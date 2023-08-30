颱風蘇拉來襲遇中元大潮，沿海低窪區防海水倒灌，恆春中元搶孤3年內2度停辦
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颱風「蘇拉」逼近南台灣，恆春半島年度盛事豎孤棚搶孤活動原訂今天、中元節登場，但因颱風「蘇拉」來襲，恆春鎮公所昨晚宣布停辦。開學日遇到強颱攪局，許多家長關注颱風假是否發布的消息。根據人事行政局的資料，8月30日停止上班上課的縣市區域包括以下：
強颱蘇拉靠近，30日東南部防豪雨、西部高溫炎熱
（中央社）颱風蘇拉靠近，氣象局指出，預計30日到31日是蘇拉最接近台灣的時候，今（30）日東半部會斷斷續續降雨，一直持續到31日之後，西半部則是高溫炎熱的天氣型態。
中央氣象局觀測，強度颱風蘇拉昨天晚間8時的中心位置在北緯19.3度，東經122.7度，即在鵝鑾鼻的南南東方約350公里海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西進行。
氣象局簡任技正伍婉華昨天在直播記者會表示，昨天晚間到今天東南部、綠島跟蘭嶼將會有局部大雨，30日到31日是蘇拉最靠近台灣的時候，預估昨日晚間到今天東南部及綠島、蘭嶼將有大雨跟豪雨。
伍婉華指出，今天東半部下雨的時間會很長，南部跟北部則是零星短暫陣雨，31日除了東半部以外，南部地區也會有斷斷續續的降雨。
伍婉華提醒，今天東半部跟西半部是完全不同的天氣型態，東半部是持續降雨，西邊高溫炎熱，桃園到高雄有攝氏36度以上高溫。
氣象局表示，昨天晚間至今天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有4米以上浪高。
風力方面，氣象局說，昨天晚間蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，今天蘭嶼、綠島及恆春半島有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。
氣象局持續發布大雨特報，受到颱風外圍雲系影響影響，昨天晚間至今天晚間恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。
根據氣象局發布的風雨預報，基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、連江縣、金門縣跟澎湖縣平地總雨量都在150毫米以下。
新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣以及蘭嶼綠島在250毫米以下；恆春半島、台東縣及花蓮縣在400毫米以下。山區雨勢也以花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣跟宜蘭縣較為明顯，總雨量預估可到300毫米到600毫米。
高雄桃源區、屏東縣6鄉宣布停班停課
開學日遇到強颱蘇拉攪局，許多家長關注颱風假是否發布的消息。根據人事行政局的資料，8月30日停止上班上課的縣市區域有：
- 高雄市宣布桃源區：停止上班、停止上課。
- 屏東縣獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉：停止上班、停止上課。
其餘包括台東縣等各縣市皆正常上班上課，還請民眾出門注意安全。
颱風蘇拉來襲遇中元大潮，沿海低窪區防海水倒灌
（中央社）颱風蘇拉來襲，中央災害應變中心昨晚表示，今天中元節為年度大潮，沿海低窪地區需留意海水倒灌，桃園至高雄地區有局部攝氏36度以上高溫機率，屏東縣已發布漁船上岸避風命令。
中央災害應變中心晚間進行第3次工作會報暨情資研判會議。中央氣象局報告表示，強颱「蘇拉」暴風圈今天上午11時進入台灣陸地，預計8月31日上午6時脫離台灣陸地，預計9月1日上午7時解除颱風警報。
氣象局指出，今天蘭嶼、綠島及恆春半島恐有9至10級強陣風，東南部、新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖可望有8至9級強陣風；今天適逢中元節、年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區須留意海水倒灌及積淹水；桃園至高雄地區明天有局部36度以上高溫出現的機率。
消防署表示，縣市應變中心開設情形，目前高雄市及屏東縣為一級開設；花蓮縣、台東縣、南投縣及嘉義市為二級開設；桃園市、台中市、彰化縣、台南市、雲林縣及嘉義縣為三級開設。
另外，全國劃定警戒區域數總計320處，分布於高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣。
農業部指出，屏東縣已發布上岸避風命令，境內11處漁港所有漁船進行避難。
疏散撤離部分，內政部表示，目前僅高雄市進行，截至今晚8時止共累積55人，分別為茂林區25人、桃源區30人；入山入園停止受理申請，且全數都已連絡上。
交通部指出，今天國際線4個延誤航班、國內線16個取消航班，海運共6航線、24航次停航。另外，明天海運預計有9個航線、48航次停航。
颱風蘇拉來襲，恆春中元搶孤3年內2度停辦
（中央社）颱風「蘇拉」逼近南台灣，恆春半島年度盛事豎孤棚搶孤活動原訂今天、中元節登場，但因颱風「蘇拉」來襲，恆春鎮公所昨晚宣布停辦，這是3年內2度停辦。
中央氣象局在昨天下午5時30分針對颱風「蘇拉」發布陸上颱風警報，恆春半島列入首波警戒範圍，屏東縣政府也宣布恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子等6個鄉鎮今天停止上班、停止上課。
恆春年度盛事豎孤棚系列活動中最刺激的搶孤原訂今天、中元節登場，因應颱風「蘇拉」來襲，恆春鎮公所昨天晚上9時許在臉書（Facebook）公告，停止豎孤棚各項活動。
恆春鎮長尤史經表示，停辦是為了保障搶孤選手及全國來參加活動的民眾安全；因應颱風，恆春鎮也已開設災害應變中心，全力防颱。
恆春鎮公所今天停辦中元搶孤活動，這是3年內2度停辦，民國110年曾因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情停辦搶孤。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。