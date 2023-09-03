單口喜劇要成功，觀眾就必須參與，但台灣觀眾只想在不思考的情況下大笑

文：James Baron（一位居住在台北的自由記者。在過去30年內，他的文章曾刊登於四大洲的各種出版物中）

譯：黃皓筠

五年多前，我在台北一場單口喜劇活動中遇到了曾博恩。當時，他是一名相當害羞、稍微緊張的27歲年輕人，正在努力嘗試成為一名單口喜劇演員。雖然他身材瘦小、靦腆低調，卻流露出少年般的頑皮，眼神中的一絲閃爍也展現了他的決心。曾博恩不久前才剛從歐洲拿到神經科學碩士學位，當時的他正在「台灣吧（Taiwan Bar）」工作，為這個專注於台灣歷史和文化的YouTube頻道擔任編劇和製片人。

然而，曾博恩有種不安定感，他承認自己的工作並不在生涯規畫之內。大學時期，曾博恩曾在台北第一家喜劇俱樂部（當時稱為Comedy Club Taipei）以中文表演單口喜劇。

「我在他們的開放麥克風之夜（open mic night）上嘗試了五、六次，但做得很糟糕。我的朋友甚至是女友都勸我『別再做了，你不是單口喜劇的料。』」曾博恩說道。服役過後，曾博恩飛往倫敦及巴黎修習研所課程，只是這次回到台灣後，他決定用英文再度挑戰單口喜劇。

在一個現已停業的喜劇場地「Republic of Comedy」多次嘗試後，曾博恩開始找到自己的風格。「我不知道發生了什麼事，但當我用英語寫作時，也許因為不是我的母語，我能真正看到問題所在，寫出更簡潔的句子，這是我在中文中從未達成的事情」曾博恩說。

Taiwan Business TOPICS提供 23喜劇俱樂部共同創辦人曾博恩

在英文相聲得到初步成功後的曾博恩，最終回鍋中文市場，他也發現自己在這兩種語言中都變得更加自信。他的表演片段在網路上引起關注，其中一支影片更獲得數十萬的觀看次數。然而，曾博恩的崛起速度令人驚訝。在我們最初相遇的幾個月後，曾博恩推出了《博恩夜夜秀》（The Night Night Show），這是一個透過網路進行部分集資的政治諷刺節目。作為主持人，曾博恩和總統蔡英文、國民黨政治人物韓國瑜等多位嘉賓，都進行過訪談和互動。

儘管夜夜秀製作過程存在一些爭議，包含曾博恩共同創辦的製作公司STR Network，曾被爆出對上述兩位政治家收取鉅額出場費用，但他的人氣仍持續飆升。今（2023）5月，曾博恩在台北小巨蛋舉行的演出門票售罄，對於幾年前的單口喜劇演員來說，這是一項難以想像的成就，也是該表演型態在台灣的一大躍進。

「我們需要一些新秀來鞏固這個行業及文化。」張碩修（Sosio Chang）說道。他是喜劇表演俱樂部卡米地（Comedy Club Taipei）的經營者，目前該場地已發展成在中山區擁有200個座位的卡米地+。

「博恩是第一位主要的新秀，他幫助大家建立了一個小型的產業。單口喜劇現在在台灣幾乎已經成為日常生活的一部分，並獲得媒體關注，盡管常常是因為它的內容冒犯了人們！」被同行稱為「台灣喜劇教父」的張碩修表示。

與曾博恩共同創辦了演出中心「23喜劇俱樂部」的亞爾伯羅（Sam Yarborough）認為，曾博恩的成功對台灣單口喜劇的發展至關重要。之前，他們的活動都是在台北大安區酒吧23 Public的地下室中舉行（僅可容納30人），而現在亞爾伯羅有了更大的願景。

Taiwan Business TOPICS提供 亞爾伯羅與曾博恩為23喜劇俱樂部聯合創辦人，也都看到了台灣單口喜劇舞台的成長潛力

「當博恩同意加入時，已經開始主持《夜夜秀》，而他成功爆紅，讓我們能將目光投向一個更大的場地，有足夠的空間來建立我們所期望的喜劇俱樂部。」亞爾伯羅說道。

亞爾伯羅（以Sam Yarbs的藝名演出）對過去幾年的發展感到興奮。「如果你是一名中文單口喜劇演員，且想要每週演出六個晚上，現在是能實現的……現在有許多開放麥克風活動，甚至在俱樂部之外，還有各種酒吧和咖啡廳舉辦單口喜劇之夜。」他說。

對此，張碩修雖表示同意，卻也強調製作人、導演和組織活動者不能滿足於眼前的成就。「目前這一行基本上很強大，但仍需大量的努力才能繼續前進。」他說道。卡米地+的表演不僅限於西式單口喜劇，還包括小品、即興表演，以及更傳統的形式如相聲和日本漫才。這兩種模式都有一對表演者進行雙人對話，並運用雙關和相互誤解達到「笑果」，而更多的選擇會帶來更廣泛的受眾。

分裂與幻滅

然而，也有一些演員對如今的發展感到失望。「我以為這一行正處於突破邊緣，但我錯了。」曾以中英雙語進行表演的Arthur Chou說道。「文化走向了其他地方，年輕喜劇演員之所以去俱樂部，不是因為他們喜歡說笑話，而是為了出名。」

Arthur認為社群媒體與尚未完全凝聚的單口喜劇產業，出現了一些巧妙的化學反應。他指出，雖然西方國家在社群媒體崛起的十幾年前就已建立了單口喜劇文化，但台灣卻是在社群風潮其間，甚至可以說是高潮中才出現。

「沒有接觸過任何經典單口喜劇的年輕人，透過抖音或YouTube短片接觸到喜劇……但這與演算法有關，而非被笑點打中。許多人認為單口喜劇是YouTuber旁白影片的現場版本。」Arthur說。

另一個經常被認為西式單口喜劇無法在台灣成功的原因，是笑話與幽默感中的文化差異。不過對於一些人來說，這些討論已是一種陳腔濫調。

亞爾伯羅說道，「每次我做Podcast或接受採訪時，都會被問到：『台灣人的幽默感是什麼？台式幽默和其他國家的幽默有什麼不同？』我認為將台灣喜劇視為一種單一、自成一格的幽默是錯誤的。」