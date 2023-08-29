【未來大人物放伴專文】首創師生對話工作坊，放伴教育協會：介入第三方角色學生較敢說出真心話，直球對決老師「學習單可以拿掉嗎？」

文：未來大人物 放伴專文

2022年底一場活動中，一位勇敢發言的學生拋出直白想法：「希望學習單可以拿掉，寫字手很酸…。」沒想到同組的老師則回應：「其實我也很不喜歡改學習單...。」

這一場針鋒相對、你來我往的過招，不是戲劇上演的劇情，而是真實發生在學校場域、由台灣放伴教育協會（後簡稱放伴）帶領的「師生對話」活動中。

「師生對話」模式緣起於2022年底，放伴召集台灣共27位國⾼中學⽣，和他們一起討論各自接觸媒體素養教育的經驗、期待有什麼樣的改變與具體能產生哪些行動。

Photo Credit - 台灣放伴教育協會 師生對話工作坊裡，透過放伴夥伴的引導，師生真的會勇於說出真心話。

在某場由放伴帶領的「師生對話」活動中，有位同學在一開始就直接表示：「希望學習單可以拿掉，最後各自把心得打在報告最後就好，寫字手很酸。」

面對這樣的意見，同組的老師也接著說明考量：「其實我也很不喜歡改學習單，但如果拿掉，評分比重就會全部壓在報告，這樣對部分同學而言會有點吃力。」經過來回討論與溝通，最後該校師生決定保留部分題目，並改為用線上表單填答，改善手酸的問題，其他題目則直接納入報告架構。

放伴帶領的「師生對話」模式，打破過往教師是課程唯一權威的形象，成功讓老師與學生坐下來一起聊聊課程，並且透過放伴的提問與引導，協助師生釐清雙方的需求、困境與解方。

雖然同學反饋的意見很尖銳，但這也是「師生對話」最重要的價值之一，讓師生雙方在相互尊重、為了改善課程的前提之下，表達最真實的感受。

「這是一個很好的機會，老師可以知道學生的學習狀況，也更釐清行為表象背後的真實原因。且在第三方角色的引導之下，學生真的比較敢講真話。」參與的老師在活動後真切地回饋給放伴。甚至，有其他老師與校長提議將此模式作為正式的「課程評鑑」，以檢視課程對於學生的成效。

師生對話模式的推動，讓放伴看見教育現場正在改變著。2023年5月起，放伴走入全國北、中、南5所學校，帶領師生共同討論「媒體與資訊素養」課程的學習與未來期待，而放伴也將持續將當代議題帶入台灣各地的校園，進行一場緩慢卻又重要的社會運動。

正面對決，讓學生們自己説想要的議題教育

歷經2022年底展開的行動，「師生對話」模式至今已累積近10個月的成果，並將這些內容匯集成一份從學生觀點出發的《媒體素養教育建議書》，以此補充教育部《數位時代媒體素養教育⽩⽪書》未充分呈現的學⽣需求。

Photo Credit - 台灣放伴教育協會 透過老師與學生的陳述與回饋，台灣放伴教育協會發表《媒體素養教育建議書》。

參加的學生們針對媒體素養教育的現況，點出四大問題，包含

整體教育環境仍偏重升學，多數師生並不重視媒體素養課程 未必所有教師都具備媒體素養專業，甚至沒有能力引用相關資源 校內雙向表達意見不完善，學生對於課程設計的意見未被採納 學生獲取資訊的來源單一且缺乏思辨能力

面對種種現實與困境，學生們提出「師生平等對話」模式嘗試解決。希望與老師共同討論課程內容，表達自己想學什麼樣的媒體素養課程。這是教育現場從沒發生過的事，除了考驗著老師放下權威角色之外，也考驗學生的自主意識與表達能力，更考驗著雙方面對質疑時的情緒處理能力。

伴隨著許多質疑的聲音，放伴將不可能化為可能，在今年（2023年）正式啟動「師生對話工作坊」，實現對教育現場的創新承諾。

不畏距離，持續走在教育創新的道路

台灣放伴教育協會成立於2020年、並於 2022年獲選為未來大人物 。這是由一群教師與社會議題工作者共同發起，因為看見在教室內對於社會及生活無感的孩子，於是開始將公民議題帶入課程、融入教學，發展議題教育。

Photo Credit - 台灣放伴教育協會 放伴總說：「不管多遠，只要有人需要，我們就會到。」至今走入全台近9成縣市，影響超過8500位師生。

放伴總說：「不管多遠，只要有人需要，我們就會到。」至今走入全台近9成縣市，影響超過8500位師生。看見師生的回饋與改變，讓放伴更加確信，議題教育著實引發學生對生活的好奇、養成面對挑戰的能力與態度，這些都是思辨力與行動力萌芽的開端。

放伴會繼續帶著議題教育走入教育第一線，發揮獨特的影響力，持續為台灣教育帶來創新與突破，也邀請看見這篇文章的您，給予教育更多支持與肯定。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan