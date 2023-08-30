加州植物專家解密「屍花」巨花魔芋，讚台灣蘭花栽種技術世界第一
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一手照料這株巨花的譚富鴻表示，巨花魔芋屬於夜間開花植物，這株是在午夜開花，因此味道到白天已經飄散。他形容，聞過的人都有不一樣的見解，有人說像爛掉的雞蛋，有人說是健身房的臭襪子，這也是它吸引人的魅力。「大部分植物聞起來是香的，但有少部分很臭。」譚富鴻說明，巨花魔芋開花的時候，會發出有如屍體腐敗的氣味，目的是為了傳宗接代。
（中央社）加州一朵巨大「屍花」盛開，吸引遊客爭睹。負責照料的植物專家接受《中央社》訪問，解答強烈臭味的作用；也在訪談中提到他每年到台灣，考察領先世界的蘭花栽種技術。
洛杉磯郊區聖馬利諾（San Marino）的杭廷頓圖書館（Huntington Library）是一座占地50公頃大型花園，最近在熱帶溫室內有一棵植物大受注目，兩個星期來園方架起攝影機，在影音平台YouTube直播。
這棵明星植物叫巨花魔芋（Amorphopallus Titanium），園內共有43棵。特色除了號稱全世界最巨大的花，此花最吸引人之處是盛開時會發出強烈臭味，有人覺得像動物屍體，有人形容是健身房的臭襪子。
杭亭頓蘭花部門副館長譚富鴻（Brandon Tam）28日接受《中央社》記者訪問，說明這棵植物發出怪味的原因。
譚富鴻表示，巨花魔芋開花之所以罕見，它通常4到6年才會開花一次，而28日這一棵受到遊客圍觀、拍照的「屍花」樹齡已經22歲，僅是第一次開花。
杭亭頓圖書館早兩週之前就做好準備，架起攝影機在YouTube頻道24小時直播，為這棵巨花魔芋的開花做好準備。因為一旦開花，盛開期間最多只有3天。
這株巨花魔芋27日開花之後，28日已經逐漸凋謝。加州居民米榭（Michel）和太太古尼拉（Gunilla）25日來過一次，當時還沒開花，28日正好趕上，雖然味道已經散去，不過兩人還是非常興奮。
米榭表示，夫妻倆從新聞上得知消息，這幾天一直看著直播，追蹤開花的進度，同時把這個消息告訴子女、孫子孫女和親朋好友，能夠親眼見證感到很興奮。
一手照料這株巨花的譚富鴻表示，巨花魔芋屬於夜間開花植物，這株是在午夜開花，因此味道到白天已經飄散。他形容，聞過的人都有不一樣的見解，有人說像爛掉的雞蛋，有人說是健身房的臭襪子，這也是它吸引人的魅力。
「大部分植物聞起來是香的，但有少部分很臭。」譚富鴻說明，巨花魔芋開花的時候，會發出有如屍體腐敗的氣味，目的是為了傳宗接代。
自然界中像是汗蜂（sweat bee）、腐肉蠅（flesh fly）、腐屍甲蟲（carrion beetle）等昆蟲習性，會在動物腐爛的屍體上產卵，目的是讓幼蟲孵化之後就有食物可吃。
而巨花魔芋模擬腐屍臭味，就是為了吸引這一類的昆蟲來產卵，利用這些昆蟲來傳授花粉。這就是自然界最有趣的現象，有的植物靠著香味吸引昆蟲，但巨花魔芋卻是用臭味。
在美國出生、長大的譚富鴻擁有華人背景，父母親來自香港，抱著美國夢而移民。他感謝父母親的努力，讓他可以從事自己熱愛的工作。
譚富鴻年僅30歲，管理杭亭頓圖書館花園上萬種蘭花，其中1500種是獨特品種。他身為移民二代，因熱愛蘭花，16年來從志工做到副館長的故事近日登上《洛杉磯時報》。
譚富鴻除了是植物專家、熱愛蘭花，更是每年到台灣考察。訪談中得知記者來自台灣，向《中央社》分享台灣蘭花種植技術領先全球的優勢。
「講到蘭花，台灣Number One（第一名）。」譚富鴻說，台灣蘭花的栽種、配種技術領先全世界，美國有80%到90%的蘭花都是從台灣進口，也因為台灣生產價格親民的蘭花，使美國民眾可在市場上輕易買到，這都歸功台灣在蘭花種植技術上的投入與研發。
譚富鴻提到，明年2月、3月在台灣有一場「世界蘭花會議」，到時他將出席，與全世界各地的蘭花專家，分享種植蘭花的熱情與專業技術。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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