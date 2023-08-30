颱風蘇拉來襲遇中元大潮，沿海低窪區防海水倒灌，恆春中元搶孤3年內2度停辦

強颱蘇拉靠近，30日東南部防豪雨、西部高溫炎熱

（中央社）颱風蘇拉靠近，氣象局指出，預計30日到31日是蘇拉最接近台灣的時候，今（30）日東半部會斷斷續續降雨，一直持續到31日之後，西半部則是高溫炎熱的天氣型態。

中央氣象局觀測，強度颱風蘇拉昨天晚間8時的中心位置在北緯19.3度，東經122.7度，即在鵝鑾鼻的南南東方約350公里海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西進行。

氣象局簡任技正伍婉華昨天在直播記者會表示，昨天晚間到今天東南部、綠島跟蘭嶼將會有局部大雨，30日到31日是蘇拉最靠近台灣的時候，預估昨日晚間到今天東南部及綠島、蘭嶼將有大雨跟豪雨。

伍婉華指出，今天東半部下雨的時間會很長，南部跟北部則是零星短暫陣雨，31日除了東半部以外，南部地區也會有斷斷續續的降雨。

伍婉華提醒，今天東半部跟西半部是完全不同的天氣型態，東半部是持續降雨，西邊高溫炎熱，桃園到高雄有攝氏36度以上高溫。

氣象局表示，昨天晚間至今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有4米以上浪高。

風力方面，氣象局說，昨天晚間蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，今天蘭嶼、綠島及恆春半島有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

氣象局持續發布大雨特報，受到颱風外圍雲系影響影響，昨天晚間至今天晚間恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

根據氣象局發布的風雨預報，基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、連江縣、金門縣跟澎湖縣平地總雨量都在150毫米以下。

新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣以及蘭嶼綠島在250毫米以下；恆春半島、台東縣及花蓮縣在400毫米以下。山區雨勢也以花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣跟宜蘭縣較為明顯，總雨量預估可到300毫米到600毫米。

颱風蘇拉來襲遇中元大潮，沿海低窪區防海水倒灌

（中央社）颱風蘇拉來襲，中央災害應變中心昨晚表示，今天中元節為年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌，桃園至高雄地區有局部攝氏36度以上高溫機率，屏東縣已發布漁船上岸避風命令。

中央災害應變中心晚間進行第3次工作會報暨情資研判會議。中央氣象局報告表示，強颱「蘇拉」暴風圈今天上午11時進入台灣陸地，預計8月31日上午6時脫離台灣陸地，預計9月1日上午7時解除颱風警報。

氣象局指出，今天蘭嶼、綠島及恆春半島恐有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖可望有8至9級強陣風；今天適逢中元節、年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水；桃園至高雄地區明天有局部36度以上高溫出現的機率。

消防署表示，縣市應變中心開設情形，目前高雄市及屏東縣為一級開設；花蓮縣、台東縣、南投縣及嘉義市為二級開設；桃園市、台中市、彰化縣、台南市、雲林縣及嘉義縣為三級開設。

另外，全國劃定警戒區域數總計320處，分布於高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣。

農業部指出，屏東縣已發布上岸避風命令，境內11處漁港所有漁船進行避難。

疏散撤離部分，內政部表示，目前僅高雄市進行，截至今晚8時止共累積55人，分別為茂林區25人、桃源區30人；入山入園停止受理申請，且全數都已連絡上。

交通部指出，今天國際線4個延誤航班、國內線16個取消航班，海運共6航線、24航次停航。另外，明天海運預計有9個航線、48航次停航。

Photo Credit: 中央社 中央災害應變中心昨晚表示，今天中元節為年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌。圖為鷄籠中元祭29日晚間在基隆市區封街放水燈。

颱風蘇拉來襲，恆春中元搶孤3年內2度停辦

（中央社）颱風「蘇拉」逼近南台灣，恆春半島年度盛事豎孤棚搶孤活動原訂今天、中元節登場，但因颱風「蘇拉」來襲，恆春鎮公所昨晚宣布停辦，這是3年內2度停辦。

中央氣象局在昨天下午5時30分針對颱風「蘇拉」發布陸上颱風警報，恆春半島列入首波警戒範圍，屏東縣政府也宣布恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6個鄉鎮今天停止上班、停止上課。

恆春年度盛事豎孤棚系列活動中最刺激的搶孤原訂今天、中元節登場，因應颱風「蘇拉」來襲，恆春鎮公所昨天晚上9時許在臉書（Facebook）公告，停止豎孤棚各項活動。

恆春鎮長尤史經表示，停辦是為了保障搶孤選手及全國來參加活動的民眾安全；因應颱風，恆春鎮也已開設災害應變中心，全力防颱。

恆春鎮公所今天停辦中元搶孤活動，這是3年內2度停辦，民國110年曾因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情停辦搶孤。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航