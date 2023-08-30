美商務部長雷蒙多訪中：斷然拒絕中方降低科技出口管制要求，但強調不會與中國經濟脫鉤
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美國商務部長雷蒙多向中國總理李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。
李強會見雷蒙多，雙方各自強調相向而行不脫鉤
（中央社）《新華社》報導，中國國務院總理李強29日在北京會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，中方願與美方加強經貿領域對話合作，盼美方與中方相向而行；雷蒙多則表示，拜登（Joe Biden）政府不尋求與中國脫鉤，願維護美中正常經貿關係。
根據報導，李強向雷蒙多表示，「相互尊重、和平共處、合作共贏」是中美相處的「正確之道」。希望美方與中方一道努力，拿出更多務實有益行動，把中美關係維護好、發展好。
李強又說，中美經貿關係的本質是互利共贏，中方願與美方加強經貿領域對話合作，推動兩國經貿關係健康發展，希望美方與中方相向而行。
根據報導，雷蒙多向李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。
雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。
雷蒙多是今（2023）年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，28日先與中國商務部長王文濤舉行會談，29日先後會見文旅部長胡和平、國務院副總理何立峰及李強，預定30日結束訪中行程。
雷蒙多：美國維護國安永不妥協，但不與中國脫鉤
《路透社》報導，美國商務部長雷蒙多29日在北京分別會見中國國務院總理李強及副總理何立峰。她向何立峰表示，雖然美國在保護國家安全方面永不妥協，但也永遠不會尋求與中國經濟脫鉤。
報導指出，雷蒙多29日下午先與何立峰在北京人民大會堂舉行會談，之後再與李強會晤。但沒有提到雷蒙多與李強會晤的具體內容。
根據報導，雷蒙多向何立峰表示，美國並不尋求與其地緣政治競爭對手脫鉤。「雖然我們（美國）在保護國家安全方面永不妥協，但我想明確表明，我們永遠不會尋求與中國經濟脫鉤，或阻礙中國經濟發展。」
報導提到，在會見李強、何立峰前，雷蒙多29日上午先與中國文化和旅遊部長胡和平會面。雙方同意，2024年上半年在中國舉辦「第14屆中美旅遊領袖峰會」。美國商務部隨後發表聲明說，此舉旨在進一步促進和發展兩國旅遊合作。
雷蒙多是今年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，28日先與中國商務部長王文濤舉行會談，雙方同意建立新的美中工作組，以尋求解決商業問題。她的訪中行程預定30日結束。
中國領導人籲降低科技出口管制，雷蒙多斷然拒絕
美國商務部長雷蒙多29日表示，中國領導人籲請美國降低對可能有軍事用途科技的出口管制，她斷然拒絕，但是兩國政府同意讓雙方專家會晤，討論保護貿易機密爭執。
雷蒙多表示，她在訪問期間，向國務院總理李強等中國領導人表達北京當局對美國科技公司設限的不滿。她指出，在中國擴大實施反間諜法和突擊諮詢公司後，外國企業的處境日益艱辛。
雷蒙多說，美商向她抱怨中國已變得「無法投資」，中國的罰款和突擊等行動，已使得在這個世界第二大經濟體經商充滿風險。
雷蒙多29日曾向李強表示，拜登政府支持中國發展經濟、改善民生，無意遏制中國發展，不尋求與中國脫鉤，願與中方保持溝通，維護美中正常經貿關係，推動兩國關係穩定發展。
雷蒙多提到，美方也願與中方加強在人工智慧、氣候變化、打擊芬太尼等領域合作。
雷蒙多是今年第4位訪問中國的美國部長級官員。她在27日晚間飛抵北京，28日先與中國商務部長王文濤舉行會談，29日先後會見文旅部長胡和平、國務院副總理何立峰及李強，預定30日結束訪中行程。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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