英外交大臣今訪中，同日英國會報告首次稱台灣為獨立國家、籲英政府「零容忍」中國迫害行為

英國國會下議院外交事務委員會在今(30)日發表的官方報告中首次稱台灣為一獨立國家,國名為中華民國(ROC)。在打破政治禁忌的同時,英國外交大臣柯維立(James Cleverly)也在今日抵達中國,是五年來首次的正式訪問。

委員會:「台灣已是獨立國家,國名是中華民國」

英國國會下議院外交事務委員會今發布一份報告《Tilting Horizons: the Intergrated Review and the Indo-Pacific》,針對英國「向印太傾斜」政策進行檢討。報告中除了稱「台灣已經是一個獨立國家,國名是中華民國」,還表示台灣已擁有建國的所有資格及要素,只是缺乏更大的國際認可,因中國將之視為開戰的肇因(casus belli)。

這份報告更批評了柯維立對中政策的空白,認為英國必須對中國嚴重侵犯人權的行為採取更強硬的立場,並幫助台灣建立防禦體系,以阻止來自北京的潛在攻擊。

該委員會主席柯恩詩(Alicia Kearns)表示,在台灣問題上,外交大臣必須支持台灣人民的自決權。根據《政客》報導,柯恩詩表示,「外交大臣必須堅定地、大聲地站在台灣這邊,明確表示我們將維護台灣的自決權。」他補充,此承諾不僅符合英國價值觀,也是向全世界專制政府發出一個有力訊息,即主權不能透過暴力或脅迫實現。

面對外界對他對中政策的批評、甚至有稱他在「拍中國馬屁」的說法,柯維立也為此提出辯護。他說,「有意識地退出和北京政府的交涉,而不利用我們在世界上的地位、擁有的權威與發言權,這將被視為軟弱的表現,而非力量的展現。」柯維立表示,這次出訪中國是積極的外交作為,不會逃避和中國間可能的強硬對話。

然而,委員會表示,出於安全原因,英國政府的對中戰略皆對公私部門保密,使得各界難以遵守政府計劃。委員會指出,中國當今正在尋求將其權力擴展到其他國家,並明確地將跨國鎮壓作為外交政策的一種形式。

中國迫害人權、脅迫台灣,英國國會籲政府採取「零容忍」政策

以在新疆對維吾爾族實施種族滅絕、在西藏嚴重侵犯人權、違反與英國達成協議的維護香港個人權利等中國問題為例,該委員會指出,英國政府至今的行動僅限於言詞譴責,呼籲應採取明確的「零容忍」政策。

報告還表示,中國現正企圖無視台灣人民的自決,試圖以武力奪取台灣。此外,中國共產黨每天對台灣發動網路攻擊,並在台灣與支持其民主與自決權的國家間製造分裂,同時透過外交與經濟手段,迫使其他國家承認中國對台灣的主權。

委員會建議英國政府應加強與台灣的政治和文化聯繫、自由貿易協定談判,並支持台灣加入東南亞國家聯盟(ASEAN)等國際組織。有關台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),委員會也敦促英國政府應在國際上更多支持協助,效仿美日,加強台英高層官員間的互訪與合作。

外交部回應:英國是與中華民國理念相近的夥伴

針對英國國會下議院外交事務委員會公布的報告,中華民國外交部今發布新聞稿,誠摯歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注,並感謝英國對台灣地位及國際參與的支持。

外交部表示,英國是與中華民國理念相近的夥伴,雙方在經貿投資、半導體產業、科技、離岸風電及教育等各項領域深化合作。英國國會下議院外委會主席柯恩詩及「台英國會小組主席」史都華(Bob Stewart)均於近期相繼率團訪台,充分展現對中華民國的強力支持。外交部將持續推動與英國各層面交流及合作,促進兩國繁榮及人民福祉。

根據《衛報》和《路透社》報導,柯維立此次訪中是精心策劃已久的外交安排,目的是要強調,英國會在不放棄西方價值的基礎上,修復與中國在氣候危機、貿易與烏克蘭問題等之間政經合作。

柯維立預計會見中國外交部長王毅與副主席韓正,英國希望中國能區分其行政部門與國會間的觀點,也希望安排英國首相蘇納克(Rishi Sunak)在印度下個月舉行的G20高峰會上與習近平會面。消息人士指稱,該份報告發布時間與柯維立訪中一致實屬巧合,中國將如何解讀其意涵,值得進一步觀察。

