克蘭西部亦曾短暫出現西烏克蘭人民共和國（West Ukrainian People’s Republic）及胡楚爾共和國（Hutsul Republic）。後來烏克蘭國在與波蘭的戰爭中失利，大部分領土落入波蘭手中。剩餘領土與烏克蘭人民共和國合併，主權得以苟延殘喘。在蘇維埃俄國建立後，蘇俄紅軍於一九一九年佔領烏克蘭全境，扶植了當地布爾什維克政權，最終令烏克蘭蘇維埃社會主義共和國（Ukrainian Soviet Socialist Republic）「加盟」蘇聯，使烏克蘭結束短暫的戰間期獨立時代。
蘇聯時期烏俄恩怨情仇
蘇聯統治初期，列寧為了籠絡烏克蘭人，烏克蘭得到比俄羅斯帝國佔領時期更大的自治權，能夠保存自己的語言文化，故一度得到不少烏克蘭人支持。然而，到了史太林時期，為了滿足中央政府的農業集體化指標，烏克蘭出產的糧食被強徵，導致一九三二年的發生烏克蘭大饑荒（Holodomor），保守估計至少有二百四十萬人死於這場饑荒，加上史太林為肅清政敵進行大清洗（the Great Purge），烏克蘭人逐對以俄羅斯為核心的蘇聯恨之入骨。
第二次世界大戰初期，由於蘇德兩國瓜分波蘭，使得西烏克蘭亦被納入蘇聯治下，使得整個烏克蘭名義上再次「統一」，然而隨著一九四一年德國出兵蘇聯，烏克蘭又輾轉被納粹德國佔領。在德國侵佔期間，一群以斯捷潘．班德拉（Stepan Bandera）為首，早已不滿蘇聯管治的烏克蘭人（Organization of Ukrainian Nationalists）一度對德國表忠，打算借助德國支持而復國。但他們最後卻被納粹德國清算，使得旗下起義軍（Ukrainian Insurgent Army）需要同時反抗蘇德兩國。
後來德軍在東線節節敗退，烏克蘭又被蘇聯「解放」，其復國宏願胎死腹中。戰時遭重創的烏克蘭，在蘇聯的戰後復興計劃下重建了比以前更發達的重工業與農業，重奪蘇聯糧倉與重工業基地的地位，更讓烏克蘭連同白俄羅斯以獨自名義加入聯合國，以便為蘇聯在聯合國中得到更多影響力。史太林死後，曾在頓巴斯生活與學習過，並與烏克蘭人結婚的尼基塔．赫魯曉夫（Nikita Khrushchyov）接過蘇共第一書記一職後，於一九五四年把一直歸俄羅斯管轄，但陸地上只與烏克蘭接壤的克里米亞重新劃歸烏克蘭管轄，對烏克蘭展示友好態度，實際上亦方便統合烏克蘭的重工業資源。
可惜赫魯曉夫對烏克蘭的護蔭隨著列昂尼德．布里茲尼夫（Leonid Brezhnev）於一九六四年發動政變消失得無影無蹤，布里茲尼夫任內高舉中央集權及大俄羅斯主義旗幟，使得烏克蘭更為受制於俄羅斯。七○年代後期蘇聯計劃經濟政策失敗，整個蘇聯一同面對嚴重經濟衰退，再加上高壓政策使得不少烏克蘭民眾對蘇聯政府怨聲載道。一九八六年切爾諾貝爾核電廠災難（Chernobyl disaster）更赤裸裸地暴露出蘇聯官僚制度的問題，成為烏克蘭人決意脫離蘇聯的導火線。一九八五年戈巴卓夫上臺領導蘇聯後實施開放政策，令烏克蘭國內民族主義得到鬆綁契機，一九八九年東歐劇變開始後更開始出現爭取烏克蘭獨立的政治團體。烏克蘭議會最終於一九九一年十二月一日正式通過公投，脫離蘇聯獨立。
烏俄蜜月期及橙色革命
Tags：
讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。