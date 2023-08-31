【遊戲】《星之海》：像素回合制RPG經典風格傳承，關卡邏輯令人困惑但整體來說值得推薦
我們想讓你知道的是
在復古的同時，也不忘針對遊戲性進行現代化，讓《星之海》變成一款，玩家能在遊戲中欣賞精緻像素美術同時，也能在回合制戰鬥中享受到樂趣的遊戲。然而《星之海》的關卡設計，在正式上市後，可能就是其最大的短版，會影響玩家的遊戲體驗。
過去的時光總是特別美好
在早期90到00年代，《超時空之鑰》、《黃金太陽》等像素回合制遊戲，以絢麗的畫面、高品質的音效，及富有趣味的世界觀和戰鬥系統，廣受大家喜愛。
而來到2020年代，遊戲彷彿吹起了「復古風」，除了各種重製版原封不動地回歸外，也有許多「向經典致敬」的遊戲新作陸續發售。像素回合制遊戲就是其中之一，《三角戰略》、《歧路旅人》等遊戲的發行，帶動了像素回合制遊戲的雨後春筍，證明了人就是「念舊」的。
而在8月29日，我們將迎接另一款像素回合制RPG遊戲《星之海》（Sea of Stars）的上市。故事講述擁有太陽和月亮力量的兩個孩子，集結夥伴踏上阻止邪惡煉金術士的故事。
遊戲資訊
- 遊戲名稱：Sea of Stars 星之海
- 遊戲類型：像素回合制RPG
- 發行平台： Steam / NS / PS5 / PS4 / XBOX
- 本次試玩平台：Steam
- 預定上市日期：2023/8/29
- 支援語言：繁體中文、簡體中文、英文等......
- 遊戲連結
註：此次遊玩的版本為體驗版，不一定代表為正式上線完整內容。
《星之海》的核心玩法是？
雖然是回合制遊戲，但《星之海》並不是像《勇者鬥惡龍》那樣純粹的回合制遊戲。它更像是近期的《人中之龍7》，選擇了要使用的技能後，玩家可以在正確的時間點按下指定按鍵，來增強技能、攻擊的效果。
以試玩版可使用的角色瓦萊莉為例，她的技能「月旋標」為例，使用技能會有月亮形狀的飛行道具在敵人和瓦萊莉之間彈來彈去，彈射次數越多，傷害越高。玩家要做的，就是在月旋標彈回角色的前一刻，將月旋標打回敵人上，不斷的循環直到玩家錯過時機為止，也因此這個機制只要玩家打的到，理論上就能無限段。
《星之海》的其他角色也有類似的機制。精準揮刀能造成額外傷害、精準打擊能追加連段、長壓按鈕能讓火球變大、精準防禦降低承受傷害......我覺得豐富的QTE（快速反應事件）確實讓《星之海》回合制不無聊了。
不過因為角色動畫的速度蠻快的，玩家在一開始的時候可能會需要一點時間去適應，才能在正確的時間點按下按鍵，尤其是在精準防禦，在初見時不熟悉怪物的動作機制，難免會多吃一些傷害。
除了戰鬥之外，玩家也要在《星之海》所建構的像素世界觀中探索。同時也有釣魚、烹飪、素材蒐集等要素，給予玩家與眾不同的遊戲體驗。特別是釣魚，釣中魚後必須要讓魚維持在釣池中的特定區域收線才不會讓線斷掉，跟過去的一些遊戲有點不同，還蠻有趣的。
向經典致敬的畫風及優秀的引導
開發商Sabotage Studio在2018年推出的《忍者信使》（The Messenger）時，就已展現了其對像素美術風格精緻的品質。到來到與《忍者信使》同個世界觀的《星之海》，Sabotage Studio似乎更加進化了。
