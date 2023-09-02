新興台文樂團「裝咖人」推薦4部台漫：女性受社會束縛、死亡與轉世的故事通通上榜
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曲風融合傳統北管樂與搖滾樂，以首張專輯《夜官巡場》入圍去年金曲獎年度新人獎的「裝咖人」。一手發片一手寫小說，擁有濃厚文學血統的團員們，會推薦什麼樣的台漫呢？
文：裝咖人
無論在吃尾牙還是趕期末的你各位啊，今年看漫畫了嗎？去（2022）年是生活逐漸回歸常軌的一年。CCC編輯部特別邀請到關注鄉野傳說、歷史故事的新興台文樂團——裝咖人，為大家推薦2022年100多部台漫出版品中的心頭好！
曲風融合傳統北管樂與搖滾樂，以首張專輯《夜官巡場》入圍2022年金曲獎年度新人獎。一手發片一手寫小說，擁有濃厚文學血統的團員們，今年究竟會推薦什麼樣的台漫呢？
- 推薦人介紹：裝咖人，「裝咖人Tsng-kha-lâng」音樂結合傳統北管，受著台灣土地的氣味佮目屎來創作，注意著台灣的庄跤、受難孤魂故事。慣勢用陰神、陰身、鬼怪神摻入歌曲故事。
將神降格．《守娘》：敢無聽著？遐有一陣查某人咧哭
- 主唱—嘉祥推薦
故事以清領時期的台灣府城為背景，主角潔娘以相對知識、進步的背景，帶我們觀看封建父權的社會環境，女子在當時社會環境受到束縛與綑綁，那種束縛並不全然是人身行動的束縛，是擴及至社會規範與價值觀的束縛。
1879年亨里克約翰易卜生（Henrik Johan Ibsen）創作的劇本《玩偶之家》（A Doll's House），透過戲劇講述19世紀女性在家庭與社會受到操弄，宛如玩偶的狀況，最後女主角娜拉覺醒，決心反抗這樣的環境和價值，選擇離開家庭，但故事中沒有講的是，離開家庭後的娜拉要如何活下去？當時並沒有太多的工作機會給予單身女性。
邊讀《守娘》的時候，我其實也一直在想，作者要如何讓有些意識覺醒的潔娘在社會上活下去？到廟裡幫忙是一個選擇，選擇成婚，但實際上是為了查案也很有積極能動性，兩者都是很好處理人物角色能動的路線。
除了守娘顯靈的魔幻神怪情節外，在設定上，如果稍微了解清領時期的社會背景，女性權益並沒有比19世紀《玩偶之家》中的狀況好到哪裡去，潔娘家庭的組成「好運」到像是魔幻情節，家庭經濟殷實，父母早逝，只有哥哥、大嫂和潔娘生活，而哥哥也是相對進步開放，且疼愛潔娘的。
唯一只有大嫂服膺於當時代的社會價值觀，會給潔娘壓力，但相對比現實中的狀況，潔娘已經少去大半的家庭壓力，才有可能上街閒逛、去廟裡求工作、入嫁調查案件、蒐集受害者口述資料，但即便是這樣設定的潔娘，在當時的環境還是處處受到束縛和壓力，我很喜歡作者把這樣「後設」的潔娘放到那個時代，那是價值觀的後設，在其中觀看到價值的衝突掙扎，也反省到現代，我們已經不會有價值的衝突和掙扎了嗎？
那些神怪女鬼給予了突破封建社會的可能，陳守娘從三大厲鬼，轉變為眼睜睜無能為力改變一切的座上神，這樣的神是神嗎？誰擁有比神更大的權力？
術法道術、法力無邊，比得上至今仍然潛藏在每個人腦袋裡面定型的價值觀嗎？如果把神降格為人，這些神人在社會的框架下，可能也是一片無力，屈服在盤根錯節的意識與關係中。
再見．《中途車站》：我沒有離開，只是先到站了
- 主唱—戴戴推薦
這篇漫畫讓我想到很多事情，一部份是我從小就對人的生死很有幻想，還記得小時候常常幻想死後的世界會想到無法安心入眠，也會想當我終於來到離開的這一天，會是以一個什麼樣的面貌，會能帶走什麼，再次張開眼睛會是怎樣的世界，而我又會為了什麼人事物無法放下。
《中途車站》像是在一個「死亡之後」及「轉世之前」，再設立一個緩衝區，讓我想到現今台灣許多喪葬禮俗上的儀式，這些儀式細節的部分目的，我認為是在慢慢告訴死者，「你已經過世了」！讓死者慢慢接受自己的無能為力，並對前生釋懷；但人在活著的時候，對於種種事物要從接受到釋然就已經不容易，短短七天、十天的儀式如何能真正接受自己的死亡，中途車站無非是一個讓人能再多一些時間逗留於「這輩子」的地方。
我想選擇留在中途車站的人，是在等他們在意的人，主角更是想要好好送行這一切他所擔慮的人事（家庭），更想了解在他身後所無法經歷的故事。但明明家庭問題是造成他現實人生的枷鎖，卻也是他死後最無法放下的顧慮，好像有點矛盾，但也許死亡之後並不如儀式用詞說的「無病無痛無煩無擾」那般的輕鬆，放不下的人依然逗留無法順利離去。
主角對於自己「人生沒有特別珍貴的回憶」這個設定，我感到好奇，或許家庭生活原本就讓主角活得並不算太快樂——但如果真的沒有想再體驗一次的回憶，他又為何選擇待在中途車站等待呢？
生而為人．《告白卻在死之後》：靈魂如果不具形體
- 主唱—戴戴推薦
很幸運地選到了這篇漫畫，依然是關於生死及輪迴。身為一名警察的小孩，我在第一、第二篇故事的時候也是很疑惑，到底這些上天堂、下地獄的標準是什麼？
隨著看完全部的故事發現，其實作者對於生死善惡的思維，和我是有點類似的，天堂地獄、善惡都是相對而存在，最後也才發現根本沒有所謂的天堂地獄；作者其實很巧妙地把許多細節藏在故事裡，如一開始的符水，很像一個相對融合中西方宗教衝突的存在，而任務的安排也配合佛道家所說的因果報應。
故事後段，當白菘在講述黑白翅膀的時候，其實我認為也偷渡了「生而為人，每個人擁有不同色彩、特色，但眾生為人皆平等」的概念；雖然我個人覺得最後一話的白菘一下說了太多話，變得很像在說教，但整體而言，我還是滿能接受作者的生死觀。
關於戀愛的部分，我想這部漫畫的比例抓得不錯，因為我並不喜歡太多且突如其來的BL畫面，這種臉紅心跳卻純愛的情節恰到好處。一個是沒有真正被愛過的人，一個是沒有機會感受到愛的人，兩個人都是不夠完美的、有缺損的，但又被稱之為「天使」，在彼此的愛恨糾葛之中，重新互相認識。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。