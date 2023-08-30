新加坡破獲價值7.5億美元的洗錢行動，扣押包括100多套豪華公寓和數十輛豪華汽車

文：亞當·漢考克

新加坡一起大規模洗錢案件引起了關注。8月中旬，當局在新加坡這個城市國家進行了一系列突擊搜查，扣押了價值近7.5億美元（約新台幣238億8487萬5000元）的資產，其中包括100多套豪華公寓和數十輛豪華汽車。這是新加坡有史以來最大的洗錢案件之一。

數百個包包被查獲，其中一些價值高達10萬美元，包括愛馬仕、香奈兒和Prada等品牌，還有百達翡麗（Patek Philippe）手錶和珠寶。警方截獲了大量葡萄酒，看起來像來自法國一處城堡的酒窖。

新加坡警察部隊表示，這些不義之財是從海外實施的有組織犯罪中獲得的，包括詐騙和線上賭博，然後將所得收益帶入新加坡並通過該國的金融機構進行過濾。

8月15日的突襲中有10人被捕，另外12人目前正在「協助當局」進行調查。警方仍通緝另外8人。

被捕者似乎是一個國際群體，其中有塞浦路斯人、土耳其人、柬埔寨人和太平洋群島瓦努阿圖人。但所有這些男子都持有中國護照。當地媒體隨後報導稱，這些男子都來自中國福建省。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「最近，中國與東南亞國家合作打擊洗錢團伙的行動顯著增加，毫無疑問還會有更多行動」。

「東南亞存在巨大且日益嚴重的洗錢問題。最近與賭場、詐騙和地下錢莊系統相關的創新確實讓人們認識到它已經變得多麼龐大和多麼具有活力」，道格拉斯說。

目前尚不清楚這些資金是如何進入新加坡，以及為何這麼長時間都沒有被發現。一些當地媒體報導稱，該組織成員已在新加坡生活長達6年。據《彭博社》（Bloomberg）報導，早在2020年，一些人就曾使用花旗集團（Citigroup）新加坡分公司從事銀行業務。

新加坡金融管理局表示，是銀行根據可疑的資金流向和有關資金來源的可疑文件向他們通報了這些人的可疑活動。

新加坡南洋理工大學會計學副教授凱文·劉（Kelvin Law）表示，新加坡作為全球金融中心的聲譽可能會吸引犯罪分子將非法資金轉移到這個城市國家。

他說：「新加坡每天都有大量的高價值跨境交易。在具有此功能的國家，隱藏洗錢轉移會更容易，因為很難發現奇怪的轉移。」

他表示，一旦資金進入新加坡的銀行系統，它們就可以輕鬆轉移。

現在有人質疑如此引人注目的洗錢案是否會影響新加坡的全球聲譽。強有力的監控、龐大的警察網絡和懲罰性的司法系統一直讓新加坡享有世界上最安全國家之一的聲譽。

華盛頓國家戰爭學院研究東南亞政治的教授扎卡里·阿布扎（Zachary Abuza）表示：「我認為他們想向世界表明，他們對此非常認真，同時又不損害這座城市作為該地區金融中心的地位。」

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於新加坡的金融ATM

阿布扎說：「在這個國家，法治和乾淨整潔是其主要賣點之一。」

阿布扎表示，新加坡最近投資了人工智能，以識別可能表明有違規行為的模式或反常現象，令他驚訝的是新加坡當局居然沒有發現這一犯罪行為：「這甚至不是非常複雜的洗錢、購買奢侈品的行為。不是複雜的問題」。

新加坡熱衷於保護其聲譽，尤其是當資金繼續從將其視為避風港的高淨值人士湧入該國時。

新加坡金融管理局最近告訴《美國之音》，截至去年底，管理財富的私人辦公室數量已增至1100個，而2020年僅為400個。

「近年來，隨著地緣政治局勢的發展，越來越多的人將新加坡視為開展業務的良好中立場所。 當資金大量流動時，洗錢者自然會試圖通過相同渠道來掩蓋他們的資金流動」 ，義正（TSMP）律師事務所管理合夥人斯蒂芬妮·西奧（Stefanie Theo）說。

新加坡警隊商務事務部主任周泰祥（David Chew）在一份聲明中表示：「我們對利用新加坡作為犯罪分子或其家人的避風港，以及濫用我們的銀行設施的行為持零容忍態度。」

「我們向這些罪犯傳達的信息很簡單，如果我們抓住你，我們就會逮捕你。如果我們發現你們的不義之財，我們將予以沒收。我們將依法嚴厲處置你」。

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題： 新加坡破獲價值數億美元的洗錢行動，據報所有被捕者皆源自福建

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