外資撤離中國，中國商界人士仰賴紙牌遊戲「摜蛋」討好高官取得國內資金

文：張瑞邦（Tucker Chang）

中國近年來投資前景黯淡、挹注的外國資金大幅減少，導致中國的金融圈及銀行業人士日趨仰賴該國國內資本，然而此趨勢卻意外促成中國紙牌遊戲「摜蛋」（Guandan）的熱潮。

據《路透社》（Reuters）報導，中國當前有越來越多的金融業者將摜蛋視作建立商界人脈或維繫地方政府關係的橋樑，尤其是針對那些掌握地方發展資金的高官，以及擔憂投資風險過大的海外金融人士。

「很多政府官員都喜歡玩這款遊戲，所以我們就一同玩摜蛋。」向中國政府爭取半導體產業及國防發展資金的一位中國金融從業人員如此說道。

《彭博社》（Bloomberg）認為，玩摜蛋目前已成為中國商場上必備的技能，是商界人士、銀行業者以及政府官員在協商及談判時日趨流行的非正式社交活動，尤其在外國對中國投資金額跌至25年來最低點的此刻，摜蛋刺激中國內部投資的重要性更是不言而喻，

《路透社》解釋，摜蛋是一款常見於中國江蘇一帶、類似撲克牌的紙牌遊戲，直譯的意思即為「扔雞蛋」或「丟炸彈」，該遊戲約於1960年代發明，須由4名參與者以2人一組的方式進行遊戲，其中坐對面的玩家為一組。

玩家在遊戲開始時需按順序出牌，過程中以點數較大的牌壓制前一位玩家的牌型，在單局比賽中玩家還會歷經「升級」過程，其牌點的等級由小至大分成2到10、J、Q、K以及A級牌 率先打過「A級」的玩家為勝。

有哪些原因催生中國玩「摜蛋」的風潮？