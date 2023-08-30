2023/08/30,
印太

中國新版地圖納爭議省份，印度外交部強烈抗議，兩國G20互動恐更僵

中國新版地圖納爭議省份，印度外交部強烈抗議，兩國G20互動恐更僵
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

印度高層官員說，新版地圖是在印度總理莫迪在南非與中國國家主席習近平會面之後、G20峰會即將舉行之前發布，中國顯然是因印中關係未有明顯改善而感到沮喪，進而訴諸宣傳。他進一步說，中國非法佔據了許多地區，全世界都知道中國是「擴張主義者」，強調中國地圖不合法，阿魯納查省是印度領土的一部分。

中國新版地圖納爭議省份，印度外交部：強烈抗議

（中央社）中國最近將與印度存有爭議的省分與地區納入新版標準地圖，印度外交部昨（29）日向中國正式提出「強烈抗議」。印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）接受媒體訪問說，這不會改變現實。

中國自然資源部前天公布新版地圖，納入台灣、南海諸島，以及印中存有爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）。

印度外交部長蘇杰生接受印度《新德里電視台》（NDTV）訪問時強烈回應指出，把他國領土納入自己的地圖，已是中國的陳年舊習，這種作法不會改變現實。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）昨天傍晚發表聲明稱，中方所謂2023年標準地圖包含了印度領土，印度已透過外交管道向中方提出「強烈抗議」。

巴格奇說，印度否決中方這項「毫無依據」的聲索，此種作法只會讓邊界問題更加複雜化。

印中爭議邊界超過3488公里，其中，印度實質治理中的阿魯納查省，中國稱為藏南地區；阿克賽欽大部分地區目前則是由中國有效控制。

中國民政部自2017年起，已對阿魯納查省境內許多地區進行了3波的重新命名，印度外交部則多次重申，中國自訂、創造地名的嚐試，不會改變作為阿魯納查省完整且不可分割的事實。

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圖片來源：中國自然資源部網頁
中國發布2023年新版地圖。

中國新版地圖納入爭議省分，印中G20互動恐更僵

（中央社）中國在20國集團（G20）峰會即將登場之際，將與印度存有爭議的省分與地區納入新版標準地圖，有可能讓兩國在峰會上的氣氛更僵。

中國自然資源部配合中國「2023年全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳週」，前天公布新版地圖，納入台灣、南海諸島，以及印中存有爭議的阿魯納查省和阿克賽欽地區。

印度《News18新聞網》昨天引述印度高層官員說，新版地圖是在印度總理莫迪（Narendra Modi）在南非與中國國家主席習近平會面之後、G20峰會即將舉行之前發布，中國顯然是因印中關係未有明顯改善而感到沮喪，進而訴諸宣傳。

他進一步說，中國非法佔據了許多地區，全世界都知道中國是「擴張主義者」，強調中國地圖不合法，阿魯納查省是印度領土的一部分。

報導未披露這名官員的身分。

印中爭議邊界超過3488公里，其中，印度實質治理中的阿魯納查省，中國稱為藏南地區；阿克賽欽大部分地區目前則是由中國有效控制。

中國民政部自2017年起，已對阿魯納查省境內許多地區進行了3波的重新命名，印度外交部則重申，中國自訂、創造地名的嚐試，不會改變作為阿魯納查省完整且不可分割的事實。

G20峰會將於9月9日至10日於新德里舉辦，中國國家主席習近平料會出席。印中關係本已因2020年流血邊界衝突而處於低谷，中國此刻發布新版地圖，可能讓兩國在峰會上的氣氛更僵。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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