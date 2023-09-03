紀錄片《尋愛小說家：海史密斯》：她筆下的雷普利，說的其實是自己
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撥開《天才雷普利》劇情，裡頭蘊含了濃濃的同性曖昧與難纏的自我認同。在片中飾演決定性角色的凱特布蘭琪雖是配角，16年後在小說改編電影《因為愛你》中擔任主角，把女女愛情故事揣摩的恰到好處。你或許不知道，這兩部膾炙人口的電影，原著小說其實都來自同一個作家——派翠西亞·海史密斯。而她筆下的「雷普利」，說的其實是她自己：
文：Millie Meng
還記得帥氣的裘德洛和悶騷的麥特戴蒙，踩著休閒皮鞋，身穿訂做西服，頭戴紳士草帽，完美詮釋了地中海的度假風情嗎？《天才雷普利》（The Talented Mr. Ripley）看似美好，卻是由犯罪推理堆疊而成的驚悚劇情片。
撥開劇情，裡頭蘊含了濃濃的同性曖昧與難纏的自我認同，在《天才雷普利》中飾演決定性角色的凱特布蘭琪雖是配角，16年後在小說改編電影《因為愛你》（Carol）中擔任主角，把女女愛情故事揣摩的恰到好處。你或許不知道，這兩部膾炙人口的電影，原著小說其實都來自同一個作家——派翠西亞．海史密斯（Patricia Highsmith）。
以栩栩如生的犯罪推理情節而聲名大噪
海史密斯的成名，起自於她1950年的第一本小說《火車怪客》（Strangers on a train），由驚悚大師希區考克改編成電影，片中描述火車上的二位陌生人，密謀交換謀殺對象的懸疑劇情，也因為此次合作，她的作品才被歸類成犯罪推理小說。
德國導演文．溫德斯（Wim Wenders）亦是海史密斯的書迷，以小說《雷普利遊戲》為藍圖改編電影《美國朋友》（The American Friend）。算一算，海史密斯的雷普利系列小說，搬上螢幕改編成電影的，就有五部。
導演伊娃． 維蒂亞（Eva Vitija）自小聽聞父母提起這位才華洋溢的小說家，並發現她不但是擅長描寫生動犯罪情節的推理小說家，也是1950年代，當同性戀題材小說還未能被大眾接受的時期，在女同性戀圈被奉為寶典的那本傳奇小說——《鹽的代價》（The Price of Salt, or Carol）的作者，因為當初，海史密斯並未使用本名出版此書。
因此伊娃． 維蒂亞基於對海史密斯的好奇，在收集了大量資料之後，結合各種訪談，拍成了以海史密斯為主題的紀錄片《尋愛小說家：海史密斯》（Loving Highsmith）。
伊娃．維蒂亞將上述兩位電影大師的作品畫面靈巧穿插在紀錄片之中：老電影裡的年輕演員，將作家筆下的犯罪場景演得活靈活現，海史密斯筆下描述的犯罪場景栩栩如生，就像本人在現場一樣，又或者，是她親身體驗的遭遇？
「雷普利」說的其實是自己
在《尋愛小說家：海史密斯》紀錄片，海史密斯在與記者面對面的訪談畫面裡，看起來坐立難安。她說：「就像妳全身赤裸的坐在那裡，焦慮的只能一直抽菸。」主持人問起對於筆下雷普利這個角色的看法時，他說：「雷普利只在他認為該殺人的時候動手，他殺的有可能是自恨與內疚。」
出生於保守家庭，卻很早發現自己喜歡同性的海史密斯，受到來自母親的不諒解與壓力，她早早就知道自己必須過著雙重身分的生活。海史密斯說：「我下定決心，要把生命中每一個災難變成美好的事物。」
回想電影《天才雷普利》除麥特戴蒙演技逼人外，那隱晦又壓抑的同性愛戀，早在《斷背山》或《藍色大門》還未出現的年代，就巧妙地刺探觀眾對禁忌之愛的底線。
雷普利在劇中雖是連續殺人犯，但他的掙扎與愛人的慾望，像仙人掌的針刺，卡在觀眾席上隱隱作祟，埋下矛盾的種子。湯姆雷普利（Tom Ripley）編織了一個又一個謊言，直到命運讓他殺死自己的愛人。看完《天才雷普利》就如同看了海史密斯的一生，世界如此殘酷，愛又如此美麗，戲裡戲外都描述著自毀式的人際關係。
最愛的卡蘿C
百貨公司裡擔任玩具銷售員的特芮絲（魯妮瑪拉），和巧遇的優雅貴夫人卡蘿（凱特布蘭琪）相遇、相戀，這是海史密斯到寫作生涯後期，才願意以本名出版的小說《鹽的代價》所改編的電影——《因為愛你》。卡蘿是海史密斯創造雷普利這角色前，最重要的半虛構著作，當初這本書的手稿裡，大量加註了海史密斯本人的私人日記。
在《尋愛小說家：海史密斯》裡，她本人與魯妮瑪拉的畫面交替播放，髮型樣貌竟有幾分相似。而在現實生活中，海史密斯也瘋狂的愛上她稱為「C」的英國已婚女子，在紀錄片曝光的信件中，字字句句都難掩海史密斯對C的愛戀。為了C，海史密斯還特地在英國買了間平房，搬到離C很近的地方居住。
結局可能無關性取向，地下戀情總逃不過無疾而終的命運，海史密斯說：「像C這樣的女子永遠不會離開你，也永遠不會屬於你，如果你不離開，她永遠都會在那裡，所以我離開了。」戀情最後，她把英國的房子賣了，搬回法國南邊的小鎮獨自一人生活，也是電影《因為愛你》（Carol）的部分劇情。
她害怕愛，又渴望愛
海史密斯和其他50年代的女同性戀一樣，儘管作品《火車怪客》一推出就大受肯定，日常生活也盡可能保持低調。當時，預計與《火車怪客》同年出版的第二本書，也沒有按出版商的規劃繼續寫下去，反倒以假名克萊兒摩根（Claire Morgan）撰寫了《鹽的代價》。
身為世上第一本不以悲慘結局收場的同志小說，《鹽的代價》發行之初就成為當時的女同聖經。這本關於女女戀情的著作，女主角們並沒有「割腕、殉情或發生各種慘劇」，書籍中也沒有暗示女人們可能會遭遇的種種不幸。海史密斯在紀錄片中的訪談表示：「我刻意創造一個圓滿的結局。」
在《鹽的代價》出版的40年後，她才改用本名重新出版這本小說。「第一次書中人物沒有自殺，而是試著把生命活出一點什麼。」海史密斯否定自我的狀態，也隨著書籍更名，一直到晚年才慢慢化解。而她過世的20年後，《鹽的代價》也才在2015年改編成電影《因為愛你》。
靈感像隻鳥，在牠飛走前，我考慮是否補捉
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
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楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
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朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
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朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com