2023/08/30,
醫療

腸病毒進入流行期，10月大男嬰染D68型亡為今年首例，提醒家長注意開學後傳染風險

腸病毒進入流行期，10月大男嬰染D68型亡為今年首例，提醒家長注意開學後傳染風險
疾管署29日舉行記者會指出，近2週腸病毒進入流行 期，提醒家長注意開學後疾病傳播風險與重症病徵。Photo Credit: 中央社

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林詠青提醒，腸病毒D68型病毒所造成症狀與71型或克沙奇症狀不同，後者較常有口手足病等症狀，D68型則較常併發肺炎，過往也有個案出現肢體麻痺狀況；家長須注意，小朋友若有意識變差、嗜睡、呼吸急促、發紺等症狀，都要考慮併發重症的可能。

（中央社）疾管署昨（29）日公布國內今（2023）年首例腸病毒感染併發重症死亡，個案為10月大男嬰於8日失去呼吸、心跳，送醫急救無效，當日死亡。近2週腸病毒進入流行期，提醒家長注意開學後傳染風險。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在疫報記者會上說明腸病毒死亡個案，托育單位8日當天在餵奶後不久，發現小朋友失去意識與呼吸心跳，緊急送醫，經電腦斷層檢查發現有雙側肺炎和腦水腫情況，加上檢出病毒，研判為腸病毒感染併發重症造成死亡。

林詠青說，經疫調發現，個案先前沒有明顯症狀，但檢驗時已有肺炎，不排除是因肺部症狀不明顯，所以不容易注意到；此外個案家人身體狀況皆正常，托育單位雖在2個月前有托育對象曾染腸病毒，但近期其他孩童皆無特殊症狀，感染源尚不明。

林詠青提醒，腸病毒D68型病毒所造成症狀與71型或克沙奇症狀不同，後者較常有口手足病等症狀，D68型則較常併發肺炎，過往也有個案出現肢體麻痺狀況；家長須注意，小朋友若有意識變差、嗜睡、呼吸急促、發紺等症狀，都要考慮併發重症的可能。

疾管署監測資料顯示，8月20至26日腸病毒門急診就診計1萬2030人次，較前週（1萬1501人次）上升4.6％。疫情中心主任郭宏偉指出，門急診就診人次已於上週超過流行閾值，進入流行期。

流行病毒株監測部分，郭宏偉說，目前社區腸病毒以克沙奇A型為主，佔近8成，腸病毒71型、D68型也有零星檢出，多種型別腸病毒於社區持續活動。

疾管署副署長曾淑慧提醒今天中小學開學防疫重點，除腸病毒之外，流感門急診人次亦已連續3週上升，提醒家長及教托育人員加強教導孩童落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。

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Photo Credit: 疾管署
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Photo Credit: 疾管署

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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