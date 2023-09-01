2023女足世界盃：西班牙足協主席強吻球員，奪冠勝利演變成#MeToo時刻

女足世界盃（FIFA Women's World Cup）冠軍領獎台上一個似乎是強行發生的親吻，和其後引發的廣泛反響，在過去一周已經蔓延成為撼動西班牙體育界乃至全社會的事件——西班牙政府官員指，這應該成為這個國家的「MeToo」時刻。

8月20日，在西班牙女足國家隊奪得世界盃冠軍並接受頒獎的光榮一刻，西班牙足協主席路易斯・盧比亞雷斯（Luis Rubiales，盧比亞利斯）在頒獎台上疑似強行親吻一名球員的嘴唇。

事件當事人、33歲的球員珍妮佛・艾爾莫索（Jennifer Hermoso）在之後公開表示，那次親吻並非她自願。

此外，還有人批評盧比亞雷斯在現場慶祝勝利時，站在西班牙王后的身旁抓摸自己的胯部。

目前，世界足球管理機構國際足聯（FIFA）已經暫停盧比亞雷斯的職務。

46歲的盧比亞雷斯之後曾發佈影片就親吻事件道歉，但是在外界廣泛猜測他將會辭職的上周五（8月25日），他在一場不同尋常的足協代表會議上發表講話，堅決強調自己不會辭職。

一度支持他並威脅要對艾爾莫索採取法律行動的西班牙足協（RFEF）在周一轉變態度，各地方領導人聯合要求盧比亞雷斯辭職；西班牙女足國家隊多名球員及教練組成員亦已宣佈停止訓練和比賽，直至他不再擔任足協主席。

事件引發的反響廣泛蔓延，在過去一周進一步激起了全西班牙由來已久的關於女性權利的紛爭。

包括政府官員在內各界人士均呼籲對2018年上任足協主席的盧比亞雷斯採取行動。

「這應該是西班牙足球的『MeToo』（我也是）時刻，」西班牙最高體育理事會主席弗朗科斯（Víctor Francos）在較早前這樣表示。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 有民眾在女權主義組織號召下走上馬德里街頭抗議，聲援艾爾莫索。

這是在近期該國各界爭取推動社會與政治重大變革的背景下最新的一起矚目事件——此前西班牙已經通過修改法律，加強性別平等，以及對「性同意」採取更嚴格的定義。

在本周初的最新進展中，盧比亞雷斯的母親就兒子所受的待遇進行絕食抗議。

周一晚上，數以百計的抗議者在馬德里市中心參加了女權主義團體呼籲的抗議活動，聲援艾爾莫索並反對盧比亞雷斯。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 艾爾莫索表示自己「並不享受」被足協主席親吻。

停職調查與足協態度翻轉

8月25日，外界曾廣泛預計盧比亞雷斯會宣佈辭職，但是他在那場引人注目的足協會議上聲稱自己是政治迫害的受害者。

「我不會辭職！我不會辭職！我不會辭職！」他在講話中重覆三次強調自己的立場，並為自己親吻球員的行為辯護。

「那是一次即興的親吻，是共同且愉快的，」他說，「而且，最重要的一點，是兩廂情願的。」

他之後更進一步攻擊他的批評者，指他們利用「虛假的女性主義」來迫害他，又指自己是「一場社會性謀殺」的受害者。

國際足聯之後在上周六（8月26日）宣佈對盧比亞雷斯採取臨時停職90天，並可能會進行更多紀錄程序。

Photo Credit: Reuters / BBC News 事件令盧比亞雷斯和西班牙足協備受壓力。

宣佈停職令時，國際足聯還要求盧比亞雷斯、西班牙足協及其官員和工作人員不得試圖與艾爾莫索接觸。

此前，西班牙足協曾一度批評艾爾莫索歪曲事實，威脅要對她採取法律行動，但是後來刪除了有關聲明。

西班牙足協在過去的周末已經啟動了一項內部的「性暴力調查程序」。至周一，足協各地方官員在進行特別會議之後宣佈，集體要求盧比亞雷斯辭職。

「在最近發生的事件以及在不可接受的行為嚴重損害西班牙足球形象之後，各主席們要求路易斯・盧比亞雷斯立即辭去西班牙足協主席職務。」西班牙足協在周一的一份聲明中說。

各地方主席還「一致支持」足協臨時代理主席佩德羅・羅查（Pedro Rocha），並呼籲對足協管理層進行改革。

該聲明還補充說：「我們將敦促有關部門對足協的決策職位進行重組，為西班牙足球管理開啟一個新階段。」

曾對盧比亞雷斯表示支持的西班牙女足國家隊主教練豪爾赫・維爾達（Jorge Vilda）也公開表示，盧比亞雷斯的行為「不可接受」。

與此同時，西班牙體育法庭（TAD）也在周一開會討論西班牙政府要求對盧比亞雷斯停職的請求，目前尚未公布決定。

周一較早前，西班牙檢察官已展開初步調查，以確定親吻事件是否構成性侵犯罪行為。

西班牙最高刑事法院表示，是基於艾爾莫索聲明的「明確性質」展開調查，以「確定其法律重要性」。

法院的聲明指，基於艾爾莫索的公開言論，盧比亞雷斯對她所作出的性行為非她所自願。

聲明還表示，法律專家將會與艾爾莫索聯繫，「向她提供採取法律行動的選擇，並給她15天時間與國家法院檢察官聯繫，以獲得訊息，了解她如果選擇提出起訴，她作為疑似性侵行為受害者所擁有的權利。」

聲明還補充道：「為了處理性侵犯、騷擾或性侵害案件，必須由受害方或其法定代表，又或者是由公訴人辦公室提起訴訟。」

球員及球迷聲援

Photo Credit: Reuters / BBC News 西班牙馬德里體育會球員在皇后盃一場比賽前拉起「支持你，珍妮佛・艾爾莫索」的布條。

在盧比亞雷斯發表相關言論之後，艾爾莫索也在上周五透過代表她的西班牙女子球員工會（Futpro）發表聲明，否認盧比亞雷斯對事件的描述。

這名西班牙冠軍隊的前鋒表示：「在任何時候，他的吻都沒有得到過同意，我不會容忍我的言辭被質疑。」

在過去的周末，許多球員和球迷以各種方式表達了對艾爾莫索的支持，「我們是珍妮」和「我們與你同在」的標語在西班牙男女足球聯賽看台上出現。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 西班牙聯賽球迷手戴支援艾爾莫索的手帶

Photo Credit: EPA / BBC News 男足卡迪斯隊球員拉起聲援艾爾莫索的橫幅步入球場

西班牙女足國家隊多名球員在上周五曾發表一份聯合聲明，要求盧比亞雷斯下台，否則她們不會再為國家隊比賽。