細膩的像素動畫、高水準的美術場景及光影動態，彷彿回到了過去的美好年代。不同的是，《星之海》如上述，在回合制RPG加入了即時QTE要素，讓《星之海》更貼近於現代玩家的遊玩習慣。在復古的同時，也不忘針對遊戲性進行現代化，讓《星之海》變成一款，玩家能在遊戲中欣賞精緻像素美術同時，也能在回合制戰鬥中享受到樂趣的遊戲。
同時，《星之海》的場景中，其實很常發生玩家看不到角色的情況，這代表《星之海》應該有很多隱藏區域需要玩家探索的，這是好事也是壞事。好事是這樣可以添加探索的樂趣。
而在《星之海》在玩家的引導上，有做得很好的地方，也有令人疑惑的探索時刻。可以看出開發者大部分想用誘導式引導的方式，保留玩家控制權，讓玩家自己學會遊戲規則。
在這點，我最印象深刻的是遊戲開場，開發者給予一個非常大的環境，讓玩家學習如何「與場景互動」。玩家要在不同的地形爬上爬下才能繼續前進，而如果玩家找到一些難以被察覺、地形崎嶇的地點，並成功穿過地形來到特定地方時，將會有寶箱作為獎勵。
在上述流程下，玩家在操作的過程中，會慢慢熟悉「移動與探索」的玩法，這樣的遊戲驗真的很棒。
不過開發者或許也知道，在回合制玩法有做深化的情況下，勢必還是要有教學。因此，玩家還是可以在遊戲標題畫面，查看一連串的圖文教學，算是非常貼心。
較為困惑的關卡邏輯
《星之海》的美術絕對是上乘，但值得注意的是，在進行遊戲關卡解謎時會讓我在遊玩的時候稍微困惑而停下來。這可能是遊戲美術的關係，也可能是遊戲的解謎稍微薄弱一些。
比如：在推動磚塊時，由於場景的中的地形較暗，我想可能會有些玩家以為只是要把磚塊移動至指定位置即可，不會注意到要爬到磚塊上，再爬到高處。
另一個例子：在試玩版關卡中，祭壇中有三個可放入水晶的凹槽，我拿到水晶後，還以為是要將水晶放入另外兩個暗的凹槽，沒想到是要將水晶放入白色「可啟動」的凹槽中，讓綠水晶發亮產生通道。
因此，《星之海》的關卡設計，在正式上市後，可能就是其最大的短版，會影響玩家的遊戲體驗。
總結
《Sea of Stars 星之海》在DEMO版中，已經展現了像素美術的強大魅力，以及具趣味性的核心玩法及探索要素。只要《星之海》的關卡設計在正式版中相對於試玩版有更進一步的優化，《星之海》預期這將會是一款經典情懷與創新深化兼具的好遊戲。值得玩家試試。
- 評價：推薦！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標：經典風格的傳承 像素回合制RPG 《Sea of Stars 星之海》DEMO試玩｜試玩初體驗#32
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
餐旅數位轉型新局面：思想科技如何讓Google解決方案落地場景，解決產業缺工難題
我們想讓你知道的是
作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
疫情過後百業復甦，各行各業也都面臨到缺工潮襲來。根據104人力銀行最新出具的《民生消費產業人才白皮書》中可以發現，五大民生消費產業今年第一季平均每月短缺38.2萬人，創歷史新高，其中餐飲業每月短少17.1萬人位居第一，而住宿服務業每月短少2.7萬人也緊追在後。
試想，當第一線的服務人員必須在現場提供顧客服務時，又要滿足線上等候客人的需求，接著還有各式行銷文案必須處理，焦頭爛額之際卻沒有多餘的夥伴能一起幫忙，你的餐廳／旅宿也有同樣的問題嗎？面對國境重啟、餐飲旅宿業爆發的此刻，人手不足之下，企業究竟能如何應戰？
☞ 立即報名 【大缺工時代： 善用數位創新突破餐飲旅宿瓶頸】
