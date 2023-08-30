豐原高中案「霸凌不成立」，中市府退回調查結果、人本點出報告重大違誤

台中市豐原高中霸凌案調查結果出爐，由外聘專家組成的霸凌因應小組認定前學務主任是管教不當，霸凌案不成立。對此，台中市教育局表示無法接受，將提到教師專業審查委員會進行審議；人本教育基金會則認為調查認定有重大違誤，調查流程也有問題，要求中市府切實調查。

豐原高中2月有學生選擇結束生命，原因疑似是遭校內學務主任等人霸凌。對此，台中市政府教育局在3月將7名相關人員調職，學務主任停聘3個月。校方於6月26日函報調查報告至教育局，7月4日教育局以仍有事證和疑點待釐清為由，退回報告、要求重啟調查。

前學務主任停聘處分將在8月31日期滿，校方外聘專家組成霸凌因應小組進行調查，調查報告則在8月中旬出爐。報告認定前學務主任是「不當管教」，霸凌案不成立。《教師法》規定的停聘、解聘、不續聘情形包含「體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害」，但不包括不當管教，所以這名主任不會被繼續停聘，只是復職首日要請假出席專審會陳述意見。

霸凌不成立？台中教育局要求校方公開說明

對此，教育局強調「無法接受校方的調查結果」，受害學生在校遭不當懲處，時間長達一年半，已符合霸凌要件，應屬霸凌成立。教育局要求校方要公開對外說明「霸凌不成立的理由。」

教育局也將依照《教師法》第26條，將全案提到縣市政府設置教師專業審查會（專審會）進行審議，重新判定是否涉及《教師法》明定應停聘、解聘、不續聘的情形。專審會是透過教育部建置的專業人才資料庫，克服學校缺乏調查、法律、輔導等專業人員的困境，以協助學校處理不適任教師。

管教就無欺負可能？人本點報告重大違誤

人本教育基金會今（30）日召開記者會，強調「完全無法接受」校方的調查報告，人本並呼籲相關調查單位，絕不可草草結案，受害學生父親、立委張廖萬堅、市議員張家銨、王立任、林祈烽、謝志忠，均出席記者會表達支持。

人本指出，調查報告的一大違誤，就是誤認「只要有輔導管教之意思，即無貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄的可能。」人本認為，學務主任大量記過、隨攔隨查、要求驗尿這些行為都是濫用權力，根本不能夠稱為「管教」，是「以輔導管教之名，行貶抑欺負之實」。

針對調查過程，人本也點出多項問題，首先是「霸凌事件不可切割為個別事件去評價。」霸凌是受害者長期處於各種侵害行為，無法以己力抗拒，導致生活充斥敵意，最後陷於無法逃脫的無力感。這次的報告卻把受害學生的遭遇編號，從序號1編號到22，再一一判斷是否屬於霸凌行為。人本強調，是每一個侵害行為的疊加，才使受害學生落入無處可逃的處境。

調查小組還在受害學生班上及全年級，隨機發放問卷調查，以此決定受害學生是否受到霸凌，並認為這能客觀檢視學務人員的管教慣性。但人本認為，教師霸凌是具有特定對象的針對性行為，不見得所有學生都會遇見，且就算問卷調查學務主任的管教慣性合理，也不能以此推論他對受害學生的管教就是合理、沒有故意懲罰。

Photo Credit：人本教育基金會提供 調查小組還在受害學生班上及全年級隨機抽樣發放問卷調查，來決定受害學生是否受到霸凌。

中市府批校方報告離譜，人本諷：這就是市府長期放任包庇的結果

針對校方的調查結果，中市府昨（29）日大動作發新聞稿宣稱「無法接受」、「介入嚴審嚴辦」，副市長王育敏今上午視察開學日接受媒體聯訪時也說：「非常離譜，完全不能接受。」王育敏表示，教育局退回調查報告、完全不認可報告結論，就是希望能還給過世學生真正的公平與正義。

不過，人本並不認為中市府無可指謫。人本批評，市府在事件處理過程中「令人無感」，每個階段都要靠受害者家長自己開記者會，就連家長試圖依法取得調查報告，都得開場記者會，校方才願意給。人本說，校方敢出這麼離譜的報告，就是中市府長期放任包庇、違法亂紀的結果，呼籲台中市市長盧秀燕不要胡亂調查、急著給交代，應落實調查程序、按部就班切實調查，才能給社會交代。

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核稿編輯：邱宜君