《形塑世界的13種食物》：低等油品假冒橄欖油「獲利堪比走私古柯鹼，卻沒有任何風險」

文:亞歷克斯.倫頓

橄欖油詐欺事件

本書討論了眾多食品詐欺事件,但在橄欖油的悠長歷史中出現過的騙局、盜竊、毒害、劫掠事件及不當交易手段,比任何其他食品都來得多。五千年前主要建立於現今伊拉克地區的蘇美文明即設有一個皇室任命的食品標準小組,負責制止橄欖油詐欺情事的發生。

不過用其他油品充作橄欖油根本輕而易舉,又有暴利可圖,而且現在的消費者和以前一樣容易上當受騙。因此,現今監管食品標示的人員仍是忙碌不已。當局依然未想出有效打擊假油的辦法。事實上,新的檢測技術,如氣相層析(gas chromatography)等,只有助於披露詐欺的猖獗程度。

2012年,加州大學專為服務該州橄欖油產業而設立的實驗室,在檢測結果中發現,69%的進口初榨冷壓橄欖油內容與標示不符(通常用等級較低的油品混充)。1/10的加州品牌都有造假行為。但這樣的結果並不令人意外:如一位歐盟官員對美國作家湯姆.穆勒(Tom Mueller,旅居於義大利盛產橄欖油的利古里亞大區〔Liguria〕)透露,用其他油品假冒橄欖油,或用低等橄欖油充當較上等的油,所得獲利「堪比走私古柯鹼,但卻沒有任何風險」。

穆勒在他所著的《失去貞操的橄欖油:橄欖油的真相與謊言》(Extra Virginity: The Sublime and Scandalous World of Olive Oil)一書中,深入挖掘了假油的來龍去脈。首要的責任在於義大利。該國是全世界最知名的橄欖油產地,但數十年來因為對於油品標示及其他食品詐欺監管不力而惡名昭彰。消費者一味追求虛榮,不關心標示背後的真相,同樣也是一大問題:對許多本身不產橄欖的國家來說,義大利「就是」橄欖油的代稱,所以我們願意為了瓶身上的國名掏出更多的錢來購買。

在2001年之前,歐洲法規允許任何在義大利裝瓶的橄欖油以「義大利橄欖油」的名義販售,不管橄欖產地位於何處。

最受歡迎的國際品牌百得利(Bertolli)自稱於19世紀發源自義大利的盧卡鎮(Lucca)。2014年,美加兩地的消費者對百得利橄欖油標示上的「自義大利進口」與「義大利熱情」(Passione Italiana)等詞語提出法律質疑,所持理據為其橄欖油實際上是萃取自在他國種植及壓榨的橄欖,這些國家包括希臘、智利、西班牙、澳洲、土耳其和突尼西亞。百得利橄欖油只不過是在義大利混合裝瓶罷了。

2018年,百得利品牌所有人,西班牙食品大廠迪歐萊奧(Deoleo),同意支付700萬美元來和解此案,而雖然百得利的標示上仍有許多義大利相關字眼,但其僅說明橄欖油是產自歐盟地區。

目前義大利每年生產約30萬噸的橄欖油。然而,該國在國內外的橄欖油銷量幾乎是前述數字的三倍之多,顯見法規仍然未能發揮作用。

由於消費者難辨或不注意品質的好壞,使得各品牌得以用廉價油生產出標榜為頂級產品的油品。此種情況對製造商來說自然有利,但對試圖產銷純正橄欖油的農民卻有破懷性的影響。而此種情況也讓詐騙分子有機可乘。幾千年來,他們即不斷用從各種植物提煉出的油來混充橄欖油。使用提煉種子油所用的除臭和淨化技術,或甚至是以化學方式從橄欖核與橄欖枝萃取出的油,都可產出極其清淡無味,能輕易與純橄欖油混合的油品。

穆勒及其他愛好優質橄欖油的人士,指責大型超市品牌的罪過比單純混充假貨還要嚴重,因為其敗壞了初榨冷壓橄欖油的含義——自羅馬帝國皇帝戴克里先(Diocletian)掌政以來即存在的高品質橄欖油定義(並自1960年起成為法定定義)。「溫和」、「滑順」、「不會在喉間留下嗆辣味」等,是廣告在推銷普通初榨冷壓橄欖油時所使用的字眼——尤其在美國,人人都只買這種橄欖油。

作家查爾斯.奎斯特—瑞特森(Charles Quest-Ritson)在2007年擔任《食物面面觀》佳賓時,說明了頂級橄欖油的味道是如何演變:「傳統的味道——萃取自完全成熟的橄欖——是清爽、溫和並帶有杏仁味的。而托斯卡尼(Tuscany)與翁布里亞(Umbria)大區所倡導的現代風味油,則是有濃郁的果味、辣味和苦味。兩者各占有一席之地,此外尚有許多其他的風味……」不過所有愛好者都同意,要稱得上是優質初榨冷壓橄欖油,關鍵在於擁有鮮明的風味。

誠實的零售商已幾乎無法判別供應商提供的是否為假油,而如一位業者哀嘆地向穆勒透露,他們也更難以合理的價格販售好油:「客人在試喝味道濃厚的油時,會說道:『唉呀!這油品質很差啊!』他已經習慣了那些經過『除臭』處理的油品帶有的平淡味道。」有鑑於此,穆勒估計在他的專書於2011年出版之時,七成的市售便宜初榨冷壓橄欖油都是假貨。

橄欖油大品評

幾年前,我為一家全國性的報社舉辦一場初榨冷壓橄欖油的盲品會。編輯希望能藉此一探「關於昂貴橄欖油的真相」。我們品評了十餘種油,品評團包括一位進口商、一位義大利熟食店老闆,還有兩位著名的美食作家,但結果令人大感困惑,因此講述這場品評會的文章也從未刊出。

品評人的評斷完全令人跌破眼鏡。進口商在得知他將自己的頂級產品評為「令人作嘔」後勃然大怒;熟食店老闆選了一瓶看來極為可疑的「義大利初榨冷壓橄欖油」做為他最喜愛的橄欖油(但這瓶油是在TK Maxx折扣店用1.99英鎊買來的,價格是他自己店內初榨冷壓橄欖油售價的1/10)。兩位美食家更是對超市最常見的百得利牌橄欖油大加讚賞。

如何避免買到假的橄欖油

切勿購買任何沒有標明收穫或製造日期的初榨冷壓橄欖油,並且不要購買出廠超過18個月的油品。生產日期遠比「賞味期限」或「有效期限」更重要。

為何要買「義大利橄欖油」?西班牙不僅生產高品質的橄欖油,其產量更是義大利的4倍,其中大多數都運往義大利抬價轉售。雖然義大利近來已開始加強監管業界的作為,還進行了一些高調的逮捕行動,但尚無任何跡象顯示亂象已被終結。

倒在盤子上呈綠色的便宜橄欖油極不可能是真貨(添加色素是輕而易舉的事)。相信你自己的感覺:挑選有青草味、辣味而且質地清亮的油。

查看是否有產地名稱認證:歐盟執行委員會的(European Commission)PDO(Protected Designation of Origin,受保護原產地名稱)、DOP(義大利相同標章)都是值得信賴的認證標章。如油品具備真正有機認證,亦可顯示製造過程應無造假。

書籍介紹