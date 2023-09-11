江振誠《工作美學》：我挑選員工有一個原則，就是只用「沒經驗的新鮮人」
我們想讓你知道的是
很多老闆在徵人時，都會希望找有經驗的人，可以馬上成為「即戰力」。我也曾有過這種迷思，花了很多年，才理解「沒經驗比有經驗更好」。因為就算是米其林餐廳，廚房內還是有很多基本功的事，而基本功能不能確實做到，就是一家餐廳品質好壞的差異關鍵。
文：江振誠
第一天就用最高標準做事
很多人都以為，以RAW的知名度和要求嚴謹，想要進入RAW工作，一定要是經驗豐富或海外歸國，不然至少也要是相關餐飲科系畢業。但其實RAW許多員工，來的時候都是一張白紙，許多人，甚至完全沒有fine dining餐飲經驗。我挑選員工有一個原則，那就是只用「沒經驗的新鮮人」，尤其不要有餐飲背景最好。很多人聽到都會疑惑，大膽啟用完全沒有相關經驗的新手，怎麼確保這些人可以達到我想要的高標準？沒經驗的人可能犯各種錯，不是更容易搞砸嗎？
把最高標準當基本，就不覺得辛苦
每次我都會反問對方：「你有沒有發現，當一個人完全沒有經驗的時候，其實是沒有標準的？這時，他接觸到的第一件事物、第一位老師、第一個職場，就會成為他對於工作的標準。」當一位完全沒有餐飲背景的新手進入Restaurant ANDRÉ或是RAW之後，他第一次接觸到的餐飲規則與作業方法，就是我的做法，無形中， 也就成為他們對餐飲的基本標準。很多人會以為，要在米其林主廚之下工作，壓力一定很大，但團隊對於我的要求，表現出來的態度常常都是「這沒有很辛苦啊？」「這不是理所當然的嗎？」
這種「大家都把最高標準當作基本門檻」的從容態度與自律，就是一種「純粹」。正因為新鮮人沒有經驗，就像一張白紙，你可以賦予他們最正確也最好的觀念和做法。無形中一開始標準就拉高了，類似一種銘印（imprinting）效應，建立一種不可逆的牢固認知與行為模式，看來就好像先天習得的一樣。有時我帶團隊出國，與世界其他一流飯店合作，夥伴們會偷偷告訴我，在我們餐廳好像比在國外還要嚴格，因為我們自己的標準更高，大家都很習慣。而有餐飲經驗的老鳥，因為被過去的習慣束縛，積習已重，反而難以適應最高標準的要求。
承認不足，就會不放過任何細節
其實不只Restaurant ANDRÉ，我管理的每間餐廳，包括RAW，掌舵的主廚都是由我們的餐廳培育出來的。一個菜鳥廚師從零開始在團隊學習，理解且相信餐廳的理念，這對我來說很重要。假設今天主廚是個像傘兵空降而來的外來者，他可能不會理解八角哲學的真正含意，更沒有辦法發揮出自己最好的創作，最多只能複製。
RAW的主廚王奕翔（Chef Ben）， 還不到三十歲，但從餐廳開幕時就加入團隊，完全是由RAW培育出來的。過去近十年，我在國外和其他主廚聯名合作展演時，都是由他主責。RAW曾經在晶華酒店舉辦大型活動，也是由他帶領超過一百名內外場服務人員，準備兩百人份的套餐，表現可圈可點。
我寧願從頭開始訓練料理人，見證一純如白紙的新人，成為獨當一面的主廚，這是很有成就感的事。
即戰力的迷思
很多老闆在徵人時，都會希望找有經驗的人，可以馬上成為「即戰力」。我也曾有過這種迷思，花了很多年，才理解「沒經驗比有經驗更好」。因為就算是米其林餐廳，廚房內還是有很多基本功的事，而基本功能不能確實做到，就是一家餐廳品質好壞的差異關鍵。以馬鈴薯泥這道西餐中非常常見的配角為例，兩位新人，一位已經會做，一位還不會，你認為進入Restaurant ANDRÉ的廚房一個月後，誰會做得更好？答案是，那位還不會的新人。
我發現不會做的人，在學習過程中，會做非常多的筆記，包括我用了什麼工具、我削皮時轉了幾下、我打泥時攪了幾分鐘，就算是外人眼中微不足道的小事，他都會一一記錄下來。正因為他完全不懂，深怕會疏漏任何一個步驟，於是更專注於每一個細節。而這些細節的精確追求， 就讓他做出最細膩、最美味的馬鈴薯泥。然而，已經會做的人，在我示範過程中，往往只會注意「調味配方是什麼」「要加多少分量」，認為自己已經會了，只要確認好「味道」相關的部分即可。
但一道料理要達到完美，並不是只有配方就好，而是過程中每個細節都做到位，除了食材的挑選，料理過程中的動作大小、力道輕重、速度快慢，都必須確實而精準，料理才會與眾不同。
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書籍介紹
本文摘錄自《工作美學》，天下文化出版
作者：江振誠
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世界名廚江振誠睽違七年全心投入之作
完整詮釋他徹底實踐三十多年的工作美學
每個人都必須建構自己的工作美學，那是一種態度、一種姿態，
關乎我們如何思考、如何行動、如何感受，
在無數次手與腦的投注、心與意的修練中，找到定錨的根與翱翔天地的翅膀，
讓我們所做的不再只是一份工作，而是一趟實踐自我的美好旅程。
「跨界，是跨你的眼界。我教你的不是做菜，是頂尖的格局。」《時代》雜誌兩度讚譽為「印度洋上最偉大的廚師」，唯一橫跨米其林、世界50大最佳餐廳及世界百大主廚榜的華人名廚江振誠，從過去到現在，他的每一步都是在跨越看得見與看不見的疆界。正是這種寬闊思維與生命姿態，成就了他頂尖的格局與眼界及不平凡的人生。
所謂藝在日常，江振誠主廚不只是廚師，他對藝術亦積累出獨特的品味，透過隨身攜帶的塗鴉本記錄下觸動心靈的畫面、想法和觀察，將這些演繹為餐桌上的佳餚與擺盤。這即是一種生命姿態，當一個人累積愈多，愈了解自己，就能跳脫平凡想像，找到無法被別人取代的美。這些美再加入屬於自己的手感、美感、心意與創意，即成別人無法取代的味與專業之道。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供