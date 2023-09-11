《歷史六瓶裝》：當我們想到共產主義，會想到鐵幕；但當他們想到民主，則會想到可口可樂
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對於共產主義者來說，可口可樂代表的是資本主義所有的毒素，特別是關於「經濟的原則是滿足消費者最微小需求」的概念。正如同可口可樂公司在一九四八年的年會擺出的一塊標語：「當我們想到共產主義者，會想到鐵幕；但當他們想到民主，則會想到可口可樂。」
文：湯姆．斯丹迪奇
提振士氣的補給品
隨著全國動員，可口可樂公司總裁羅伯特．伍德羅夫（Robert Woodruff）發布命令：「無論身在何處、無論會對公司帶來多少成本，每個軍人都能以五分錢購買可口可樂。」可口可樂在士兵之間早已深受歡迎，也是操練時提振精神的無酒精補給飲料。當然，公司盡力宣傳這項政策，讓人們將可口可樂與愛國主義和支援戰事連結，帶來龐大的利潤。不過遙遠軍事基地的軍人們也真心歡迎可口可樂：這讓他們想起故鄉，也能提振士氣。
「我們真心希望貴公司能在危機中持續提供飲料。」一位士官在信中寫道。「我們認為，可口可樂實在是鼓舞軍中士氣不可或缺的必需品。」可口可樂公司舉證了十多封類似的信件在首府華盛頓不斷遊說，再加上軍方明確的支持，最終得以免除受到戰時砂糖配給所限制，理由是可口可樂為戰爭的必需品。這讓可口可樂的生產不受中斷，而配給制則讓許多對手非酒精飲料公司的產量被迫腰斬。
但如果要將可口可樂運送過大半個地球，到軍隊駐紮的地點，實在太缺乏效率，原因之一是占據太多寶貴的運輸空間。因此，若是條件允許，美方會在軍事基地中建造特殊的裝瓶工廠和蘇打水飲用噴泉，這樣一來，只要引進糖漿就夠了。
對許多軍方人員來說，安裝及操作這些機器的可口可樂員工，重要性並不亞於養護坦克車和戰鬥機的技術人員。他們被授予特殊的「技術檢查員」地位，甚至得到軍階，即「可口可樂上校」。在戰爭期間，他們在世界各地建造了超過六十四座軍用裝瓶工廠，提供大約一百億瓶可口可樂。
這些技術檢查員發明了行動式的可口可樂機，可在叢林中使用，還有能放置於狹窄潛水艇艙口的細長機型。此外，可口可樂也販售給海外美軍基地附近的平民，讓許多人愛上這個滋味。從波里尼西亞到南非祖魯族（Zulus），許多世界各地的人第一次品嘗可口可樂。
可口可樂公司的典藏室裡，保存了數百封信件，顯示美國軍人如何將國家認同和價值投射在這款飲料上。「對我來說，之所以來到這該死的混亂中，是為了守護喝可樂的習慣，以及其他上百萬種我的國家賦予人民的福利……希望我們很快就能用可樂為勝利乾杯。」一位士兵寫道。另一位士兵的家書則為：「如果問我們為何而戰，我想一半以上的人會說，是為了再次購買可口可樂的權利。」
即便可口可樂在遙遠的戰場也能取得，但價格相當高昂，甚至會囤積保留到特別的時刻，或是以過度哄抬的金額賣出。在所羅門群島，一瓶可樂賣五美元；在卡薩布蘭卡，一瓶賣十美元；在阿拉斯加，一瓶甚至賣到四十美元。太平洋戰區飛行員羅伯．史考特（Robert Scott）在打下第五架日本戰鬥機、成為王牌後，得到一罐可樂的獎勵。但他認為這瓶飲料太珍貴，捨不得喝，轉贈給一位替他治療傷口的外科醫生。
連敵軍也在喝
美國軍方對可口可樂的熱情並不局限於基層，連最高階的將領都不例外：道格拉斯．麥克阿瑟（Douglas MacArthur）、奧瑪．布拉德利（Omar Bradley）和喬治．巴頓（George Patton）等將軍都愛喝可口可樂。可口可樂最大的支持者是歐洲同盟國陣營最高領袖德懷特．艾森豪（Dwight D. Eisenhower）將軍。
一九四三年六月，當他指揮同盟軍在北方的戰事時，傳送了詳細的電報，要求「三百萬瓶（裝滿的）可口可樂，以及全套裝瓶、清洗、加蓋的機器，每個月都要能生產同樣的份量兩次。設備上最好分為十台機器，安裝於不同的地點，每台每天都要生產兩萬瓶。此外，也要有足夠補充六百萬瓶的糖漿和瓶蓋」。
六個月內，北非生產線就開始運作；再隔年，可口可樂隨著同盟國部隊在諾曼第登陸後進入西歐。萊茵河（Rhine）戰事時，「可口可樂」甚至成為美軍密碼。
與此同時，可口可樂公司亦不放過任何宣傳其產品對遙遠美軍象徵性的意義。隨著北非戰事加劇，一份一九四二年的廣告描繪穿著卡其軍裝的士兵在嚴酷的沙漠中遇到可口可樂的招牌，上方印著「哈囉，朋友」。另一份廣告描繪水手在船上喝可樂，下方寫著：「無論美國戰艦抵達何處，美國的生活方式都如影隨形。當然，可口可樂也是。」聽起來或許有點誇張，實際上卻再真實不過。
相反的，德國和日本的軸心國陣營則認為可口可樂代表了美國的邪惡和錯誤——不過，可口可樂在戰爭之前就已經於兩國販售，在德國更是廣受歡迎。納粹的宣傳部門忽視這不好說的真相，嘴硬地批評：「美國對世界文明毫無貢獻，除了口香糖和可口可樂。」他們的夥伴日本則說：「隨著可口可樂的進口，美國社會的疾病和細菌也一同被引入。」
同盟國陣營最終於一九四五年獲勝，而軍方的裝罐工廠在接下來的重建期中，又持續運作了三年。接著，可樂的生產轉移到民間。那時，可口可樂已經隨著美國士兵的腳步，在除了南極外的世界各大洲插旗。一位公司的主管觀察到，戰爭「幾乎讓所有人都接受了可口可樂的好」。
冷戰，可樂戰
或許在可口可樂的支持者中，最鶴立雞群的就是喬治．康斯坦丁諾維奇．朱可夫將軍（Georgy Konstantinovich Zhukov）。他是蘇聯的最高軍事領導者，成功在德國的侵略中守護俄羅斯，而後更帶領部隊進入柏林，終結了歐洲戰爭。朱可夫是少數有勇氣挑戰蘇聯殘暴領導者約瑟夫．史達林的人。然而，由於朱可夫的名望和英雄地位太過崇高，史達林也對他莫可奈何。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。