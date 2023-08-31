別把溺水都推給「抓交替」，不論是否鬼月都要搞清楚的10個戲水迷思

從8/15開始，即是台灣人所謂的「農曆七月鬼門開」的日子。有些人會在這個時間點（尤其是長輩），特別會要求叮嚀不要去水邊玩，擔心這個時間去玩水可能會「抓交替」。

每個人都有自己的信仰，我們無法改變別人心中的想法與害怕。不過比起鬼月抓交替，台灣在鬼門開的前幾天其實溺水意外一直不斷發生，像是大武崙沙灘一天發生三起意外溺水事故，而這些意外都是可以事前避免的。

有些人習慣把鬼門開水鬼抓交替當作發生溺水的原因，也有些人習慣把問題都怪罪於別人。因此，這次不講鬼門開的迷思，而來講講現代人常常問我的戲水狀況迷思。

1、只在岸邊踩踩水，有可能會發生意外嗎？

有可能，像是最近的海邊溺水意外，就是因為颱風過後的導致的長浪打上岸，造成民眾被捲入水中。另外一種情況是：可能剛好遇到漲潮，人不知不覺就卡在沙洲上了。

2、有游泳圈，有可能會發生意外嗎？

有可能，因為海邊有風有浪，像是這次大武崙第三起意外就是因為小朋友泳圈翻覆才導致溺水的。另外，在我在游泳池當救生員的期間，也常會遇到家長根本沒在注意使用游泳圈的小朋友，結果小朋友自行脫落翻覆跌落水中。

3、有救生員，有可能會發生意外嗎？

有可能，因為救生員游到溺水的人旁邊也會需要一段時間；根據我的實務救援經驗，救生員帶著浮具游到溺者旁邊至少要2分鐘。如果溺水的人沒辦法撐到救生員到身邊，現場有救生員也沒有用，就像是大武崙的第一、二起意外一樣。

4、我（小朋友）會游泳，有可能會發生意外嗎？

有可能，因為大部分人的「會游泳」，指的是在踩得到底的游泳池且有蛙鏡的情況下會游泳。去溪邊或海邊玩水，通常大家都不會戴著蛙鏡，現場環境也很常採不到底。即便是比過鐵人三項的玩家，沒有蛙鏡也不一定會游泳。

5、我沒要下水只在岸邊走走，有可能會發生意外嗎？

有可能，因為很多溺水意外發生並不是因為玩水，而是意外跌落水中。可能只是在岸邊拍照、觀浪、晃晃，結果腳不小心踩空人就滑入水中。

6、要怎麼看或避開溪裡的漩渦？

我自己至少去溪邊玩過幾百次，從來沒遇過漩渦（不代表沒有）。大多數新聞描述溪裡有漩渦吸人幾乎都是騙人的，多數狀況只是民眾不會在踩不到底的地方游泳，才以為有人把自己拉下去。

7、遇上溪水暴漲怎麼辦？

我自己至少去溪邊玩過幾百次，從來沒遇過溪水暴漲。不要在不對的時間去溪邊玩，其實根本不會遇到溪水暴漲。

8、要怎麼看或避開海裡的暗流？

我自己至少去海邊玩過幾百次，從來沒遇過暗流（不代表沒有）。新聞描述海裡有暗流吸人幾乎都是騙人的，多數狀況只是民眾不會在踩不到底的地方游泳，才以為有人把自己拉下去。

9、離岸流真的有這麼危險嗎？

對不會游泳的人來說，很危險；對衝浪的人來說，這是他們運用大自然力量到外海的一種過程。離岸流只是會讓你「離岸」，但不會讓你「溺水」，會讓你溺水的是不會在踩不到底的地方游泳。

10、學會水中自救技巧，是不是就不會溺水？

不一定，因為「知道」跟「做到」永遠是兩碼子事。學習不是一蹴可幾的，需要大量的練習跟經驗，讓反應能夠內化成反射動作。

或許你知道要學會在踩不到底、沒戴蛙鏡的情況下會游泳；你也知道在自己無法游回岸上時，要想辦法撐到救難人員來救你。

但你能游抬頭蛙100公尺不停、或在海裡撐20分鐘不上岸嗎？如果學過的技巧不能達到一定的續航力，學過但做不到那麼久，那麼學會水中自救技巧也無法幫你存活下來。

結語

不會游泳的人，玩水請穿救生衣，請不要怕丟臉。

這裡指的會游泳，是指沒有蛙鏡在踩不到底的海邊會游泳。標準相當嚴苛，因為如果你不嚴肅看待，發生意外時老天不會給你第二次機會的。

本文經張景泓（像一條魚likeafish）授權刊登

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航