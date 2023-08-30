泰國人權人士在誹謗訴訟中勝訴，揭示企業濫用司法扼殺言論自由

綜合《美聯社》、《人權觀察》報導，泰國勞權活動人士Angkhana Neelapaijit、Thanaporn Saleephol、 Puttanee Kangkun於2016年在社群媒體上發表及轉發指控家禽養殖公司Thammakaset虐待勞工的貼文，遭該公司以刑事誹謗罪起訴，歷經多年的官司，法官於在本週二（29日）宣布3人無罪釋放。

Thammakaset的指控中，被告的社群媒體貼文與人權組織Fortify Rights所製作的一部影片有關，並指控3名被告有意圖地散布此部帶有誹謗性質的影片，其中包含對1名指控該公司工作條件惡劣的工人的採訪，該案涉及多項刑事誹謗罪，若罪名成立，3人加起來的刑期高達42年。

After almost 4 years, 🇹🇭 the Thai court dismissed criminal defamation suits filed by 🐣 company #Thammakaset agnst. @AngkhanaNee, @PuttaneeKangkun, & me.



Huge thanks to @CRC_Thai lawyer team, the defendants’ witness & everyone who helped observed the case. 🙏💕 #BizHumanRights pic.twitter.com/osUv5xVyM9 — Thanaporn Saleephol (@KwanSaleepholT) August 29, 2023

批評者指出，泰國政客與大企業經常利用誹謗刑事訴訟來壓制和恐嚇異議人士。

據Fortify Rights稱，自2016年以來，Thammakaset已針對22人提起了至少37起訴訟，其中包括移民工人、人權活動人士和記者，其中大多數是女性，且幾乎所有申請都被泰國法院駁回。

Thammakaset的工人於2016年向泰國國家人權委員會提出投訴，稱他們每天工作長達20小時，且連續40多天沒有休息日，不僅未獲得加班費，身份證件也被沒收。

2016年8月，泰國勞動保護和福利部命令Thammakaset向工人賠償總計170萬泰銖的損害賠償，該公司直到2019年才支付此筆金額。

在週二的判決中，法官表示人們要找到Thammakaset認為具有誹謗性的影片，必須點擊好幾個連結，三名被告沒有散布意圖，因此沒有理由對被告定罪。

「我不能說對判決感到滿意，因為我認為我從一開始就沒有做錯任何事，原告甚至不應該起訴我。」其中一名被告、泰國國家人權委員會的成員Angkhana Neelapaijit離開法庭後說道，並表示：「面臨刑事誹謗訴訟確實令人痛苦，你必須賺錢來支付律師費、必須犧牲的時間來出庭，但你明明沒有做錯任何事，卻必須聽從原告對你的攻擊。」

「說實話，我並沒有感到高興或釋然，因為我們經歷了近4年的法庭訴訟，結果案件卻被駁回。」另一名被告、前Fortify Rights工作人員Thanaporn Saleephol說，並指控：「這實際上就是（濫用誹謗法）目的，因為它旨在讓人權捍衛者浪費時間和精力。」

Puttanee Kangkun為另一人權組織The Fort的執行長，她表示對自己的無罪釋放感到高興，但質疑為什麼花了這麼長時間，尤其在4年內舉行了15場聽證會。

「應該有某種機制，來阻止企業為了自身利益而試圖阻止言論和批評自由的行為。」她說。

人權組織Article 19表示據統計數據，自2015年以來，該國已有2萬5000起刑事誹謗案件訴訟，聯合國稱這如同「司法騷擾」。

「Thammakaset提起的案件是企業濫用法律制度以審查、恐嚇和壓制批評的明顯例子，我們對人權捍衛者因行使其言論自由權而面臨監禁和巨額罰款深表關切。」聯合國人權理事會表示。

根據泰國法律，真相不能作為誹謗案件的辯護理由，即便被告所說的話明顯屬實，且原告承認其屬實，被告仍然可以被判有罪，除非他們能夠證明其言論、出版符合公共利益。

此外，原告不必說服警方或檢察官受理誹謗案件，他們可以直接向法庭提起費用極低的訴訟，且無論案情如何，法官幾乎總是判決原告勝訴；反之，被告必須承擔獲得法律代理的巨額費用，而且即使他們勝訴，這些費用也不會得到報銷。

《BBC》則指出，泰國司法面臨這種狀況是因為法官往往很年輕，在該國25歲就可以當法官，但這些年輕法官缺乏經驗，且接受過於字面解釋的法律訓練，以至於沒有信心駁回即便是明顯的投機主義的刑事投訴。

此外，「比起言論自由，更重視保護聲譽」的泰國文化也促使濫用誹謗罪的狀況產生。

「我現在更加注意在網路上發表的言論，我的社群媒體通常設置為私人帳號，但即使公開評論，我也對自己所說的話非常小心。在某種程度上，我覺得自己在自我審查。」另一位人權活動人士Sutharee Wannasiri。

2020年，Wannasiri贏得了Thammakaset對她提起的誹謗訴訟；2022年該公司提起上訴，她再次勝訴，但由於Thammakaset已將此案提交至最高法院，她可能還需要1年時間才能最終擺脫所有法律訴訟。

「這真的令人沮喪。」 Wannasiri說，並補充：「在溝通人權問題而不用擔心遭到報復的基本權利，現在變成像是我們工作中的阻礙。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