腸病毒進入流行期，10月大男嬰染D68型亡為今年首例，提醒家長注意開學後傳染風險
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林詠青提醒，腸病毒D68型病毒所造成症狀與71型或克沙奇症狀不同，後者較常有口手足病等症狀，D68型則較常併發肺炎，過往也有個案出現肢體麻痺狀況；家長須注意，小朋友若有意識變差、嗜睡、呼吸急促、發紺等症狀，都要考慮併發重症的可能。
（中央社）疾管署昨（29）日公布國內今（2023）年首例腸病毒感染併發重症死亡，個案為10月大男嬰於8日失去呼吸、心跳，送醫急救無效，當日死亡。近2週腸病毒進入流行期，提醒家長注意開學後傳染風險。
衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在疫報記者會上說明腸病毒死亡個案，托育單位8日當天在餵奶後不久，發現小朋友失去意識與呼吸心跳，緊急送醫，經電腦斷層檢查發現有雙側肺炎和腦水腫情況，加上檢出病毒，研判為腸病毒感染併發重症造成死亡。
林詠青說，經疫調發現，個案先前沒有明顯症狀，但檢驗時已有肺炎，不排除是因肺部症狀不明顯，所以不容易注意到；此外個案家人身體狀況皆正常，托育單位雖在2個月前有托育對象曾染腸病毒，但近期其他孩童皆無特殊症狀，感染源尚不明。
林詠青提醒，腸病毒D68型病毒所造成症狀與71型或克沙奇症狀不同，後者較常有口手足病等症狀，D68型則較常併發肺炎，過往也有個案出現肢體麻痺狀況；家長須注意，小朋友若有意識變差、嗜睡、呼吸急促、發紺等症狀，都要考慮併發重症的可能。
疾管署監測資料顯示，8月20至26日腸病毒門急診就診計1萬2030人次，較前週（1萬1501人次）上升4.6％。疫情中心主任郭宏偉指出，門急診就診人次已於上週超過流行閾值，進入流行期。
流行病毒株監測部分，郭宏偉說，目前社區腸病毒以克沙奇A型為主，佔近8成，腸病毒71型、D68型也有零星檢出，多種型別腸病毒於社區持續活動。
疾管署副署長曾淑慧提醒今天中小學開學防疫重點，除腸病毒之外，流感門急診人次亦已連續3週上升，提醒家長及教托育人員加強教導孩童落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等良好衛生觀念，並注意居家、學習環境的通風與清潔。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
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目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
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朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
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西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
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- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
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