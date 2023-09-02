新興台文樂團「裝咖人」推薦4部台漫：女性受社會束縛、死亡與轉世的故事通通上榜

文：裝咖人

無論在吃尾牙還是趕期末的你各位啊，今年看漫畫了嗎？去（2022）年是生活逐漸回歸常軌的一年。CCC編輯部特別邀請到關注鄉野傳說、歷史故事的新興台文樂團——裝咖人，為大家推薦2022年100多部台漫出版品中的心頭好！

曲風融合傳統北管樂與搖滾樂，以首張專輯《夜官巡場》入圍2022年金曲獎年度新人獎。一手發片一手寫小說，擁有濃厚文學血統的團員們，今年究竟會推薦什麼樣的台漫呢？

推薦人介紹：裝咖人，「裝咖人Tsng-kha-lâng」音樂結合傳統北管，受著台灣土地的氣味佮目屎來創作，注意著台灣的庄跤、受難孤魂故事。慣勢用陰神、陰身、鬼怪神摻入歌曲故事。

Photo Credit: 中央社 去年金曲獎，新興台文樂團裝咖人入圍最佳新人獎，成員手持「沒有人是局外 人」標語紅毯留影。

將神降格．《守娘》：敢無聽著？遐有一陣查某人咧哭

主唱—嘉祥推薦

故事以清領時期的台灣府城為背景，主角潔娘以相對知識、進步的背景，帶我們觀看封建父權的社會環境，女子在當時社會環境受到束縛與綑綁，那種束縛並不全然是人身行動的束縛，是擴及至社會規範與價值觀的束縛。

1879年亨里克約翰易卜生（Henrik Johan Ibsen）創作的劇本《玩偶之家》（A Doll's House），透過戲劇講述19世紀女性在家庭與社會受到操弄，宛如玩偶的狀況，最後女主角娜拉覺醒，決心反抗這樣的環境和價值，選擇離開家庭，但故事中沒有講的是，離開家庭後的娜拉要如何活下去？當時並沒有太多的工作機會給予單身女性。

邊讀《守娘》的時候，我其實也一直在想，作者要如何讓有些意識覺醒的潔娘在社會上活下去？到廟裡幫忙是一個選擇，選擇成婚，但實際上是為了查案也很有積極能動性，兩者都是很好處理人物角色能動的路線。

除了守娘顯靈的魔幻神怪情節外，在設定上，如果稍微了解清領時期的社會背景，女性權益並沒有比19世紀《玩偶之家》中的狀況好到哪裡去，潔娘家庭的組成「好運」到像是魔幻情節，家庭經濟殷實，父母早逝，只有哥哥、大嫂和潔娘生活，而哥哥也是相對進步開放，且疼愛潔娘的。

唯一只有大嫂服膺於當時代的社會價值觀，會給潔娘壓力，但相對比現實中的狀況，潔娘已經少去大半的家庭壓力，才有可能上街閒逛、去廟裡求工作、入嫁調查案件、蒐集受害者口述資料，但即便是這樣設定的潔娘，在當時的環境還是處處受到束縛和壓力，我很喜歡作者把這樣「後設」的潔娘放到那個時代，那是價值觀的後設，在其中觀看到價值的衝突掙扎，也反省到現代，我們已經不會有價值的衝突和掙扎了嗎？

那些神怪女鬼給予了突破封建社會的可能，陳守娘從三大厲鬼，轉變為眼睜睜無能為力改變一切的座上神，這樣的神是神嗎？誰擁有比神更大的權力？

術法道術、法力無邊，比得上至今仍然潛藏在每個人腦袋裡面定型的價值觀嗎？如果把神降格為人，這些神人在社會的框架下，可能也是一片無力，屈服在盤根錯節的意識與關係中。

Photo Credit: 中央社 漫畫家小峱峱以作品《守娘（上）》獲頒第11屆金漫獎新人獎

再見．《中途車站》：我沒有離開，只是先到站了

主唱—戴戴推薦

這篇漫畫讓我想到很多事情，一部份是我從小就對人的生死很有幻想，還記得小時候常常幻想死後的世界會想到無法安心入眠，也會想當我終於來到離開的這一天，會是以一個什麼樣的面貌，會能帶走什麼，再次張開眼睛會是怎樣的世界，而我又會為了什麼人事物無法放下。

《中途車站》像是在一個「死亡之後」及「轉世之前」，再設立一個緩衝區，讓我想到現今台灣許多喪葬禮俗上的儀式，這些儀式細節的部分目的，我認為是在慢慢告訴死者，「你已經過世了」！讓死者慢慢接受自己的無能為力，並對前生釋懷；但人在活著的時候，對於種種事物要從接受到釋然就已經不容易，短短七天、十天的儀式如何能真正接受自己的死亡，中途車站無非是一個讓人能再多一些時間逗留於「這輩子」的地方。

我想選擇留在中途車站的人，是在等他們在意的人，主角更是想要好好送行這一切他所擔慮的人事（家庭），更想了解在他身後所無法經歷的故事。但明明家庭問題是造成他現實人生的枷鎖，卻也是他死後最無法放下的顧慮，好像有點矛盾，但也許死亡之後並不如儀式用詞說的「無病無痛無煩無擾」那般的輕鬆，放不下的人依然逗留無法順利離去。

主角對於自己「人生沒有特別珍貴的回憶」這個設定，我感到好奇，或許家庭生活原本就讓主角活得並不算太快樂——但如果真的沒有想再體驗一次的回憶，他又為何選擇待在中途車站等待呢？

Photo Credit: ©卡鳴可／長鴻出版

生而為人．《告白卻在死之後》：靈魂如果不具形體

主唱—戴戴推薦

很幸運地選到了這篇漫畫，依然是關於生死及輪迴。身為一名警察的小孩，我在第一、第二篇故事的時候也是很疑惑，到底這些上天堂、下地獄的標準是什麼？

隨著看完全部的故事發現，其實作者對於生死善惡的思維，和我是有點類似的，天堂地獄、善惡都是相對而存在，最後也才發現根本沒有所謂的天堂地獄；作者其實很巧妙地把許多細節藏在故事裡，如一開始的符水，很像一個相對融合中西方宗教衝突的存在，而任務的安排也配合佛道家所說的因果報應。

故事後段，當白菘在講述黑白翅膀的時候，其實我認為也偷渡了「生而為人，每個人擁有不同色彩、特色，但眾生為人皆平等」的概念；雖然我個人覺得最後一話的白菘一下說了太多話，變得很像在說教，但整體而言，我還是滿能接受作者的生死觀。

關於戀愛的部分，我想這部漫畫的比例抓得不錯，因為我並不喜歡太多且突如其來的BL畫面，這種臉紅心跳卻純愛的情節恰到好處。一個是沒有真正被愛過的人，一個是沒有機會感受到愛的人，兩個人都是不夠完美的、有缺損的，但又被稱之為「天使」，在彼此的愛恨糾葛之中，重新互相認識。