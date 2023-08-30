英外交大臣今訪中，同日英國會報告首次稱台灣為獨立國家、籲英政府「零容忍」中國迫害行為
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英國外交大臣柯維立今（30）日訪中，英國議會外交事務委員會巧合地也在今日發表了一份官方報告，並首次稱台灣為一個獨立的國家。視台灣問題為中國一系列迫害人權的行動，該委員會強力呼籲政府應加強和台合作，同時譴責政府與柯維立對中政策態度。
英國國會下議院外交事務委員會在今（30）日發表的官方報告中首次稱台灣為一獨立國家，國名為中華民國（ROC）。在打破政治禁忌的同時，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）也在今日抵達中國，是五年來首次的正式訪問。
委員會：「台灣已是獨立國家，國名是中華民國」
英國國會下議院外交事務委員會今發布一份報告《Tilting Horizons: the Intergrated Review and the Indo-Pacific》，針對英國「向印太傾斜」政策進行檢討。報告中除了稱「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國」，還表示台灣已擁有建國的所有資格及要素，只是缺乏更大的國際認可，因中國將之視為開戰的肇因（casus belli）。
這份報告更批評了柯維立對中政策的空白，認為英國必須對中國嚴重侵犯人權的行為採取更強硬的立場，並幫助台灣建立防禦體系，以阻止來自北京的潛在攻擊。
該委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）表示，在台灣問題上，外交大臣必須支持台灣人民的自決權。根據《政客》報導，柯恩詩表示，「外交大臣必須堅定地、大聲地站在台灣這邊，明確表示我們將維護台灣的自決權。」他補充，此承諾不僅符合英國價值觀，也是向全世界專制政府發出一個有力訊息，即主權不能透過暴力或脅迫實現。
面對外界對他對中政策的批評、甚至有稱他在「拍中國馬屁」的說法，柯維立也為此提出辯護。他說，「有意識地退出和北京政府的交涉，而不利用我們在世界上的地位、擁有的權威與發言權，這將被視為軟弱的表現，而非力量的展現。」柯維立表示，這次出訪中國是積極的外交作為，不會逃避和中國間可能的強硬對話。
然而，委員會表示，出於安全原因，英國政府的對中戰略皆對公私部門保密，使得各界難以遵守政府計劃。委員會指出，中國當今正在尋求將其權力擴展到其他國家，並明確地將跨國鎮壓作為外交政策的一種形式。
中國迫害人權、脅迫台灣，英國國會籲政府採取「零容忍」政策
以在新疆對維吾爾族實施種族滅絕、在西藏嚴重侵犯人權、違反與英國達成協議的維護香港個人權利等中國問題為例，該委員會指出，英國政府至今的行動僅限於言詞譴責，呼籲應採取明確的「零容忍」政策。
報告還表示，中國現正企圖無視台灣人民的自決，試圖以武力奪取台灣。此外，中國共產黨每天對台灣發動網路攻擊，並在台灣與支持其民主與自決權的國家間製造分裂，同時透過外交與經濟手段，迫使其他國家承認中國對台灣的主權。
委員會建議英國政府應加強與台灣的政治和文化聯繫、自由貿易協定談判，並支持台灣加入東南亞國家聯盟（ASEAN）等國際組織。有關台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），委員會也敦促英國政府應在國際上更多支持協助，效仿美日，加強台英高層官員間的互訪與合作。
外交部回應：英國是與中華民國理念相近的夥伴
針對英國國會下議院外交事務委員會公布的報告，中華民國外交部今發布新聞稿，誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注，並感謝英國對台灣地位及國際參與的支持。
外交部表示，英國是與中華民國理念相近的夥伴，雙方在經貿投資、半導體產業、科技、離岸風電及教育等各項領域深化合作。英國國會下議院外委會主席柯恩詩及「台英國會小組主席」史都華（Bob Stewart）均於近期相繼率團訪台，充分展現對中華民國的強力支持。外交部將持續推動與英國各層面交流及合作，促進兩國繁榮及人民福祉。
根據《衛報》和《路透社》報導，柯維立此次訪中是精心策劃已久的外交安排，目的是要強調，英國會在不放棄西方價值的基礎上，修復與中國在氣候危機、貿易與烏克蘭問題等之間政經合作。
柯維立預計會見中國外交部長王毅與副主席韓正，英國希望中國能區分其行政部門與國會間的觀點，也希望安排英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在印度下個月舉行的G20高峰會上與習近平會面。消息人士指稱，該份報告發布時間與柯維立訪中一致實屬巧合，中國將如何解讀其意涵，值得進一步觀察。
新聞來源
- UK should take China to task on human rights and Taiwan, MPs say（The Guardian）
- UK foreign minister to visit China in attempt to repair damaged ties（Reuters）
- UK parliament calls Taiwan ‘independent country’ as Cleverly visits China（Politico）
- 有關英國國會下議院外交事務委員會8月30日公布報告要求英國政府力抗中國威脅及維護台灣主權事（外交部新聞稿）
延伸閱讀
- 英國外長柯維立會晤中國副主席韓正，談台灣、新疆與香港，中國官媒隻字未提
- 英國發布2023評估報告：4次提及台灣，稱中國為「劃時代的挑戰」影響英國每個生活層面
- 境外維吾爾人看聯合國《新疆人權報告》：國際社會若不採取行動，就是「故意同謀」
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。