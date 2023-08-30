強颱蘇拉接近中：高屏7地區停班停課，花東高屏離島應提防豪雨及長浪
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氣象局預報員林秉煜在颱風記者會中表示，大約上午11時左右暴風圈已接觸恆春半島，屏東、恆春半島留意風力偏強、降雨持續，花東、高屏山區留意局部大雨或豪雨。
（中央社）氣象局今（30）日表示，強颱蘇拉稍微增強變胖，暴風圈於上午11時許碰觸到恆春半島陸地；然而蘇拉移動速度較預期快、且路徑南修，因此不排除最慢在今天深夜前就會解除陸警。
中央氣象局持續針對強烈颱風蘇拉發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包含屏東、恆春半島；海上警戒區域為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。
氣象局指出，強颱蘇拉上午11時中心位置在鵝鑾鼻的南方約190公里海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑200公里。
氣象局預報員林秉煜在颱風記者會中表示，過去3小時蘇拉的強度略為增強，暴風圈稍微擴大，大約上午11時左右暴風圈已接觸恆春半島，屏東、恆春半島留意風力偏強、降雨持續，花東、高屏山區留意局部大雨或豪雨。
林秉煜表示，由於蘇拉移動速度較預期快，且路徑南修，因此雖然暴風圈加大，但預估最慢在今天深夜之前就有機會解除陸警，至於海警則可能要等到明天晚間，仍需觀察後續路徑而定。
林秉煜指出，受到蘇拉外圍雲系影響，東半部降雨較明顯，截至上午11時許，屏東山區累積雨量達98.5毫米；新北、宜蘭等地也有斷斷續續的降雨；今天至明天白天，台東、屏東、恆春半島降雨持續；隨著蘇拉西移，明天南部降雨會更明顯，預估明晚各地降雨才會減緩。
林秉煜補充說明，颱風蘇拉、海葵及第13號熱帶性低氣壓都是處在一個大低壓帶中，影響複雜，未來是否還有變化仍需持續觀察。
停班停課：高雄市桃源區、屏東縣6鄉鎮
強颱蘇拉在今天早上11：00觸碰台灣本島。依據人事行政總處資料，截至8月30日共7個區域停止上班上課：
- 高雄市桃源區：停止上班、停止上課。
- 屏東縣：獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉：停止上班、停止上課。
中央災變中心：台東、花蓮、高雄、屏東提防豪雨和長浪
（中央社）強烈颱風蘇拉逼近台灣，中央災害應變中心今天指出，台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區，易有長浪發生，民眾勿赴海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。
中央災害應變中心上午召開颱風蘇拉第4次工作會報，依中央災變中心報告，至上午8時30分，因颱風襲台劃定警戒區域數共682處，位於南投縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。
警戒範圍包含南投縣山區、台東縣及南投縣河川、台東縣海邊最多，目前未有人傷亡，但在台南市、高雄市、屏東縣出現部分小災情。
中央災變中心指出，颱風來襲影響中部、東部可能會出現孤島區域，包含南投縣鹿谷鄉、花蓮縣秀林鄉和卓溪鄉、台東縣達仁鄉等部落及聚落，已與地方政府聯繫，目前已設置品質良好緊急通訊設備，並規劃備案。
中央災變中心表示，颱風蘇拉暴風圈預計下午1時接觸陸地，颱風持續影響至明天，台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區，易有長浪發生，民眾勿赴海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。
颱風主要降雨區域包含台灣東部、東南部及南部地區，須持續注意沿海低窪地區可能積淹水；強陣風影響區為台東、高雄、屏東及北部沿海地區，須嚴防強風災害。
中央災變中心指出，坡地災害高風險區包括花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣山區，重點警戒道路及易致災路段包括台8線、台9線、台9丁線、台11線、台20線、台23線、台24線、台26線、台29線，須持續監控崩坍、落石可能造成災害與道路中斷。
目前未發布土石流潛勢區溪流及大規模崩塌潛勢區；高雄市、屏東縣已進行疏散撤離，至上午8時止，共128人、收容所4處安置86人。
中央災變中心表示，已向南投縣政府確認仁愛鄉實際疏散撤離人數，經洽仁愛鄉公所，有部分村長向村民勸導先行撤離至收容所或離家依親，目前並無村民疏散撤離，因土石流未達警戒階段，無法強制撤離。
至於蔬果交易量部分，台北果菜市場今天供應量較昨天稍減，是受中元節前休市2天影響。另外，統計至上午7時止，至漁港避風的漁船全台共1萬8177艘。
離島航班、船隻停駛；太平山、太魯閣、墾丁三國家公園休園
（中央社）颱風蘇拉接近台灣，中央氣象局29日下午5時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍為屏東及恆春半島。中央社整理各地交通及活動異動如下：
- 空運
29日取消8個航班，分別為台東站4個、蘭嶼站4班。
- 航運
29日共計6航線、24航次停航，包括金門、綠島、蘭嶼和馬祖等。
30日國內及兩岸海運有9航線、48航次停航。詳細停航資訊如下：
東港-小琉球（開航30航次、停航18航次）；鹽埔-小琉球（開航6航次、停航8航次）；富岡-綠島全部停航（8航次）；富岡-蘭嶼全部停航（4航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）；基隆-馬祖（開航1航次、停航1航次）；南竿-東引全部停航（1航次）。
兩岸航線部分，馬祖福澳-福州琅岐全部停航（2航次）；北竿白沙-福州黃岐全部停航（2航次）；南竿-東引：全部停航（1航次）。
- 國家公園／遊樂園
太平山國家森林遊樂區29日下午4時起預警性休園，預計9月2日開園。
太魯閣國家公園管理處公告29日起禁止進入園區生態保護區活動。
墾丁國家公園管理處29日封閉沙灘，同時呼籲遊客不要前往觀浪，不聽勸可開罰。
嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道及向陽國家森林遊樂區步道群等10條步道，以及霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道共6條林道，自29日中午12時起預警性封閉。
新聞來源
延伸閱讀
- 颱風蘇拉海警發布估30日晚最接近台灣，海葵加速是否產生「藤原效應」待觀察
- 颱風蘇拉來襲遇中元大潮，沿海低窪區防海水倒灌，恆春中元搶孤3年內2度停辦
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。