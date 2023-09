東倫敦紅磚巷的塗鴉牆，能否成為海外華人的民主牆？

文:陳琪

「人們説塗鴉是醜陋、不負責任和幼稚的……但前提是只要你做得正確。」 被譽為英國「國寶級」的塗鴉藝術家班克西Banksy曾經這樣講過。Banksy擅長以富有政治色彩的塗鴉作品批判社會,反戰、反獨裁等作品時常受到公眾關注,塗鴉本身也是一種展現對體制與權力的反抗精神。

8月5日,英國東倫敦打卡熱點、塗鴉聖地紅磚巷(Brick Lane)主街E1 6SB有兩面牆壁被人塗白,再以紅字印上由中共倡導的「社會主義核心價值」。這次事件激起華人圈子極大反響,更引發出連串二次、三次創作抗爭。過去中國曾有過「民主牆運動」,如今「牆內」、「牆外」也成了各種日常的隱喻,而這場發生在東倫敦牆上的「塗鴉戰」,能否成為一幅長久的民主牆呢?

塗鴉牆上的二次創作

翻看谷歌街景,位於紅磚巷這段約長100米、名為「Brick Lane Bridge」的街道早於2008年已有不少塗鴉作品,但於2012年至2017年間兩旁牆身被清洗,及後塗鴉再次活躍至今。今年8月第一個週末,這幅牆突然出現了極具「中國特色」的字眼,牆壁噴上24個簡體中文字:富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善。

塗鴉作品一出,隨即惹來熱烈討論,有人以為是反諷的本意,屬「高級黑」的行為。不久之後,有自稱是策劃人、就讀英國皇家藝術學院的中國留學生王漢錚(網名:一鵲)在社群平台表示,自己及其團隊人員受到非常激烈的網暴和生命安全威脅,甚至説有香港團體要購買他的頭顱。他強調,作品本身並無太多政治意味,反而希望大眾反思西方所謂對自由的邏輯演譯,「自由便是西方對東方主義的建構,其內裡隱藏着極大的文化階段的權利不平等和剝削。」

網上有不少聲音在討論作者到底是「高級黑」的反共藝術家、還是「低級紅」的小粉紅。然而,此事已迅速觸發其他居英華人走到現場進行二次創作。有人將標語改為「無自由」、「不公平」;又在「平等」兩字加上英國作家喬治・歐威爾創作的寓言小説《動物農莊》裡的經典對白「But some are more equal than others(但有些人比其他人更平等)」。除了反諷字句,這幅塗鴉牆更儼如民主牆般,讓人表達政治訴求,包括反對中共入侵西藏、釋放關注女權活動#MeToo的中國女記者黃雪琴、以及曾辦理過成都紀念「八九六四」酒案的人權律師盧思位等。

除了政治訴求的二次創作外,細心留意,牆上亦出現了女權主義者所倡議的用語「6B4T」(中國社群稱為「六不四脱」,即不結婚、不生育、不戀愛、不與男性發生性行為、不購買厭女產品和單身女性互助;「4T」是指脱束身衣、脱宗教、脱御宅文化和脱偶像)。居住在倫敦的中國女權社群很快就到了紅磚巷進行二次創作,其中一個女權行動者Flora表示,從未有任何藝術背景的她和一群女權朋友,一連數天也去了現場創作,她們把「法治」兩字用鐵鏈圈上,並寫上鐵鏈女;把「民主」掛了一個眼睛,然後寫了CCTV 。

她解釋,這是為了譏諷CCTV央視作為中共的宣傳工具,而在國外,CCTV也有監控攝像頭的意思,「我們自己的作品是針對了很多不同的群體,希望以女權的視角為不同的群體發聲。」她認為事件引起的反抗塗鴉行動,是一種在能夠允許自由創作的土壤上面迸發出來的生機,「因為在國內,不可能在政府已經印好的社會主義核心價值觀的牆上做任何的改動,在英國你可以表達愛國,我們也可以表達對你愛國的嘲諷。」

成立於白紙運動期間的在英中國留學生組織China Deviants (中國反賊)在事件發生後,也有積極跟進後續事宜,包括鼓勵大眾到場進行二創、三創,並張貼印有與中國社會主義核心價值觀相同字體的「自由、勇敢、翻越、高牆」的插畫,以表達對擺脱審查、對言論及藝術自由的追求。成員Apple認為,原作品為海外的中國群體帶來創傷,「感覺像一秒回到中國,那種窒息感、那種被文字的紅線綁住脖子的感覺。」她透露,希望倫敦市議會長遠可以給予空間給中國社群作畫,讓藝術走到街頭之餘,亦可讓大家有途徑去發聲。

被覆蓋作品的塗鴉藝術家:不想在這個問題上浪費時間和精力

歪腦記者過去一週曾到訪紅磚巷三次,現場所見,不少人都會在牆下拍照、打卡,大多以亞洲年輕人為主。

不過,記者遇上一名年約60歲的中國旅客H先生與太太特意來到,不僅拍照留念,更從多個角度拍攝影片。自稱是「黨內的人」的他在受訪時指出,他的女兒也在英國修讀藝術,女兒認為這個作品本身沒有任何藝術性,對此亦很反感。而H先生以「行為藝術」去看待事件,「我不認為這是很出格、很特別的事,我只是把它看成某學生的一個行為藝術,並借用北京核心價值觀,放在倫敦一個傳統的資本主義國家,以形成視覺和認知上的強烈反差。」

以白底紅字印上中共倡導的「社會主義核心價值」,隨即被塗上不少反共標語。

H先生又認為,中國的民主與法制,本身是來自於西方,所以作品並無不妥,「我們以前都知道『德先生』跟『賽先生』,這都是來自於西方……這24個字放在世界上哪一個地方,本身都是很美好的。只是如果你對它進行一個特殊含義的解釋、説明,可能就賦予了它的政治意義……如果我們把『政治』這兩個字拿開的話,這些放到哪兒都是對的。」