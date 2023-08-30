外資撤離中國，中國商界人士仰賴紙牌遊戲「摜蛋」討好高官取得國內資金
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據一位現居北京的商界人士透露，他的主管近期甚至規定公司所有員工皆須學會玩這款紙牌遊戲；擁有一家私人公司的黃姓負責人也向《路透社》表示，摜蛋已經成為地方政府官員以及公司高層最喜愛的娛樂活動。「我們透過觀察一個人的玩牌風格，便可以看出他是否聰穎、是否具有野心，或者觀察他是否擁有團隊精神，這可以幫助我們決定有無意願和他成為商業夥伴。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
中國近年來投資前景黯淡、挹注的外國資金大幅減少，導致中國的金融圈及銀行業人士日趨仰賴該國國內資本，然而此趨勢卻意外促成中國紙牌遊戲「摜蛋」（Guandan）的熱潮。
據《路透社》（Reuters）報導，中國當前有越來越多的金融業者將摜蛋視作建立商界人脈或維繫地方政府關係的橋樑，尤其是針對那些掌握地方發展資金的高官，以及擔憂投資風險過大的海外金融人士。
「很多政府官員都喜歡玩這款遊戲，所以我們就一同玩摜蛋。」向中國政府爭取半導體產業及國防發展資金的一位中國金融從業人員如此說道。
《彭博社》（Bloomberg）認為，玩摜蛋目前已成為中國商場上必備的技能，是商界人士、銀行業者以及政府官員在協商及談判時日趨流行的非正式社交活動，尤其在外國對中國投資金額跌至25年來最低點的此刻，摜蛋刺激中國內部投資的重要性更是不言而喻，
《路透社》解釋，摜蛋是一款常見於中國江蘇一帶、類似撲克牌的紙牌遊戲，直譯的意思即為「扔雞蛋」或「丟炸彈」，該遊戲約於1960年代發明，須由4名參與者以2人一組的方式進行遊戲，其中坐對面的玩家為一組。
玩家在遊戲開始時需按順序出牌，過程中以點數較大的牌壓制前一位玩家的牌型，在單局比賽中玩家還會歷經「升級」過程，其牌點的等級由小至大分成2到10、J、Q、K以及A級牌 率先打過「A級」的玩家為勝。
有哪些原因催生中國玩「摜蛋」的風潮？
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生成式AI帶起雲端熱潮！現在就是平步青「雲」的絕佳機會──AWS AWSome Day線上雲端培訓日免費報名中！
我們想讓你知道的是
現在就是科技史上的重要轉捩點，掌握「雲端技術」的工作者，已經成台灣企業雇主偏好的新時代人才。若想跟上趨勢、步入雲端，你就絕對不能錯過臺灣雲端服務商AWS於9月07日舉辦的「AWS線上雲端培訓日」！
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為幫助有意學習雲端的初學者深入認識，並從中找到職涯發展的機遇，AWS即將於9月07日下午舉辦完全免費的雲端入門課程「AWS線上雲端培訓日（AWSome day）」。活動中，除了基本雲端概念、運算、儲存服務及安全性等，也會介紹時下熱門的AI應用，並帶領參與者認識AWS多元的雲端解決方案，獲得能夠即時應用的雲端實戰力。最重要的是，「AWS線上雲端培訓日」線上參與、全程免費，非常適合想要接觸雲端，但時間有限的產業工作者們。
雲端小白的技術即戰力！完整雲端應用展示，助你敲開雲端產業入門磚
「AWS線上雲端培訓日」由AWS資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，課程內容從雲端趨勢、運算儲存等核心服務開始，漸漸延伸至資料庫、網路架構、資安概念等概念，最後聚焦AI、物連網、機器學習等AWS的焦點服務，為您開啟個人或企業的雲端創新之旅。
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無論是企業或資訊主管、開發團隊的技術人員，還是對雲端服務有興趣的工作者，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，千萬別錯過由AWS專家帶來的培訓課程。此外，若您是第一次接觸AWS的用戶，只要在活動前註冊AWS免費帳號，還能獲得「AWS藍芽喇叭」，歡迎點此了解更詳細活動規範。
AWS線上雲端培訓日（AWSome day）活動資訊
活動時間：2023年9月07日 | 2:00 PM - 5:00 PM
參與方式：報名完成後，將收到線上觀看連結。報名者只要於課程指定時間上線參與即可。
立即報名：點此填寫資料即可完成報名。
課前準備：本課程中，專業講師會分享如何透過AWS帳戶，免費使用AWS高達200多種的雲端服務。為提高課程參與，請於課前註冊AWS帳號，以利課程中同步操作體驗。