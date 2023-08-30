強颱蘇拉接近中：高屏7地區停班停課，花東高屏離島應提防豪雨及長浪

（中央社）氣象局今（30）日表示，強颱蘇拉稍微增強變胖，暴風圈於上午11時許碰觸到恆春半島陸地；然而蘇拉移動速度較預期快、且路徑南修，因此不排除最慢在今天深夜前就會解除陸警。

中央氣象局持續針對強烈颱風蘇拉發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包含屏東、恆春半島；海上警戒區域為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象局指出，強颱蘇拉上午11時中心位置在鵝鑾鼻的南方約190公里海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西進行，中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑200公里。

強颱蘇拉路徑預估圖｜Photo Credit: 中央氣象局

氣象局預報員林秉煜在颱風記者會中表示，過去3小時蘇拉的強度略為增強，暴風圈稍微擴大，大約上午11時左右暴風圈已接觸恆春半島，屏東、恆春半島留意風力偏強、降雨持續，花東、高屏山區留意局部大雨或豪雨。

林秉煜表示，由於蘇拉移動速度較預期快，且路徑南修，因此雖然暴風圈加大，但預估最慢在今天深夜之前就有機會解除陸警，至於海警則可能要等到明天晚間，仍需觀察後續路徑而定。

林秉煜指出，受到蘇拉外圍雲系影響，東半部降雨較明顯，截至上午11時許，屏東山區累積雨量達98.5毫米；新北、宜蘭等地也有斷斷續續的降雨；今天至明天白天，台東、屏東、恆春半島降雨持續；隨著蘇拉西移，明天南部降雨會更明顯，預估明晚各地降雨才會減緩。

林秉煜補充說明，颱風蘇拉、海葵及第13號熱帶性低氣壓都是處在一個大低壓帶中，影響複雜，未來是否還有變化仍需持續觀察。

停班停課：高雄市桃源區、屏東縣6鄉鎮

強颱蘇拉在今天早上11：00觸碰台灣本島。依據人事行政總處資料，截至8月30日共7個區域停止上班上課：

高雄市桃源區：停止上班、停止上課。

屏東縣：獅子鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉：停止上班、停止上課。

中央災變中心：台東、花蓮、高雄、屏東提防豪雨和長浪

（中央社）強烈颱風蘇拉逼近台灣，中央災害應變中心今天指出，台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區，易有長浪發生，民眾勿赴海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。

中央災害應變中心上午召開颱風蘇拉第4次工作會報，依中央災變中心報告，至上午8時30分，因颱風襲台劃定警戒區域數共682處，位於南投縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

警戒範圍包含南投縣山區、台東縣及南投縣河川、台東縣海邊最多，目前未有人傷亡，但在台南市、高雄市、屏東縣出現部分小災情。

中央災變中心指出，颱風來襲影響中部、東部可能會出現孤島區域，包含南投縣鹿谷鄉、花蓮縣秀林鄉和卓溪鄉、台東縣達仁鄉等部落及聚落，已與地方政府聯繫，目前已設置品質良好緊急通訊設備，並規劃備案。

中央災變中心表示，颱風蘇拉暴風圈預計下午1時接觸陸地，颱風持續影響至明天，台灣東部、南部、恆春半島及離島沿海地區，易有長浪發生，民眾勿赴海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。

颱風主要降雨區域包含台灣東部、東南部及南部地區，須持續注意沿海低窪地區可能積淹水；強陣風影響區為台東、高雄、屏東及北部沿海地區，須嚴防強風災害。

中央災變中心指出，坡地災害高風險區包括花蓮縣、台東縣、高雄市及屏東縣山區，重點警戒道路及易致災路段包括台8線、台9線、台9丁線、台11線、台20線、台23線、台24線、台26線、台29線，須持續監控崩坍、落石可能造成災害與道路中斷。

目前未發布土石流潛勢區溪流及大規模崩塌潛勢區；高雄市、屏東縣已進行疏散撤離，至上午8時止，共128人、收容所4處安置86人。

中央災變中心表示，已向南投縣政府確認仁愛鄉實際疏散撤離人數，經洽仁愛鄉公所，有部分村長向村民勸導先行撤離至收容所或離家依親，目前並無村民疏散撤離，因土石流未達警戒階段，無法強制撤離。

至於蔬果交易量部分，台北果菜市場今天供應量較昨天稍減，是受中元節前休市2天影響。另外，統計至上午7時止，至漁港避風的漁船全台共1萬8177艘。

離島航班、船隻停駛；太平山、太魯閣、墾丁三國家公園休園

（中央社）颱風蘇拉接近台灣，中央氣象局29日下午5時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍為屏東及恆春半島。中央社整理各地交通及活動異動如下：

空運

29日取消8個航班，分別為台東站4個、蘭嶼站4班。

航運

29日共計6航線、24航次停航，包括金門、綠島、蘭嶼和馬祖等。

30日國內及兩岸海運有9航線、48航次停航。詳細停航資訊如下：

東港-小琉球（開航30航次、停航18航次）；鹽埔-小琉球（開航6航次、停航8航次）；富岡-綠島全部停航（8航次）；富岡-蘭嶼全部停航（4航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）；基隆-馬祖（開航1航次、停航1航次）；南竿-東引全部停航（1航次）。

兩岸航線部分，馬祖福澳-福州琅岐全部停航（2航次）；北竿白沙-福州黃岐全部停航（2航次）；南竿-東引：全部停航（1航次）。

國家公園／遊樂園

太平山國家森林遊樂區29日下午4時起預警性休園，預計9月2日開園。

太魯閣國家公園管理處公告29日起禁止進入園區生態保護區活動。

墾丁國家公園管理處29日封閉沙灘，同時呼籲遊客不要前往觀浪，不聽勸可開罰。

嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺道步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道及向陽國家森林遊樂區步道群等10條步道，以及霧鹿林道、延平林道、紅石林道、錦屏林道、知本林道、利嘉林道共6條林道，自29日中午12時起預警性封閉。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：邱宜君