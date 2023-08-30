民調：一個太老一個貪汙，美選民對「老糊塗」拜登與「不正派」川普都沒好感

民調：一個太老一個貪汙，美選民對拜登川普都沒好感

（中央社）最新民調顯示，當美國民眾被要求形容民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）和最可能在明（2024）年大選中與他一決高下的共和黨籍候選人川普（Donald Trump）時，他們最常使用的詞彙分別有「老糊塗」與「不誠實」。

美國總統大選預計2024年11月登場。美聯社－美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）民調向受訪者提出一個開放性問題，即提到拜登和川普時，他們會聯想到什麼。

民調結果顯示，無論是民主黨或共和黨支持者，絕大多數美國成人都認為拜登以80歲高齡競選連任，已經「太老」。有26％受訪者使用「年老」或「過時」等詞彙來形容拜登；還有15％受訪者提到「緩慢」和「糊塗」等形容詞。僅有5％受訪者用「強大」、「能幹」等正面詞彙來形容拜登。

至於較拜登年輕3歲的川普，因為接連4次被起訴，並涉入多達91項罪名，引來「貪腐、不正派」（15％）、「壞」（11％）、「騙子、不誠實」（8％）等諸多負面評價；至於「很好」等正面評價僅占8％。

根據民調，針對川普的負面評論大多集中在他的道德立場和行為上，以及諸如「說話大聲」、「憤怒」、「瘋狂」、「危險」以及「自戀」（皆各占6％）等。約5％的人則認為他「強大」和「能幹」。

民調顯示，總體來說，只有24％美國人希望看到拜登再次參選，而30％的人期待看到川普再度出馬。大多數人都表示，如果拜登和川普再度獲得提名，他們不願意支持這2名候選人。

此外，62％美國人表示他們對川普抱持負面看法；對拜登抱持負面觀點的受訪者則占52％。

這項民調於8月10日至14日進行，受訪對象包括1165名成人。抽樣誤差範圍為正負3.8個百分點。

川普2024年忙碌緊湊，料將一邊競選一邊受審

（中央社）美國前總統川普目前面對4項刑事起訴，他在共和黨2024年大選候選人提名戰中一馬當先，很可能與民主黨籍現任總統拜登再度對決，明年勢必出現一場前所未有的白宮大位爭奪戰。

以下是《法新社》整理川普2024年將面對的重要事件時間表：

2024年初：初選開跑川普於2017年至2021年擔任總統，如今77歲的他再次投入爭取黨內提名的競爭，第一場初選將於2024年1月15日在愛荷華州展開。

各州初選可能一直進行到6月，是美國政治上的大事。

與加拿大接壤的新罕布什爾州可能於1月底舉辦初選，但尚未宣布日期。

川普不到半年內4度被起訴，但在民意調查中仍輾壓對手；根據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics）彙整的數據，有意在初選中投票的選民裡，約53％打算投給川普。

3月：第一波審判一旦川普以刑事被告身分出庭，是否還能維持這種看似無敵的領先優勢？

法官28日將川普涉嫌密謀推翻2020年大選結果一案的審理日期定在2024年3月4日，翌日正好是「超級星期二」（Super Tuesday），即初選階段最重要的日子之一，全美十多州的選民將在這天投票，包括加州、德州等大州。

川普立刻批評這樣的日程安排是「干預選舉」，還說這「如了我們腐敗政府的意」。

接著，僅僅3週後的3月25日，川普將在紐約因涉及支付封口費給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）一案而受審。

5月：佛羅里達州密件案2024年5月20日，焦點將聚集在佛州，川普要面對的第3起刑事訴訟案將在這天開審，他被控在卸任後不當處理機密文件。

第4起刑事訴訟案也可能於2024年開始審理：川普因涉嫌密謀推翻2020年總統大選敗選結果，在喬治亞州被起訴，檢方已聲請於2024年開審。

7月：共和黨全國代表大會（Republican National Convention）

共和黨將於7月中旬在密爾瓦基（Milwaukee）召開全國代表大會，正式提名2024年11月總統大選候選人。

一般預料，民主黨將於8月在芝加哥正式提名拜登競選連任。

11月：投票日數以千萬計的美國選民將於2024年11月5日投票選出白宮的下一任主人。

川普與拜登是否將繼2020年後再度對決？

美國從未選出一名曾因犯罪被起訴的總統，但川普不無可能又一次打破美國的政治傳統。

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核稿編輯：羅元祺