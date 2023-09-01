台灣公部門大型藝術節如何操作？從浪漫台三線《淺山行路人》談起

近年來隨著日本大地藝術祭模式落地台灣，可以看見各地有大大小小的藝術節慶方興未艾。有些直接沿用以「大地藝術季／節」為名，但更多的是以「地景藝術節」之名百花齊放，成為近期公部門最有效的文化「政績」。

日本大地藝術祭已有近二十多年歷史，從資深策展人北川富朗倡議而起的瀨戶內藝術祭，與越後妻有大地藝術祭，成為當今最具國際規模的大地藝術節。

這個結合日本「里山」文化與全球藝術盛行的國際雙年展（Biennial）機制而生的模式，多數為日本民間具理想的企業主以高資本投入地方，不受公部門官僚體制與年度核銷機制束縛，進行長期的文化累積。

放入日本更大的社會脈絡中，許多藝術祭被賦予解決農村老化、超高齡社會延伸出的問題，作為一種「藝術介入社會」的方案。當然隨著瀨戶內藝術祭與越後妻有大地藝術祭的成功，日本各地也出現一堆「大地藝術祭」之名的節慶活動，但在沒有長期田野調查基礎下，許多活動也都是單次性發生，沒有產生文化累積的濫用狀況層出不窮。

隨著台灣近年來地方藝術節慶的爆發，也開始走向專業與非專業混用的情境，以藝術之名而生的大小型標案不斷冒出，但回到台灣的社會脈絡，城鄉差距與人口老化還尚未嚴重，那在非城市區域進行大地藝術節的問題意識會是什麼？這個問題在我參與浪漫台三線藝術策展計畫《淺山行路人－關於路的多重進行式》後，找到一些解答。

策展人林怡華的地方藝術節慶實踐

浪漫台三線由中央客家委員會號召桃園市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、台中市政府等地方機關，跨縣市、跨部會聯合主辦，可說是台灣藝術節慶的指標性嘗試，在2019年盛大舉辦第一屆後遭逢疫情，於今（2023）年復辦第二屆。

其中藝術策展展區連兩屆交由山冶計畫藝術總監——林怡華總策劃，這五年多來，她遊走在公部門藝術節慶與美術館研究型展覽間，其中南迴藝術計畫「南方以南」、馬祖國際藝術島「地下工事」等展演，都是藝術策展導入大型標案的重要案例。