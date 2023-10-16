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2023/10/16,
健康

懷孕初期出血很常見，從顏色、血量、天數觀察是否異常需要就醫

懷孕初期出血很常見，從顏色、血量、天數觀察是否異常需要就醫
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

懷孕初期出血一般來說屬常見現象，但若發生異常出血，不謹慎處理將可能導致流產，甚至是母體的危險。如果在懷孕初期發生出血，可以從下面三個方面觀察出血狀況：

懷孕初期出現的症狀因人而異，例如有些孕媽咪特別容易孕吐、頻尿，但有些人卻沒有特別感覺。而眾多症狀中最讓人擔心就是「懷孕初期出血」，其實懷孕初期出血是常見的生理現象，如果出血異常才需要特別注意。

很多人分不清楚「月經」和「懷孕初期出血」到底差在哪裡，無論您是疑似懷孕，或是已經確定懷孕的準媽咪，都可以透過這篇文章了解出血原因及注意事項。

如何分辨月經和懷孕初期出血？

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Photo Credit: 茂盛醫院

要辨別出血到底是月經還是懷孕出血，可以從以下三個面向判斷：

1. 出血顏色

  • 月經顏色：月經剛開始可能會先出現咖啡色出血，之後轉為量較多的鮮紅色經血。
  • 懷孕初期出血顏色：懷孕初期出血顏色會偏向咖啡色、褐色或粉紅色。

2. 出血量

  • 月經出血量：月經第一天通常量少，較難跟懷孕初期出血做區別，但到了第二天後出血量會逐漸增多，直到第四或第五天才會減少。
  • 懷孕初期出血量：懷孕初期出血的出血量通常很少，而且呈現點狀出血。

3. 出血天數

  • 月經出血天數：月經出血多半會在一週左右結束。
  • 懷孕初期出血天數：出血時間不固定。

從3方面看懷孕初期出血嚴重性

懷孕初期出血一般來說屬常見現象，但若發生異常出血，不謹慎處理將可能導致流產，甚至是母體的危險。

如果在懷孕初期發生出血，可以從下面三個方面觀察出血狀況：

1. 血液顏色

  • 咖啡色出血：少量的咖啡色出血通常是伴隨其他分泌物一起流出，是常見的懷孕初期出血。
  • 鮮紅色出血：若懷孕初期出現鮮紅色出血，如同月經或出血量大，請立即就近就醫。
  • 帶有血塊的出血：懷孕初期出血若呈現如月經的鮮紅色，屬較危急情形，如果還伴隨腹部劇痛，甚至出現不明血塊，就很有可能是流產前兆。

2. 血量多寡

  • 少量出血：懷孕初期出現點狀出血屬於正常狀況，可能會在內褲上出現幾滴血漬，或擦拭時發現少量血絲，基本上不用過度擔心。
  • 大量出血：懷孕初期出血量像月經一樣多是異常狀況，建議立刻就醫。
  • 出現血塊：形成血塊可能是因為懷孕初期體內有大量的血未排出，這也是流產或子宮外孕的徵兆，一定要特別注意。

3. 出血時間長短

  • 出血約1-2天：正常來說，因懷孕前期不穩定造成的短暫性出血，僅會出現1-2天。
  • 出血持續一週以上：懷孕初期一直出血，需要盡快做檢查。

哪些狀況可能導致懷孕初期出血？

  • 著床性出血：無危險性，1-2天即會停止。
  • 黃體素不足：懷孕前期因黃體素不足，可能會導致內膜不穩定而出血。
  • 子宮外孕：胚胎著床在子宮以外的地方，通常會伴隨下腹部疼痛及陰道出血，若子宮外孕破裂會出現腹腔積血，造成腹膜炎的狀況。
  • 先兆性流產：在懷孕20週以內，子宮頸未開、胎兒仍有心跳，卻發生持續性出血，就可能是先兆性流產。
  • 流產：出血量如月經，同時伴隨腹痛，部份胚胎組職可能會一起被排出體外形成血塊，發生在懷孕20週以前。
  • 子宮頸病變相關：如子宮頸瘜肉、子宮頸糜爛、子宮肌瘤、子宮頸癌等病症。

ptt上更多關於懷孕初期出血的問題

Q：懷孕初期上廁所發現出血，且有血塊怎麼辦？

懷孕初期若出現血塊是異常狀況，建議直接就醫檢查。

Q：懷孕初期出血就是流產嗎？

懷孕初期出血可能是因為受到荷爾蒙變化的影響，若出血量呈點狀、咖啡色，且1-2天就停止出血，就不用太擔心。但如果出血量多且持續出血，建議到院看診。

Q：懷孕初期性行為後出血，需要看醫生嗎？

孕期發生性行為後出血，建議立即停止。若出血量少，無腹痛，可先休息；若持續出血或出血量大，請立即就醫到醫院就醫。

Q：懷孕初期出血呈鮮紅色且有血塊，就代表流產了嗎？

出現如月經般的鮮紅色血及血塊雖然是異常狀況，但不代表一定會流產。請盡快就醫並聽從醫師指示，進行安胎及後續檢查，同時保持情緒穩定以免影響身體狀況。

媽咪休養好，避免懷孕初期出血狀況發生

懷孕初期因胚胎著床尚未穩定，可能會發生點狀出血的症狀，在發現出血的期間可以暫時休息減少運動量。

對於因為缺乏黃體素而導致出血症狀的孕媽咪，則會額外補充黃體素來安胎。補充方式有口服、塞劑或注射針劑，補充黃體素能讓胚胎在子宮中著床更穩定，降低先兆性流產的風險。

不過懷孕初期胚胎本身若不健康，也有可能會自然淘汰。若孕媽咪發生懷孕早期流產，其實無須太過沮喪，可以先好好調養身體，為迎接下一個健康寶寶努力。

此外，懷孕期間務必要定期做產檢，前期可以確認胎兒成長狀況以及是否有異常，藉此也能讓孕媽咪更加安心。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此
原標：懷孕初期出血和月經如何分辨？從 血量/顏色/時間 3方面了解懷孕初期出血嚴重性

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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