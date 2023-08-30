2023/08/30,
印太

因對抗緬甸軍政府而生的手遊「The PDF Game」，據真實人物創作角色下載次數更近百萬

因對抗緬甸軍政府而生的手遊「The PDF Game」，據真實人物創作角色下載次數更近百萬
Ko Toot根據緬甸政變改編的遊戲，目前在Google Play上的名稱是「War of Heroes-The PDF Game」。圖片來源：Google Play

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2021年2月1日緬甸爆發政變後，一名緬甸公民Ko Toot決定藉由打造一款手機遊戲以資助反軍政府組織，而這款標榜根據「真實事件」改編的手遊「The PDF Game」，目前已取得相當成功的成果，目前在Google Play上下載次數已超過50萬次。Ko Toot表示希望未來能每月籌到100 萬美元，以幫助緬甸人民。

2021年2月1日緬甸爆發政變後，一名緬甸公民Ko Toot（化名）決定藉由打造一款手機遊戲以資助反軍政府組織，而這款標榜「根據真實事件改編」的手遊，目前已取得相當可觀的成果。

除了Ko Toot之外，這款遊戲創辦人還有另外兩位成員，而這款遊戲的收入，主要用於反軍政府成員的食物或武器等重要資源，此外也援助因衝突而流離失所的孩童及參與戰鬥的傷者。

根據緬甸政變改編的手遊

這款名為「The PDF Game」的手機遊戲於2022年初推出，「PDF」是「人民國防軍」（People's Defence Force）的簡稱，這是由前緬甸執政黨全民盟組成的臨時政府「民族團結政府」，於政變爆發後領導的一支軍隊。如果緬甸玩家想要體驗這個遊戲，會需要VPN的設置來突破網路限制。據《紐約時報》報導，「The PDF Game」成為緬甸大眾現實中無法公開與軍政府對峙的出口，許多玩家來自各領域，包括佛教僧侶和家庭主婦都是使用者，目的是透過該手遊以支持反軍政府行動。

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Photo Credit: Getty Images
對抗緬甸軍政府的人民國防軍（PDF）

「The PDF Game」是由玩家扮演「人民國防軍」士兵的角色與軍隊作戰，完成類似於真實發生在緬甸的作戰任務。Ko Toot表示，他是根據與軍隊作戰的真實人物創作遊戲中的角色，他表示將這些人物留下紀錄很重要，因為「他們正在一場真正的戰爭中戰鬥」。

「The PDF Game」付費版是在2022年6月中旬上線，幾天內就登上美國、澳洲和新加坡蘋果商店（Apple Store）的十大遊戲排行榜，玩家也可選擇免費下載版本，但遊戲中會有廣告置入，估計至今籌集的資金總額至少有50萬8000美元，Ko Toot向《BBC》表示，現在遊戲每月收入在7萬美元至8萬美元之間，而這個數字每個月都在成長。

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圖片來源：Google Play
Ko Toot根據緬甸政變改編的遊戲，目前在Google Play上的名稱是「War of Heroes-The PDF Game」

這款遊戲在Google和蘋果的應用程式商店中均可下載，但先前曾因「PDF」這個名字過於敏感而更名，目前在Google Play上的名稱為「英雄之戰 - PDF遊戲」（War of Heroes-The PDF Game），至於在蘋果的應用程式商店還曾短暫下架，主因是該遊戲違反原則，特別是遊戲中的敵人「不能僅針對真正的政府、公司或任何其他真實實體」，而在改名為「英雄之戰」並且刪除一些軍事任務後，「The PDF Game」在蘋果商店又再次上架。

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圖片來源：Apple Market
「War of Heroes-The PDF Game」在Apple Store上已改名為「War of Heroes」，「PDF」已刪除。

軍政府對「The PDF Game」的警告及Ko Toot的說法

玩家對於「The PDF Game」的支持可說是有目共睹，目前在Google Play上下載次數已超過50萬次，「The PDF Game」的官方臉書則有超過22萬的粉絲，因此緬甸軍政府在今年4月份還在官方媒體上發布通知，警告緬甸大眾可能因「玩PDF遊戲」而面臨法律訴訟。

針對來自緬甸軍政府的警告，與《BBC》藉加密應用程式進行採訪的Ko Toot表示，對於軍方的威脅他並不擔心，且「不在乎他們說什麼」，他們已經多次試圖阻止這種行為，但我們將繼續前進——沒有辦法阻止數位攻擊。」Ko Toot也表示：「我覺得我們獲得的國際協助非常有限」，尤其國際對於緬甸危機的報導與俄羅斯入侵烏克蘭的報導依舊不成正比。

對於這款手遊未來將如何支持反軍政府勢力，Ko Toot表示，「The PDF Game」的總下載次數「近100萬次」（Google Play下載次數已超過50萬次，Apple則未提供下載次數相關資料），他希望未來能每月籌到100萬美元，並幫助到「助迫切需要它（金錢）的（緬甸）人民。」

根據政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）資料，自緬甸政變發生了，至今已有4000多人被軍方殺害，聯合國表示死亡人數「可能還更高」，而「民族團結政府」則稱反抗運動已造成2萬名士兵的死亡。

新聞來源

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核稿編輯：杜晉軒


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