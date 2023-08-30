侯友宜提政見：逾80歲免巴氏量表可申請看護移工，漁獲若受核處理水污染以市價收購

侯友宜提政見：逾80歲免巴氏量表可申請看護移工

（中央社）中國國民黨總統參選人侯友宜29日前往基隆市長照機構提出政見，80歲以上長者免巴氏量表，可直接申請看護移工。

侯友宜29日下午在基隆市長謝國樑、國民黨基隆市立法委員參選人林沛祥等人陪同下，參訪「基隆市私立信義社區式服務類長期照顧服務機構」。

侯友宜表示，家中如有1名長者需要照顧，有6成會落在女性身上，更有4成女性因為照顧長者須辭去工作，這對女性來說不公平，對國家的整體勞動力更是一大損失。

侯友宜說，預估到2031年，失能人口達到118萬人，台灣看護工平均月薪約新台幣5萬元至6萬元，不過接受訓練後真正投入職場僅約2成，能量有限，家庭若有失能者，每個月要負擔5萬元、6萬元，加上其他花費，往往每個月支出超過10萬元，這不是一般家庭能負擔得起。

侯友宜表示，台灣看護工短缺，必須仰賴外籍看護工，外籍看護工平均月薪約2萬元至3萬元，但要聘請外籍看護工，就要提出巴氏量表，但審核機制往往造成家屬和醫事人員衝突。

侯友宜說，他曾看過報導指醫生因不願開立巴氏量表，家屬因而追打醫生，很多醫病關係因為巴氏量表問題發生衝突，且申請巴氏量表必須觀察6個月，這6個月是誰要辭職照顧家中失能者。

侯友宜表示，曾有立委反映巴氏量表問題，勞動部指可以用簡易方法評估巴氏量表，但衛生福利部認為，還是要經過醫生開立，2個部門沒有協調好，「既然大家你推我推，我來當總統我來做」，他提出的方法很簡單，80歲以上長者免巴氏量表，可直接申請看護移工。

此外，侯友宜主張，看護移工與長照體系整合，推動長照專業人力與知識介入，提高移工照護技能與品質，提升高齡長者照護品質。另外，透過就業安定基金直接補助雇主聘用台灣看護，提升薪資及工作環境，並提高勞工就業競爭力，減輕家屬負擔。

侯友宜提逾80歲皆可請看護移工，勞部：有待商榷

國民黨總統參選人侯友宜29日說，要讓逾80歲者免巴氏量表可申請看護移工。勞動部說，有待商榷，但會持續檢討申請相關條件；衛福部回應僅負責評估，但不反對放寬。

中國國民黨總統參選人侯友宜29日前往基隆市長照機構提出政見，80歲以上長者不須巴氏量表，可直接申請看護移工。

關於侯友宜所提政見，勞動部次長陳明仁告訴《中央社》記者，家庭看護工引進目的包含照護失能者，相關需求都會透過跨部會協議、討論以滿足國人需求。

陳明仁指出，之前也與衛福部、醫事團體等開會，認為巴氏量表有其相關功能，但可以持續簡化相關申請程序，包含曾申請者不需要重新申請、「失能暨疾病診斷證明書」效期拉長以及評量方式再簡化等。

陳明仁也說，不論是巴氏量表或是其他罕見疾病障別引進外籍移工的方式都可以持續檢討精進，但一律以年齡劃分、不考慮看護程度就可申請外籍看護移工部分，仍有待商榷。

而衛生福利部長薛瑞元29日接受媒體電訪表示，巴氏量表的設置是移工政策的一部分，其中由衛福部處理評估被照顧者是否達一定失能等級以上；至於是否要放寬80歲以上未失能長者，也能申請由外籍看護工照顧，「我們不會反對」，但這是勞動部權責範圍，不是衛福部管轄。

長照司說明，外籍看護工引進相關規範是就業服務法規定，應由勞動部評估；但在目前架構下，會先到醫院進行評估，開立「失能暨疾病診斷證明書」，衛福部職責就是請醫療院所配合進行評估，不過因先前爭議，已與醫師團體討論，將優化相關流程。

侯友宜：漁獲若受核處理水污染，當選後市價收購

日本24日排放「核處理水」入海，中國國民黨總統參選人侯友宜29日表示，如果當選，一定用高標準檢驗漁獲；如果證實漁獲受污染，也會以市價收購，不能讓漁民辛苦白費。

他說，核處理水事件，政府應以高標準檢驗，也應以市價向漁民收購遭污染漁獲。

侯友宜在基隆市長謝國樑、國民黨立法委員參選人林沛祥等陪同下前往基隆區漁會與漁民座談時表示，聽到許多漁民心聲，包含漁產銷路受阻、缺工及核處理水排放可能造成的影響，政府應設法解決，保障漁民生計，下一代才能回鄉延續產業。

此外，漁民反映八斗子凸堤碼頭興建、老舊漁船收購機制及缺工等問題，侯友宜承諾如果當選後全力協助。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航