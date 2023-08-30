雙城論壇登場：蔣萬安兩岸表述受矚目，會見上海市長談對抗殖民歷史並提蔣經國

雙城論壇登場，蔣萬安兩岸表述受矚

（中央社）雙城論壇今（30）日登場，外界關注台北市長蔣萬安對於兩岸關係的表述。他昨天接受採訪時，對於共機擾台他仍來上海，僅強調「兩岸關係越緊張時，越需要交流、溝通以及對話」。

蔣萬安的前任台北市長柯文哲2015年首次赴上海參加雙城論壇時，拋出「兩岸一家親」以及「四個互相」，2017年增為「五個互相」，分別是：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

2023台北上海雙城論壇上午9時舉行，蔣萬安及上海市長龔正都將致詞。這次是蔣萬安在雙城論壇的「首秀」，是否會提出對兩岸關係新的表述受到關注。

他昨天已經多次表達兩岸需要對話的重要，但也謹慎表示，雙城論壇僅止於市政層面交流；晚間與龔正會見時，則引用故總統蔣經國「時代在變、環境在變、潮流也在變」，傳達對兩岸關係前景的期待。

雙城論壇自2010年起每年輪流在台北、上海舉行，在當前兩岸關係緊繃下，成為兩岸唯一的官方往來平台。今年既是此會議因疫情時隔3年首次全面恢復線下活動，也是蔣萬安上任後首次參加。

蔣萬安昨天率團到上海，參訪結束後接受媒體聯合採訪，被問到曾經承諾共機不擾台才參加雙城論壇，但昨天依舊有共軍12架次戰機、無人機逾越台海中線。

蔣萬安回應說：「在大環境越困難時、兩岸關係越緊張時，越需要交流、溝通以及對話。」他相信這也符合大部分台灣民眾的期待，「大家都不希望兵凶戰危，大家期待的是和平繁榮」。

對於是否會向陸方反應台灣方面對芒果禁令、「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）可能中止等事務的看法，以及被詢及政治議題時，蔣萬安都重申，自己是來市政交流的。

蔣萬安在今天參加雙城論壇前，度過一個輕鬆的夜晚。29日晚間，在陸方安排下，他和隨行的多名台北市議員到上海知名的豫園商圈逛街。上海方面出動維安人力但沒有完全阻擋民眾，蔣萬安所經之處都被媒體和一些民眾包圍。

一些上海民眾在得知是台北市長蔣萬安來上海後，有些人感到驚喜，「好年輕的市長」、「他來這裡做什麼」、「知道蔣萬安」、「他是蔣介石的曾孫」，這些是常見的反應，多數民眾並不曉得「雙城論壇」。

Photo Credit: 台北市政府提供 via 中央社 台北市長蔣萬安（左）一行29日上午抵達上海浦東機場，展開3天2夜雙城論壇參訪行程，上海副市長華源 （右）前來接機。

Photo Credit: 中央社 台北市長蔣萬安赴上海參加雙城論壇，29日晚上來到知名的豫園商圈，所經之處被媒體簇擁，不少民眾也圍觀拍照。圖為蔣萬安走進一家文創商品店，向玻璃門外熱情民眾揮手致意、「比心」互動。

蔣萬安會見上海市長，談對抗殖民歷史並提蔣經國

（中央社）台北市長蔣萬安昨晚與上海市長龔正會晤，互贈禮物。蔣萬安在致詞中以相當篇幅講述歷史，指上海、台北都經歷過帝國主義侵略，並提到蔣經國讓台灣有了政治開放。

蔣萬安29日率團抵達上海展開3天的參訪，昨晚與龔正等上海市府代表會見，開放約10分鐘讓在場媒體拍攝。兩人分別介紹上海及台北參與會見的主要嘉賓，並作簡短致詞，隨後互贈禮物。

龔正致詞時說，今年是時隔3年首次全面線下舉辦雙城論壇，蔣萬安率團前來是響應台北市民的期待，積極推動台北與上海的交流合作，是務實的舉措。

他說，「兩岸同胞同根同源，血濃於水」，和平發展、交流合作是兩岸民眾的共同心聲。相信本次雙城論壇的舉辦必將為兩地優勢互補、共贏發展注入新的動力，上海方面也將積極推動兩地更廣領域、更深層次、更高水準的交流合作，為兩岸關係的和平發展、融合發展，注入更大的動力、做出更大貢獻。

蔣萬安致詞時首先說，今天參訪印象深刻，尤其是把垃圾掩埋場改造成生態基地的「老港生態基地」，化腐朽為神奇，說明了對公共事務的解決，只要有心，沒有不可能的事，這是讓他很有感觸的項目，「我們要永續經營一個城市」。

蔣萬安接著表示，上海與台北相像，「過去都經歷過帝國主義的侵略，也都有過為民族的榮光奮鬥」，就像「上海淞滬會戰見證了國軍的愛國精神，也見證了上海市民的熱血澎湃」。

他說，台北過去也一直是「對抗殖民統治」的動力所在，台北市定古蹟「台灣新文化運動紀念館」紀念蔣渭水在內當時的一群年輕人，對抗殖民統治的民族精神，「那時就有許多的前輩到大陸接受教育，可見兩岸、可見台北與上海的關係，始終都與大時代緊密關聯。」

蔣萬安說，歷史是延續的，現實是發展的。「我們要往前走，在現實中隨時調整腳步，因應對策」。他引用自己的祖父、故總統蔣經國說過的「時代在變、環境在變、潮流也在變」，表示因此台灣有了快速的政治開放、社會進步與經濟建設，也連帶兩岸關係有突破性進展。

他並表示，中國大陸隨後也有靈活的改革開放，連帶讓兩岸之間有了各方面的交流，由此顯示，「我們要務實地面對發展，和平爭取雙贏」。

最後，蔣萬安說，許多大陸朋友稱讚「台灣最美的風景是人」，但他認為「台北最美的氣質是包容多樣」。他表示，上海跟台北很像，並用一句話表達感受：「對上海，我很有fu。」

龔正致贈蔣萬安的禮品是瓷器「玉蘭花開」，底影設計勾勒出上海浦江兩岸的建築群和上海市花白玉蘭，前者象徵歷史和現代的融合，白玉蘭代表上海人民歡迎台北來的貴賓，象徵兩市人民的情感。

蔣萬安致贈龔正的禮品是「春池玻璃－靚瓶」，以TFT回收玻璃原料手工精製而成，兼具藝術與環保層面，呼應本屆雙城論壇主題「新趨勢 新發展」。

Photo Credit: 中央社 台北市長蔣萬安（左）29日率團抵達上海參加雙城論壇，晚間與上海市長龔正（右）會見。蔣萬安致詞中以相當篇幅講述歷史，指上海台北都經歷過帝國主義 侵略，並提到蔣經國讓台灣有了政治開放。

蔣萬安參訪洋山港，15年前蔣孝嚴見證兩岸海運直航

（中央社）台北市長蔣萬安率團參加雙城論壇，抵達上海後首先參訪洋山深水港，這裡是前總統馬英九等多名台灣政要曾參訪之處，蔣萬安父親蔣孝嚴2008年也專程到此見證兩岸海運直航。