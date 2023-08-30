世衛獲高端COVID-19疫苗技轉授權創全球首例，王必勝：可視為對高端產品的肯定
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高端國際事業發展處副總裁唐克漢（Paul Torkehagen）表示，這項合作有望使各國以較低成本在當地生產疫苗，增強供應鏈，獲得蛋白質疫苗製造的重要技術，希望這是一個良好的開始，為未來面對更嚴峻的大流行病做好準備。
（中央社）世界衛生組織（WHO）、藥品專利聯盟（MPP）與COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）技術獲取池（C-TAP）昨（29）日宣布，取得高端COVID-19疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例；高端表示，盼能攜手國際組織共同推動疫苗的廣泛使用。
根據WHO、MPP與C-TAP公布的內容表示，已與西班牙國家研究委員會（CSIC）、高端疫苗生物製劑公司和智利大學簽訂了3項新的許可協定，這些許可證是透明的、全球性的和非排他性的，將允許來自世界各地的製造商共同合作，使全世界有需要的人都能獲得健康產品。
在技術獲取池的主持下，將這些COVID-19衛生技術許可給MPP，一旦完全開發並證明安全有效，將支持獲得這些產品。3個贊助者已同意向被許可方提供所有必要的專有技術和材料，目的是促進其COVID-19產品的全球使用。
世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，COVID-19將會持續存在，全世界將繼續需要可預防、檢測和治療的工具。通過C-TAP、WHO及合作夥伴，將能使防護工具普及到每個人。
高端疫苗總經理陳燦堅表示，對抗大規模傳染病最有效的應對措施就是團結、合作及全球共同努力。高端疫苗將人類健康需求放在第一優先，新冠肺炎只是開端，藉由加入C-TAP倡議，高端疫苗將為全球健康防護樹立先例，展現疫苗對普惠公共衛生的價值。
高端表示，高端經技術專家評估獲選為全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫的疫苗製造商，盼能攜手國際組織共同推動全球新冠疫苗的廣泛使用。未來如再授權（sub-license）予第三方，將收取合理且可負擔的授權金，以促進疫苗製造技術全球廣泛應用。
高端：如成功再授權第三國，將有銷售額3.5%-15%不等權利金
（中央社）高端疫苗將COVID-19疫苗技術授權給世衛計劃單位COVID-19技術獲取池，高端今（30）日表示，未來將與C-TAP密切合作，尋找潛在合作夥伴，如果成功再授權第三國，將有約銷售額3.5%至15%不等的權利金。
高端今日舉行說明記者會，國際事業發展處副總裁唐克漢（Paul Torkehagen）表示，與C-TAP已經達成協議，將與全球共享COVID-19疫苗配方、生產技術和經驗，包括人員培訓。C-TAP意旨在加快COVID-19疫苗的技術共享，以促進全球對抗COVID-19疫情。
高端代理發言人陳正揚表示，根據合約，未來如果能夠成功再授權給第三方，將依各國經濟狀況，收取含概技術支援加銷售分潤，大約3.5%到15%不等的比例。但他強調，也必須考量各國是否有銜接能力。
唐克漢表示，這項合作有望使各國以較低成本在當地生產疫苗，增強供應鏈，獲得蛋白質疫苗製造的重要技術，希望這是一個良好的開始，為未來面對更嚴峻的大流行病做好準備。
唐克漢表示，由於這是第一款COVID-19 疫苗入選，審查過程經歷多次對話、談判，包括經歷各種委員會、技術諮詢團、法律專家、科學家和運營委員會的審查，整個過程耗時超過1年。
唐克漢表示，此次授權還需要獲得合作夥伴的同意，例如美國合作夥伴Dynavax Technologies的佐劑CpG 1018和Thermofisher的細胞系技術。此外，也需要確保美國國立衛生研究院（NIH）供應疫苗的活性成分S-2P抗原。NIH是第一個利用其技術支援C-TAP計劃的機構。
前疫情指揮官王必勝：技轉授權可視為對高端產品的肯定
（中央社）世衛獲高端COVID-19疫苗技轉授權，創全球首例。衛福部次長王必勝昨晚表示，樂見國內生技公司在國際社會提供各國協助，無論經歷多少困境，打造台灣生技韌性的信念絕對不退縮。
世界衛生組織、藥品專利聯盟與COVID-19技術獲取池昨日宣布，取得高端COVID-19疫苗技轉許可協議，創下全球疫苗首例；高端表示，盼能攜手國際組織共同推動疫苗的廣泛使用。
根據WHO、MPP與C-TAP公布的內容表示，已與西班牙國家研究委員會（CSIC）、高端疫苗生物製劑公司和智利大學簽訂了3項新的許可協定，這些許可證是透明的、全球性的和非排他性的，將允許來自世界各地的製造商共同合作，使全世界有需要的人都能獲得健康產品。
衛生福利部次長、前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨晚告訴《中央社》記者，藥品專利聯盟為聯合國支持，以公益為宗旨的組織，主要協助中低收入國家取得必要藥物。
王必勝認為MPP昨天與高端合作，具2項重要意義，首先是對高端產品的認同，因為是世界性組織，「哪個產品OK、哪個產品不OK，都有其根據在」，所以可視為對高端產品的肯定。
再來就是對高端這家公司投身公益的肯定。王必勝說，畢竟一家公司願意把專利提供出來，讓其他藥廠可以做學名藥，這是很不容易的事情，衛福部樂見國內生技公司在國際社會上提供各國協助。
媒體詢及，高端COVID-19疫苗在COVID-19疫情期間爭議不斷，昨日獲此肯定是否認為平反污名。王必勝笑說，所謂的高端爭議，第一個是第三期試驗結果遲遲沒有出爐，仍持續追蹤WHO團結試驗進度，最新得到資訊表示正加緊進行最後工作。
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