資格審核通過並參加活動即贈 Google 聯名禮品 乙份，還有機會抽中 Apple 第十代 iPad 10.9吋 喔！
思想科技發揮神隊友價值，助餐旅業善用Google工具成功轉型
此時，「轉型」成了產業勢在必行的解決方針，然而在眾多數位工具中又該如何於餐旅場景裏發揮價值，產業解決眼前缺工的燃眉之急外，並維持服務品質的量能？Google作為全球重要的雲端供應商，也早已經有了完美的對策，透過各種工具平台的打造或許能為餐旅業者帶來全新的場景應用與想像，解決因為缺工而無法應付的報復性旅遊消費力。
Google Maps Platform：超乎想像的地圖功能
查詢地圖外，Google Maps其實還有許多意想不到的隱藏版功能。透過它訂位、叫外送對使用者而言已經是常見場景，而背後擁有的大量圖庫資訊也為Google Maps帶來了更為沈浸式的體驗，不單是能在這個平台上以3D立體地圖為旅行帶來更身歷其境的享受，旅遊業者也可以在地圖上建立屬於自己的專屬地圖，加入各式對遊客有用的地圖資訊，包括公共廁所、各式友善空間等，一方面能收取廣告收益，另一方面也能提升用戶的使用便利性。當各項資訊都整理在這個地圖上，也能為第一線的服務人員減少許多任務上的負擔。
Google Workspace：一鍵幫你完成各式行銷素材的煩惱
此外，當社群媒體成了與消費者主要的溝通管道時，過去耗費大量人力製作的各種吸睛、花俏的行銷素材，如今只需要透過Google Workspace一鍵就可以完成。共同協作減少溝通成本已經是企業常見的場景，但在生成式Duet AI的驅動下，你只需要下達正確指令，Google Workspace就可以幫助餐旅行銷人員產出豐富的內容，或許是一張照片、也可能是一個文案，大幅降低了組織的作業流程時間，也能在AI輔助下創造出更具有吸引力的行銷素材，是面對人力短缺時的最佳解方，也是行銷人員的神隊友夥伴。
Google Cloud：隱身在雲端的得力客服助手
有了可以幫企業在地圖上建構資訊的工具，還有完成各式行銷素材的好幫手，餐旅業者仍有一個潛在的挑戰：客服。正因為面對到人力短缺的窘境，第一線服務人員該如何在前線協助解決顧客疑問的同時，兼顧線上需求？對此，Google Cloud在人工智慧的協助下能針對幾乎所有任務提供定制化的AI體驗和助手，它能在搜尋並理解來自多個來源的大型內部資料集的訓練下，成為一個具備應對能力的機器客服人員，無論是訂房還是房務需求等疑難雜症，都能於第一時間協助解決，在不需要增加人力成本的情況下，為消費者帶來更高品質的服務體驗。
產業先進齊聚，9/22論壇為餐旅業轉型揭開新局
這些來自Google豐富的解決方案，對餐旅業者來說或許已經開始產生想像，但如何將這些應用能真正在餐旅場景裡面落地？作為Google多年的合作夥伴，同時也致力於提供科技服務與雲端顧問諮詢的思想科技（Master Concept），擁有強大的團隊能為各產業的客戶提供專業雲端策略、技術導入與整合支援、專業培訓以及平台升級。
如今，思想科技也預見了餐飲零售產業正面臨到全新的挑戰，將在9月22日盛大舉辦論壇，邀請到業內的意見領袖齊聚一堂，從技術、轉型到場景落地等不同面向，為餐旅業者的未來勾勒出全新的輪廓與樣態。
活動資訊：
日期：9/22 (五）10:00-16:30
地點：大倉久和 久和廳 I （台北市中山區南京東路一段9號）
☞ 立即報名 【大缺工時代： 善用數位創新突破餐飲旅宿瓶頸】
資格審核通過並參加活動即贈 Google 聯名禮品 乙份，還有機會抽中 Apple 第十代 iPad 10.9吋 喔！