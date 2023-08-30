友邦瓜地馬拉新總統勝選後政黨遭停權，就職添變數，學者評阿雷巴洛親美、友台
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我國在中美洲的友邦瓜地馬拉8月20日進行第二輪總統決選，前外交官阿雷巴洛以黑馬之姿勝出，瓜國最高選舉法庭28日宣布選舉結果，但就在同日的數小時前，瓜國選舉登記處下令將種子黨停權。種子黨接下來有3天的時間對此提出質疑，將此決定上訴至最高選舉法庭，沒有任何官方機構解釋過政黨遭停權對總統當選結果意味著什麼。
中美洲友邦瓜地馬拉8月甫結束總統大選，中左派的候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）以六成的得票率獲勝，瓜地馬拉最高選舉法庭28日宣布選舉結果。不過，就在法院宣布前幾個小時，瓜國選舉登記處宣布阿雷巴洛所屬的種子黨（Semilla）遭到停權，為選舉結果再添不確定性。阿雷巴洛選後曾表示，認為維繫與台邦誼及發展中國經貿關係並不衝突，淡江大學拉美所所長宮國威分析，阿雷巴洛親美，與台邦交近期應不至有太多變動。
前外交官出身的阿雷巴洛在今年6月總統初選以黑馬之姿脫穎而出，在此之前，沒有人預料他能躋身8月的總統決選。不過阿雷巴洛「反貪腐」的訴求為他帶來不只選票，更是一系列的法律指控。今年7月，瓜地馬拉檢察官辦公室指控阿雷巴洛的種子黨在註冊為政黨時，超過5000名黨員的簽名具偽造跡象，要求將種子黨暫時停權，種子黨辦公室也遭到警察突擊搜查。不過根據瓜國法律，在選舉期間政黨不能被停權，憲法法庭當時發布了禁止停權的臨時禁令，但對種子黨黨員簽名的調查仍在進行。
瓜地馬拉8月20日進行第二輪總統決選，阿雷巴洛擊敗了前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）勝出，最高選舉法庭28日宣布選舉結果，但就在同日的數小時前，瓜國選舉登記處下令將種子黨停權。
《洛杉磯時報》指出，種子黨接下來有3天可對停權提出質疑，並上訴至職權高於選舉登記處的最高選舉法庭。不過，種子黨律師指出，過去沒有任何官方機構解釋過「政黨遭停權」對於總統當選結果的意義。種子黨在國會贏得160席當中的23席，比去年增加了16席，是國會第三大黨，但目前也不清楚政黨遭停權對於國會席次的影響。
《美聯社》分析，目前看來，沒有什麼辦法可以阻止阿雷巴洛上任，但他的競爭對手正在努力削弱他的國會支持，要把他變成一個「跛腳總統」。瓜地馬拉前國會議員阿萊霍斯（Roberto Alejos）表示，檢察官暫停阿雷巴洛的政黨資格，可能會阻止該政黨獲得重要的委員會任務，但他也指出，影響「不僅是政治層面」，檢察官干預選舉過程會造成很大的「法律不穩定」，影響將擴及經濟、旅遊、法治，甚至是投資。
阿雷巴洛於記者會上表示，「沒有人能阻止我於（明年）1月14日就職。」瓜地馬拉現任總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）則發表聲明，稱他的政府將確保「有序、透明的政權轉移」。
如果順利就任，阿雷巴洛將終結瓜地馬拉長達12年的右翼統治，不過本週稍早也有報導聲稱他可能遭到謀殺，引起美洲國家組織人權委員會特別發表聲明，要求瓜地馬拉政府保護這位總統當選人。
美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）29日發出聲明，代表美國祝賀阿雷巴洛當選瓜地馬拉下一任總統，並對那些「試圖破壞瓜地馬拉民主的人」持續採取的行動表達關切。美方宣稱，公部門將當選的總統政黨停權、恐嚇選舉部門是「反民主的行為」、不可接受；美國則期待與瓜地馬拉下一任總統合作，進一步加強美瓜關係。
瓜地馬拉政府長期遭控利用司法制度壓制異議並鞏固權力，包括記者、法官和反貪腐的律師都遭假指控而被起訴，造成許多人逃至海外。阿雷巴洛也曾在記者會上要求瓜地馬拉檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）辭職，稱波拉斯施壓政府、阻止他參選和就任，但檢察總長辦公室發言人否認總長曾向選舉法庭施壓。
值得注意的是，就在最高選舉法庭日宣布阿雷巴洛勝選那天（28日），瓜地馬拉檢察總長辦公室以濫權為由，逮捕了著名的反貪腐律師，瓜國前司法部長岡薩雷斯（Claudia González）。岡薩雷斯曾於聯合國資助的反貪腐委員會任職，揭露腐敗醜聞，但瓜地馬拉政府在2019年關閉該委員會，檢察總長波拉斯調查或逮捕過30名曾與該機構密切合作的瓜地馬拉司法人員。美國政府於2022年禁止波拉斯及其直系親屬進入美國，因為她為了保護政治盟友，不惜破壞反貪腐調查，還解雇了追查貪腐案的檢察官。
瓜地馬拉是我國在中美洲重要的友邦，阿雷巴洛選後曾說，他無意改變台瓜邦交，但他認為維繫與台邦交及發展中國經貿關係並不衝突。淡江大學拉美所所長宮國威認為，阿雷巴洛的反貪腐政策受美國支持，在親美的前提下，瓜地馬拉與台灣的邦交，近期應不至有太多變動。我國外交部明年1月14日也將派員出席阿雷巴洛的就職典禮。
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核稿編輯：邱宜君
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