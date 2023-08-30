《黑土埋輪：改變烏俄國運之戰》：澤連斯基上台之初對俄軟化，曾引起烏克蘭右派不滿

（上篇）

文：李大衛、梁佐禧、葉澄衷

在二○○四年總統大選時，民眾對立場親俄的候選人維克多．亞努科維奇（Viktor Yanukovych）透過選舉舞弊以些微之差勝選深感不滿，橙色革命（Orange Revolution）隨之爆發，民眾以橙色作為代表色在全國各地抗議選舉舞弊，聲援親西方的候選人維克多．尤先科（Viktor Yushchenko）。最後烏克蘭最高法院判決大選結果無效，於同年十二月二十六日舉行重選，尤先科得到過半票數當選而結束橙色革命。在尤先科治下，烏克蘭明顯傾向歐盟與美國，與俄羅斯的關係變得尤為緊張，俄羅斯開始屢屢以切斷對烏克蘭的天然氣供應作威脅。二○○八年俄羅斯出兵格魯吉亞（Georgia）後，烏克蘭因深怕俄羅斯無限擴張而決定申請加入北約，唯未得到北約首肯。

尤先科任內未能處理二○○八年後出現的「雷曼兄弟」金融危機，政府因稅收不足瀕臨破產，再加上尤先科與先前的盟友季莫申科鬧翻，使得他支持率驟跌，在二○一○年大選時連任失敗，亞努科維奇以些微差距勝於季莫申科成為總統。

亞努科維奇擁有俄裔背景，任內他促使烏克蘭重新倒向俄羅斯，加強與俄羅斯的經濟、文化和能源合作，更爭取參與建設俄歐之間的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管道建設。亞努科維奇一意孤行決定倒向俄羅斯，中斷與歐盟的自由貿易協議談判，使得親歐盟示威運動邁丹起義（Euromaidan）再於二○一三年十一月二十一日爆發。

亞努科維奇傳令烏克蘭警方武力鎮壓示威者，唯示威浪潮愈趨激烈，不只基輔獨立廣場被民眾搭建的帳篷佔領，全國各地民眾皆上街聲討亞努科維奇。最終，國會決定革除亞努科維奇的總統職務，亞努科維奇也在二○一四年二月二十三日悄悄逃亡俄羅斯。但前腳國內危機剛剛結束，後腳俄羅斯已悍然入侵。

克里米亞危機與頓巴斯內戰下的烏俄敵對

二○一四年二月二十七日，俄軍趁亞努科維奇出走，烏克蘭陷入政權真空狀態，出兵接管克里米亞半島。俄軍黑海艦隊佔領了鄰近的烏克蘭海軍基地，使得烏克蘭海軍幾近覆滅，全軍只剩一艘護衛艦及少量小型船隻。不少軍警及國家安全局人員在烏克蘭東部倒戈支持俄羅斯。在俄羅斯操縱下，克里米亞於三月十六日通過獨立公投，翌日加入俄羅斯聯邦。

有見克里米亞被俄羅斯吞併，烏克蘭東部一眾親俄分離分子也順勢發起武裝叛亂，並於同年四月初佔領了頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克、哈爾科夫等省會政府機構，親俄分子分別成立「頓涅茨克人民共和國」（Donetsk People’s Republic）、「盧甘斯克人民共和國」（Luhansk People’s Republic）及「哈爾科夫人民共和國」（Kharkiv People’s Republic），駐守這些城市的軍警士氣低落，不敵而降。烏克蘭軍隊在四月八日雖然成功奪回哈爾科夫，頓巴斯地區卻被親俄民兵及偽裝成民兵的俄軍牢牢控制，使得頓涅茨克與盧甘斯克兩州由二○一四年至今一直陷入內戰。

雖然「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」主張加入俄羅斯，俄羅斯官方卻一直未得到回覆。但由於此兩個政權合組「新俄羅斯聯邦」，它們得到俄羅斯暗中軍事援助，且兩地親俄民眾能得到俄羅斯護照，儼然如俄羅斯的保護國。烏克蘭中央政府與大多數國家均視頓、盧兩地政權為俄羅斯傀儡，烏、俄自此決裂。烏克蘭前總統彼得．波羅申科（Petro Poroshenko）一直主張強硬對待俄羅斯，堅持維護烏克蘭對克里米亞與頓巴斯地區的主權同時，更著手削弱俄語在烏克蘭的官方語言地位，降低俄羅斯對烏克蘭的影響力。

頓巴斯內戰期間，烏克蘭人民同仇敵慨，慷慨參軍。烏克蘭政府藉此機會重建武裝力量之餘，也使得烏克蘭全國從上至下凝聚起一股愛國熱情，立場更為親西方。同時北約亦支持烏克蘭奪回克里米亞及頓巴斯的主權，烏軍自二○一五年起全面西化，雖然仍採用不少蘇聯時期的裝備，但制度與訓練皆開始採取北約模式，並經常參與北約軍事訓練。俄羅斯擔憂本來為自己與西方陣營作緩衝的烏克蘭會成為北約一員，使俄羅斯大部分西部疆界直接毗鄰北約。即便烏克蘭與親俄分離武裝於二○一五年二月十二日在白俄羅斯首都明斯克簽訂停火協議，頓巴斯地區仍一直出現零星衝突。

澤連斯基求和未竟

弗拉基米爾．澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在二○一九年五月接任烏克蘭總統後一反常態，軟化波羅申科早前對俄強硬態度，母語為俄語的他不只重新允許俄語在烏克蘭繼續享有官方語言地位，又容許大眾媒體使用俄語，亦主張溫和處理頓巴斯戰爭，在新一輪歐洲安全合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe）牽頭的明斯克會議中，澤連斯基更打算讓頓巴斯親俄武裝控制地區在烏克蘭名義管治下實行自治，烏軍亦會從這些地區撤軍。這些提議自然引起國內主戰右派反彈，要求他重新談判，故計劃並未有實行，烏克蘭與親俄武裝之間最後只協議交換戰俘。

二○二○年新冠疫情嚴重，國與國之間因國境封閉而減少貨物流通，陷入內戰的頓巴斯地區因生活條件惡化而再度爆發衝突，本來通往烏克蘭本土的邊境關卡被封閉，頓巴斯民眾只能出入俄羅斯，使得烏俄關係再度變得緊張，整年只有八個月全面停火。自二○二一年二月起，雙方矛盾激化，澤連斯基徹頭徹尾改變過去的綏靖手段，下令烏軍在遭受親俄武裝襲擊時隨時可以武力自衛。俄軍四月起開始在烏克蘭邊境頻頻與白俄羅斯以軍事演習為名，屯兵為實，更派直升機侵入烏克蘭領空，攻擊烏軍軍事基地。俄聯邦安全局邊防軍海巡隊艦艇也一度在亞速海與烏克蘭海軍裝甲炮艇爆發衝突，使得烏俄關係陷入自克里米亞危機以來最緊張的局面。烏克蘭眼見俄羅斯不斷在邊境增兵和拒絕續簽頓巴斯地區停火協議，即決定加強邊境與關鍵設施的守備，明言要派兵重奪克里米亞恢復領土完整。