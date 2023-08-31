別把溺水都推給「抓交替」，不論是否鬼月都要搞清楚的10個戲水迷思
我們想讓你知道的是
農曆七月鬼門開，有些人會要求叮嚀不要去水邊玩，擔心這個時間去玩水可能會「抓交替」。每個人都有自己的信仰，我們無法改變別人心中的想法與害怕。不過比起鬼月抓交替，台灣在鬼門開的前幾天其實溺水意外一直不斷發生，像是大武崙沙灘一天發生三起意外溺水事故，而這些意外都是可以事前避免的。
從8/15開始，即是台灣人所謂的「農曆七月鬼門開」的日子。有些人會在這個時間點（尤其是長輩），特別會要求叮嚀不要去水邊玩，擔心這個時間去玩水可能會「抓交替」。
每個人都有自己的信仰，我們無法改變別人心中的想法與害怕。不過比起鬼月抓交替，台灣在鬼門開的前幾天其實溺水意外一直不斷發生，像是大武崙沙灘一天發生三起意外溺水事故，而這些意外都是可以事前避免的。
有些人習慣把鬼門開水鬼抓交替當作發生溺水的原因，也有些人習慣把問題都怪罪於別人。因此，這次不講鬼門開的迷思，而來講講現代人常常問我的戲水狀況迷思。
1、只在岸邊踩踩水，有可能會發生意外嗎？
有可能，像是最近的海邊溺水意外，就是因為颱風過後的導致的長浪打上岸，造成民眾被捲入水中。另外一種情況是：可能剛好遇到漲潮，人不知不覺就卡在沙洲上了。
2、有游泳圈，有可能會發生意外嗎？
有可能，因為海邊有風有浪，像是這次大武崙第三起意外就是因為小朋友泳圈翻覆才導致溺水的。另外，在我在游泳池當救生員的期間，也常會遇到家長根本沒在注意使用游泳圈的小朋友，結果小朋友自行脫落翻覆跌落水中。
3、有救生員，有可能會發生意外嗎？
有可能，因為救生員游到溺水的人旁邊也會需要一段時間；根據我的實務救援經驗，救生員帶著浮具游到溺者旁邊至少要2分鐘。如果溺水的人沒辦法撐到救生員到身邊，現場有救生員也沒有用，就像是大武崙的第一、二起意外一樣。
4、我（小朋友）會游泳，有可能會發生意外嗎？
有可能，因為大部分人的「會游泳」，指的是在踩得到底的游泳池且有蛙鏡的情況下會游泳。去溪邊或海邊玩水，通常大家都不會戴著蛙鏡，現場環境也很常採不到底。即便是比過鐵人三項的玩家，沒有蛙鏡也不一定會游泳。
5、我沒要下水只在岸邊走走，有可能會發生意外嗎？
有可能，因為很多溺水意外發生並不是因為玩水，而是意外跌落水中。可能只是在岸邊拍照、觀浪、晃晃，結果腳不小心踩空人就滑入水中。
6、要怎麼看或避開溪裡的漩渦？
我自己至少去溪邊玩過幾百次，從來沒遇過漩渦（不代表沒有）。大多數新聞描述溪裡有漩渦吸人幾乎都是騙人的，多數狀況只是民眾不會在踩不到底的地方游泳，才以為有人把自己拉下去。
7、遇上溪水暴漲怎麼辦？
我自己至少去溪邊玩過幾百次，從來沒遇過溪水暴漲。不要在不對的時間去溪邊玩，其實根本不會遇到溪水暴漲。
8、要怎麼看或避開海裡的暗流？
我自己至少去海邊玩過幾百次，從來沒遇過暗流（不代表沒有）。新聞描述海裡有暗流吸人幾乎都是騙人的，多數狀況只是民眾不會在踩不到底的地方游泳，才以為有人把自己拉下去。
9、離岸流真的有這麼危險嗎？
對不會游泳的人來說，很危險；對衝浪的人來說，這是他們運用大自然力量到外海的一種過程。離岸流只是會讓你「離岸」，但不會讓你「溺水」，會讓你溺水的是不會在踩不到底的地方游泳。
10、學會水中自救技巧，是不是就不會溺水？
不一定，因為「知道」跟「做到」永遠是兩碼子事。學習不是一蹴可幾的，需要大量的練習跟經驗，讓反應能夠內化成反射動作。
或許你知道要學會在踩不到底、沒戴蛙鏡的情況下會游泳；你也知道在自己無法游回岸上時，要想辦法撐到救難人員來救你。
但你能游抬頭蛙100公尺不停、或在海裡撐20分鐘不上岸嗎？如果學過的技巧不能達到一定的續航力，學過但做不到那麼久，那麼學會水中自救技巧也無法幫你存活下來。
結語
不會游泳的人，玩水請穿救生衣，請不要怕丟臉。
這裡指的會游泳，是指沒有蛙鏡在踩不到底的海邊會游泳。標準相當嚴苛，因為如果你不嚴肅看待，發生意外時老天不會給你第二次機會的。
本文經張景泓（像一條魚likeafish）授權刊登
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。