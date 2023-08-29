法國皇家攜手MOMO與新北動保處 募捐1.2萬包濕糧 為等家毛孩傳遞愛心、創造幸福

以「為寵物打造更美好的世界」為使命的寵物飼料品牌「法國皇家」，除透過營養讓寵物得到健康外，也致力推動動物福利，多年來默默捐贈飼料給國內十多家公私立收容所。為響應8月國際貓咪日、狗狗日，法國皇家攜手MOMO電商平台、新北市動保處與好日子愛心大平台，共同發起「你買糧我加倍捐糧」活動，歷經18天，全民同心協力，累計1.2萬包、市值超過新台幣70萬的濕糧，捐贈給6家收容所。

法國皇家與MOMO電商平台推動寵物公益，連續2年透過「你買糧我捐糧」募集行動浪愛不中斷。法國皇家台灣總經理張堇琪表示，今年捐贈量相較去年大幅成長23%，總計捐出1.2萬包、1,020公斤愛心飼料，好事加倍且成雙，顯示台灣飼主對流浪動物的關注與愛心越來越高；張堇琪也藉此呼籲所有飼主，要終養不棄養。

張堇琪說，這次皇家特別捐贈成本較高的濕糧，為的是讓等家中的毛小孩也能有幸福感。法國皇家的濕糧除了提供必要的營養外，也可以增加水分的攝取，口感特別適合幼年及老年貓犬。因為適口性高，毛小孩食用時，會格外有滿足感。

法國皇家台灣總經理張堇琪（左一）與新北市動保處處長楊淑方（右一）攜手守護浪浪

本次活動的合作方，新北市動保處處長楊淑方表示：「法國皇家除了用營養照顧寵物健康外，更善盡企業社會責任，為新北市的收容所雪中送炭，這對在動保上付出很多努力的我們而言，是最具體的肯定。」受贈單位台灣巴克懷善救援協會執行長王玫珊也提到：「飼料一直是收容所必備但龐大的支出，法國皇家長期捐糧，讓我們能夠把精力更專注在狗狗照護及送養上。」法國皇家致力關懷動物福祉，此舉喚起社會關注動保議題，共同營造動物美好生活。

法國皇家於今年的活動中總計捐出1.2萬包、1,020公斤愛心濕糧

法國皇家長期關注毛小孩權益與福利，此次活動所挑選的捐贈單位都是新北市府確認，資訊公開、機制完善，能夠確保將物資實際讓浪浪受益之單位，包括台灣巴克動物懷善協會狗園在內的六家貓犬收容所。

毛小孩是人類最好的夥伴，8月8日是國際貓咪日，8月26日則是國際狗狗日，長期投身動物照護的王玫珊說，這兩個節日並非飼主專屬，反而希望透過節日來呼籲更多人成為毛小孩守護者，並給予毛小孩更友善的生活環境。