2023/08/29,
教育

【未來大人物放伴專文】首創師生對話工作坊，放伴教育協會：介入第三方角色學生較敢說出真心話，直球對決老師「學習單可以拿掉嗎？」

【未來大人物放伴專文】首創師生對話工作坊，放伴教育協會：介入第三方角色學生較敢說出真心話，直球對決老師「學習單可以拿掉嗎？」
Photo Credit - 台灣放伴教育協會

我們想讓你知道的是

學校不再只是老師由上而下的對話場域，藉由長期將公民議題帶入校園推動師生思考的台灣放伴教育協會推動下，師生開始有了平等對話的機會，放伴夥伴更察覺：「有了第三方角色加入，學生真的敢說出真心話了。」

文：未來大人物 放伴專文

2022年底一場活動中，一位勇敢發言的學生拋出直白想法：「希望學習單可以拿掉，寫字手很酸…。」沒想到同組的老師則回應：「其實我也很不喜歡改學習單...。」

這一場針鋒相對、你來我往的過招，不是戲劇上演的劇情，而是真實發生在學校場域、由台灣放伴教育協會（後簡稱放伴）帶領的「師生對話」活動中。

「師生對話」模式緣起於2022年底，放伴召集台灣共27位國⾼中學⽣，和他們一起討論各自接觸媒體素養教育的經驗、期待有什麼樣的改變與具體能產生哪些行動。

放伴4師生對話工作坊
Photo Credit - 台灣放伴教育協會
師生對話工作坊裡，透過放伴夥伴的引導，師生真的會勇於說出真心話。

在某場由放伴帶領的「師生對話」活動中，有位同學在一開始就直接表示：「希望學習單可以拿掉，最後各自把心得打在報告最後就好，寫字手很酸。」

面對這樣的意見，同組的老師也接著說明考量：「其實我也很不喜歡改學習單，但如果拿掉，評分比重就會全部壓在報告，這樣對部分同學而言會有點吃力。」經過來回討論與溝通，最後該校師生決定保留部分題目，並改為用線上表單填答，改善手酸的問題，其他題目則直接納入報告架構。

放伴帶領的「師生對話」模式，打破過往教師是課程唯一權威的形象，成功讓老師與學生坐下來一起聊聊課程，並且透過放伴的提問與引導，協助師生釐清雙方的需求、困境與解方。

雖然同學反饋的意見很尖銳，但這也是「師生對話」最重要的價值之一，讓師生雙方在相互尊重、為了改善課程的前提之下，表達最真實的感受。

「這是一個很好的機會，老師可以知道學生的學習狀況，也更釐清行為表象背後的真實原因。且在第三方角色的引導之下，學生真的比較敢講真話。」參與的老師在活動後真切地回饋給放伴。甚至，有其他老師與校長提議將此模式作為正式的「課程評鑑」，以檢視課程對於學生的成效。

師生對話模式的推動，讓放伴看見教育現場正在改變著。2023年5月起，放伴走入全國北、中、南5所學校，帶領師生共同討論「媒體與資訊素養」課程的學習與未來期待，而放伴也將持續將當代議題帶入台灣各地的校園，進行一場緩慢卻又重要的社會運動。

正面對決，讓學生們自己説想要的議題教育

歷經2022年底展開的行動，「師生對話」模式至今已累積近10個月的成果，並將這些內容匯集成一份從學生觀點出發的《媒體素養教育建議書》，以此補充教育部《數位時代媒體素養教育⽩⽪書》未充分呈現的學⽣需求。

放伴7建議書發表
Photo Credit - 台灣放伴教育協會
透過老師與學生的陳述與回饋，台灣放伴教育協會發表《媒體素養教育建議書》。

參加的學生們針對媒體素養教育的現況，點出四大問題，包含

  1. 整體教育環境仍偏重升學，多數師生並不重視媒體素養課程
  2. 未必所有教師都具備媒體素養專業，甚至沒有能力引用相關資源
  3. 校內雙向表達意見不完善，學生對於課程設計的意見未被採納
  4. 學生獲取資訊的來源單一且缺乏思辨能力

面對種種現實與困境，學生們提出「師生平等對話」模式嘗試解決。希望與老師共同討論課程內容，表達自己想學什麼樣的媒體素養課程。這是教育現場從沒發生過的事，除了考驗著老師放下權威角色之外，也考驗學生的自主意識與表達能力，更考驗著雙方面對質疑時的情緒處理能力。

伴隨著許多質疑的聲音，放伴將不可能化為可能，在今年（2023年）正式啟動「師生對話工作坊」，實現對教育現場的創新承諾。

不畏距離，持續走在教育創新的道路

台灣放伴教育協會成立於2020年、並於2022年獲選為未來大人物。這是由一群教師與社會議題工作者共同發起，因為看見在教室內對於社會及生活無感的孩子，於是開始將公民議題帶入課程、融入教學，發展議題教育。

放伴1團體照
Photo Credit - 台灣放伴教育協會
放伴總說：「不管多遠，只要有人需要，我們就會到。」至今走入全台近9成縣市，影響超過8500位師生。

放伴總說：「不管多遠，只要有人需要，我們就會到。」至今走入全台近9成縣市，影響超過8500位師生。看見師生的回饋與改變，讓放伴更加確信，議題教育著實引發學生對生活的好奇、養成面對挑戰的能力與態度，這些都是思辨力與行動力萌芽的開端。

放伴會繼續帶著議題教育走入教育第一線，發揮獨特的影響力，持續為台灣教育帶來創新與突破，也邀請看見這篇文章的您，給予教育更多支持與肯定。

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan


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