《歷史六瓶裝》：當我們想到共產主義，會想到鐵幕；但當他們想到民主，則會想到可口可樂

文：湯姆．斯丹迪奇

提振士氣的補給品

隨著全國動員，可口可樂公司總裁羅伯特．伍德羅夫（Robert Woodruff）發布命令：「無論身在何處、無論會對公司帶來多少成本，每個軍人都能以五分錢購買可口可樂。」可口可樂在士兵之間早已深受歡迎，也是操練時提振精神的無酒精補給飲料。當然，公司盡力宣傳這項政策，讓人們將可口可樂與愛國主義和支援戰事連結，帶來龐大的利潤。不過遙遠軍事基地的軍人們也真心歡迎可口可樂：這讓他們想起故鄉，也能提振士氣。

「我們真心希望貴公司能在危機中持續提供飲料。」一位士官在信中寫道。「我們認為，可口可樂實在是鼓舞軍中士氣不可或缺的必需品。」可口可樂公司舉證了十多封類似的信件在首府華盛頓不斷遊說，再加上軍方明確的支持，最終得以免除受到戰時砂糖配給所限制，理由是可口可樂為戰爭的必需品。這讓可口可樂的生產不受中斷，而配給制則讓許多對手非酒精飲料公司的產量被迫腰斬。

但如果要將可口可樂運送過大半個地球，到軍隊駐紮的地點，實在太缺乏效率，原因之一是占據太多寶貴的運輸空間。因此，若是條件允許，美方會在軍事基地中建造特殊的裝瓶工廠和蘇打水飲用噴泉，這樣一來，只要引進糖漿就夠了。

對許多軍方人員來說，安裝及操作這些機器的可口可樂員工，重要性並不亞於養護坦克車和戰鬥機的技術人員。他們被授予特殊的「技術檢查員」地位，甚至得到軍階，即「可口可樂上校」。在戰爭期間，他們在世界各地建造了超過六十四座軍用裝瓶工廠，提供大約一百億瓶可口可樂。

這些技術檢查員發明了行動式的可口可樂機，可在叢林中使用，還有能放置於狹窄潛水艇艙口的細長機型。此外，可口可樂也販售給海外美軍基地附近的平民，讓許多人愛上這個滋味。從波里尼西亞到南非祖魯族（Zulus），許多世界各地的人第一次品嘗可口可樂。

可口可樂公司的典藏室裡，保存了數百封信件，顯示美國軍人如何將國家認同和價值投射在這款飲料上。「對我來說，之所以來到這該死的混亂中，是為了守護喝可樂的習慣，以及其他上百萬種我的國家賦予人民的福利……希望我們很快就能用可樂為勝利乾杯。」一位士兵寫道。另一位士兵的家書則為：「如果問我們為何而戰，我想一半以上的人會說，是為了再次購買可口可樂的權利。」

即便可口可樂在遙遠的戰場也能取得，但價格相當高昂，甚至會囤積保留到特別的時刻，或是以過度哄抬的金額賣出。在所羅門群島，一瓶可樂賣五美元；在卡薩布蘭卡，一瓶賣十美元；在阿拉斯加，一瓶甚至賣到四十美元。太平洋戰區飛行員羅伯．史考特（Robert Scott）在打下第五架日本戰鬥機、成為王牌後，得到一罐可樂的獎勵。但他認為這瓶飲料太珍貴，捨不得喝，轉贈給一位替他治療傷口的外科醫生。

連敵軍也在喝

美國軍方對可口可樂的熱情並不局限於基層，連最高階的將領都不例外：道格拉斯．麥克阿瑟（Douglas MacArthur）、奧瑪．布拉德利（Omar Bradley）和喬治．巴頓（George Patton）等將軍都愛喝可口可樂。可口可樂最大的支持者是歐洲同盟國陣營最高領袖德懷特．艾森豪（Dwight D. Eisenhower）將軍。

一九四三年六月，當他指揮同盟軍在北方的戰事時，傳送了詳細的電報，要求「三百萬瓶（裝滿的）可口可樂，以及全套裝瓶、清洗、加蓋的機器，每個月都要能生產同樣的份量兩次。設備上最好分為十台機器，安裝於不同的地點，每台每天都要生產兩萬瓶。此外，也要有足夠補充六百萬瓶的糖漿和瓶蓋」。

六個月內，北非生產線就開始運作；再隔年，可口可樂隨著同盟國部隊在諾曼第登陸後進入西歐。萊茵河（Rhine）戰事時，「可口可樂」甚至成為美軍密碼。

與此同時，可口可樂公司亦不放過任何宣傳其產品對遙遠美軍象徵性的意義。隨著北非戰事加劇，一份一九四二年的廣告描繪穿著卡其軍裝的士兵在嚴酷的沙漠中遇到可口可樂的招牌，上方印著「哈囉，朋友」。另一份廣告描繪水手在船上喝可樂，下方寫著：「無論美國戰艦抵達何處，美國的生活方式都如影隨形。當然，可口可樂也是。」聽起來或許有點誇張，實際上卻再真實不過。

相反的，德國和日本的軸心國陣營則認為可口可樂代表了美國的邪惡和錯誤——不過，可口可樂在戰爭之前就已經於兩國販售，在德國更是廣受歡迎。納粹的宣傳部門忽視這不好說的真相，嘴硬地批評：「美國對世界文明毫無貢獻，除了口香糖和可口可樂。」他們的夥伴日本則說：「隨著可口可樂的進口，美國社會的疾病和細菌也一同被引入。」

同盟國陣營最終於一九四五年獲勝，而軍方的裝罐工廠在接下來的重建期中，又持續運作了三年。接著，可樂的生產轉移到民間。那時，可口可樂已經隨著美國士兵的腳步，在除了南極外的世界各大洲插旗。一位公司的主管觀察到，戰爭「幾乎讓所有人都接受了可口可樂的好」。

冷戰，可樂戰

或許在可口可樂的支持者中，最鶴立雞群的就是喬治．康斯坦丁諾維奇．朱可夫將軍（Georgy Konstantinovich Zhukov）。他是蘇聯的最高軍事領導者，成功在德國的侵略中守護俄羅斯，而後更帶領部隊進入柏林，終結了歐洲戰爭。朱可夫是少數有勇氣挑戰蘇聯殘暴領導者約瑟夫．史達林的人。然而，由於朱可夫的名望和英雄地位太過崇高，史達林也對他莫可奈何。