2023/08/30,
印太

美商務部長雷蒙多訪中：斷然拒絕中方降低科技出口管制要求，但強調不會與中國經濟脫鉤

美商務部長雷蒙多訪中：斷然拒絕中方降低科技出口管制要求，但強調不會與中國經濟脫鉤
美國商務部長雷蒙多（左）與中國國務總理李強（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國商務部長雷蒙多向中國總理李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

李強會見雷蒙多，雙方各自強調相向而行不脫鉤

（中央社）《新華社》報導，中國國務院總理李強29日在北京會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，中方願與美方加強經貿領域對話合作，盼美方與中方相向而行；雷蒙多則表示，拜登（Joe Biden）政府不尋求與中國脫鉤，願維護美中正常經貿關係。

根據報導，李強向雷蒙多表示，「相互尊重、和平共處、合作共贏」是中美相處的「正確之道」。希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。

李強又說，中美經貿關係的本質是互利共贏，中方願與美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方與中方相向而行。

根據報導，雷蒙多向李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。

雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

雷蒙多是今（2023）年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，28日先與中國商務部長王文濤舉行會談，29日先後會見文旅部長胡和平、國務院副總理何立峰及李強，預定30日結束訪中行程。

雷蒙多：美國維護國安永不妥協，但不與中國脫鉤

《路透社》報導，美國商務部長雷蒙多29日在北京分別會見中國國務院總理李強及副總理何立峰。她向何立峰表示，雖然美國在保護國家安全方面永不妥協，但也永遠不會尋求與中國經濟脫鉤。

報導指出，雷蒙多29日下午先與何立峰在北京人民大會堂舉行會談，之後再與李強會晤。但沒有提到雷蒙多與李強會晤的具體內容。

根據報導，雷蒙多向何立峰表示，美國並不尋求與其地緣政治競爭對手脫鉤。「雖然我們（美國）在保護國家安全方面永不妥協，但我想明確表明，我們永遠不會尋求與中國經濟脫鉤，或阻礙中國經濟發展。」

報導提到，在會見李強、何立峰前，雷蒙多29日上午先與中國文化和旅遊部長胡和平會面。雙方同意，2024年上半年在中國舉辦「第14屆中美旅遊領袖峰會」。美國商務部隨後發表聲明說，此舉旨在進一步促進和發展兩國旅遊合作。

雷蒙多是今年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，28日先與中國商務部長王文濤舉行會談，雙方同意建立新的美中工作組，以尋求解決商業問題。她的訪中行程預定30日結束。

中國領導人籲降低科技出口管制，雷蒙多斷然拒絕

美國商務部長雷蒙多29日表示，中國領導人籲請美國降低對可能有軍事用途科技的出口管制，她斷然拒絕，但是兩國政府同意讓雙方專家會晤，討論保護貿易機密爭執。

雷蒙多表示，她在訪問期間，向國務院總理李強等中國領導人表達北京當局對美國科技公司設限的不滿。她指出，在中國擴大實施反間諜法和突擊諮詢公司後，外國企業的處境日益艱辛。

雷蒙多說，美商向她抱怨中國已變得「無法投資」，中國的罰款和突擊等行動，已使得在這個世界第二大經濟體經商充滿風險。

雷蒙多29日曾向李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。

雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。

雷蒙多是今年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，28日先與中國商務部長王文濤舉行會談，29日先後會見文旅部長胡和平、國務院副總理何立峰及李強，預定30日結束訪中行程。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。