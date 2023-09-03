2023/09/03,
國際

東倫敦紅磚巷的塗鴉牆，能否成為海外華人的民主牆？

東倫敦紅磚巷的塗鴉牆，能否成為海外華人的民主牆？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

把中國政治標語與藝術混在一談，從而衍生的政治風波並非首次。翻查資料，2017年台北寶藏巖國際藝術村的駐村藝術家姚海，曾經發布名為「自由保鮮計劃」的個體身份討論項目。他將中國常見的政治標語「和諧」、「法治」、「民主」、「愛國」等字眼移置到台北寶藏巖，敏感的中國政治口號出現在台灣土地上，也引起過一些爭議。

文：陳琪

「人們説塗鴉是醜陋、不負責任和幼稚的……但前提是只要你做得正確。」 被譽為英國「國寶級」的塗鴉藝術家班克西Banksy曾經這樣講過。Banksy擅長以富有政治色彩的塗鴉作品批判社會，反戰、反獨裁等作品時常受到公眾關注，塗鴉本身也是一種展現對體制與權力的反抗精神。

8月5日，英國東倫敦打卡熱點、塗鴉聖地紅磚巷（Brick Lane）主街E1 6SB有兩面牆壁被人塗白，再以紅字印上由中共倡導的「社會主義核心價值」。這次事件激起華人圈子極大反響，更引發出連串二次、三次創作抗爭。過去中國曾有過「民主牆運動」，如今「牆內」、「牆外」也成了各種日常的隱喻，而這場發生在東倫敦牆上的「塗鴉戰」，能否成為一幅長久的民主牆呢？

塗鴉牆上的二次創作

翻看谷歌街景，位於紅磚巷這段約長100米、名為「Brick Lane Bridge」的街道早於2008年已有不少塗鴉作品，但於2012年至2017年間兩旁牆身被清洗，及後塗鴉再次活躍至今。今年8月第一個週末，這幅牆突然出現了極具「中國特色」的字眼，牆壁噴上24個簡體中文字：富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善。

塗鴉作品一出，隨即惹來熱烈討論，有人以為是反諷的本意，屬「高級黑」的行為。不久之後，有自稱是策劃人、就讀英國皇家藝術學院的中國留學生王漢錚（網名：一鵲）在社群平台表示，自己及其團隊人員受到非常激烈的網暴和生命安全威脅，甚至説有香港團體要購買他的頭顱。他強調，作品本身並無太多政治意味，反而希望大眾反思西方所謂對自由的邏輯演譯，「自由便是西方對東方主義的建構，其內裡隱藏着極大的文化階段的權利不平等和剝削。」

網上有不少聲音在討論作者到底是「高級黑」的反共藝術家、還是「低級紅」的小粉紅。然而，此事已迅速觸發其他居英華人走到現場進行二次創作。有人將標語改為「無自由」、「不公平」；又在「平等」兩字加上英國作家喬治・歐威爾創作的寓言小説《動物農莊》裡的經典對白「But some are more equal than others（但有些人比其他人更平等）」。除了反諷字句，這幅塗鴉牆更儼如民主牆般，讓人表達政治訴求，包括反對中共入侵西藏、釋放關注女權活動#MeToo的中國女記者黃雪琴、以及曾辦理過成都紀念「八九六四」酒案的人權律師盧思位等。

GettyImages-1596920732
Photo Credit: GettyImages

除了政治訴求的二次創作外，細心留意，牆上亦出現了女權主義者所倡議的用語「6B4T」（中國社群稱為「六不四脱」，即不結婚、不生育、不戀愛、不與男性發生性行為、不購買厭女產品和單身女性互助；「4T」是指脱束身衣、脱宗教、脱御宅文化和脱偶像）。居住在倫敦的中國女權社群很快就到了紅磚巷進行二次創作，其中一個女權行動者Flora表示，從未有任何藝術背景的她和一群女權朋友，一連數天也去了現場創作，她們把「法治」兩字用鐵鏈圈上，並寫上鐵鏈女；把「民主」掛了一個眼睛，然後寫了CCTV 。

她解釋，這是為了譏諷CCTV央視作為中共的宣傳工具，而在國外，CCTV也有監控攝像頭的意思，「我們自己的作品是針對了很多不同的群體，希望以女權的視角為不同的群體發聲。」她認為事件引起的反抗塗鴉行動，是一種在能夠允許自由創作的土壤上面迸發出來的生機，「因為在國內，不可能在政府已經印好的社會主義核心價值觀的牆上做任何的改動，在英國你可以表達愛國，我們也可以表達對你愛國的嘲諷。」

成立於白紙運動期間的在英中國留學生組織China Deviants （中國反賊）在事件發生後，也有積極跟進後續事宜，包括鼓勵大眾到場進行二創、三創，並張貼印有與中國社會主義核心價值觀相同字體的「自由、勇敢、翻越、高牆」的插畫，以表達對擺脱審查、對言論及藝術自由的追求。成員Apple認為，原作品為海外的中國群體帶來創傷，「感覺像一秒回到中國，那種窒息感、那種被文字的紅線綁住脖子的感覺。」她透露，希望倫敦市議會長遠可以給予空間給中國社群作畫，讓藝術走到街頭之餘，亦可讓大家有途徑去發聲。

被覆蓋作品的塗鴉藝術家：不想在這個問題上浪費時間和精力

歪腦記者過去一週曾到訪紅磚巷三次，現場所見，不少人都會在牆下拍照、打卡，大多以亞洲年輕人為主。

不過，記者遇上一名年約60歲的中國旅客H先生與太太特意來到，不僅拍照留念，更從多個角度拍攝影片。自稱是「黨內的人」的他在受訪時指出，他的女兒也在英國修讀藝術，女兒認為這個作品本身沒有任何藝術性，對此亦很反感。而H先生以「行為藝術」去看待事件，「我不認為這是很出格、很特別的事，我只是把它看成某學生的一個行為藝術，並借用北京核心價值觀，放在倫敦一個傳統的資本主義國家，以形成視覺和認知上的強烈反差。」

GettyImages-1589254184
Photo Credit: GettyImages
以白底紅字印上中共倡導的「社會主義核心價值」，隨即被塗上不少反共標語。

H先生又認為，中國的民主與法制，本身是來自於西方，所以作品並無不妥，「我們以前都知道『德先生』跟『賽先生』，這都是來自於西方……這24個字放在世界上哪一個地方，本身都是很美好的。只是如果你對它進行一個特殊含義的解釋、説明，可能就賦予了它的政治意義……如果我們把『政治』這兩個字拿開的話，這些放到哪兒都是對的。」


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。