《黑土埋輪：改變烏俄國運之戰》：澤連斯基上台之初對俄軟化，曾引起烏克蘭右派不滿

弗拉基米爾.澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)在二○一九年五月接任烏克蘭總統後一反常態,軟化波羅申科早前對俄強硬態度,母語為俄語的他不只重新允許俄語在烏克蘭繼續享有官方語言地位,又容許大眾媒體使用俄語,亦主張溫和處理頓巴斯戰爭,在新一輪歐洲安全合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)牽頭的明斯克會議中,澤連斯基更打算讓頓巴斯親俄武裝控制地區在烏克蘭名義管治下實行自治,烏軍亦會從這些地區撤軍。