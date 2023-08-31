【遊戲】《星之海》：像素回合制RPG經典風格傳承，關卡邏輯令人困惑但整體來說值得推薦

文：Jelly Hsu 菜鳥遊戲家

過去的時光總是特別美好

在早期90到00年代，《超時空之鑰》、《黃金太陽》等像素回合制遊戲，以絢麗的畫面、高品質的音效，及富有趣味的世界觀和戰鬥系統，廣受大家喜愛。

而來到2020年代，遊戲彷彿吹起了「復古風」，除了各種重製版原封不動地回歸外，也有許多「向經典致敬」的遊戲新作陸續發售。像素回合制遊戲就是其中之一，《三角戰略》、《歧路旅人》等遊戲的發行，帶動了像素回合制遊戲的雨後春筍，證明了人就是「念舊」的。

而在8月29日，我們將迎接另一款像素回合制RPG遊戲《星之海》（Sea of Stars）的上市。故事講述擁有太陽和月亮力量的兩個孩子，集結夥伴踏上阻止邪惡煉金術士的故事。

遊戲資訊

遊戲名稱：Sea of Stars 星之海

遊戲類型：像素回合制RPG

發行平台： Steam / NS / PS5 / PS4 / XBOX

本次試玩平台：Steam

預定上市日期：2023/8/29

支援語言：繁體中文、簡體中文、英文等......

遊戲連結

註：此次遊玩的版本為體驗版，不一定代表為正式上線完整內容。

圖片來源：《星之海》

《星之海》的核心玩法是？

雖然是回合制遊戲，但《星之海》並不是像《勇者鬥惡龍》那樣純粹的回合制遊戲。它更像是近期的《人中之龍7》，選擇了要使用的技能後，玩家可以在正確的時間點按下指定按鍵，來增強技能、攻擊的效果。

以試玩版可使用的角色瓦萊莉為例，她的技能「月旋標」為例，使用技能會有月亮形狀的飛行道具在敵人和瓦萊莉之間彈來彈去，彈射次數越多，傷害越高。玩家要做的，就是在月旋標彈回角色的前一刻，將月旋標打回敵人上，不斷的循環直到玩家錯過時機為止，也因此這個機制只要玩家打的到，理論上就能無限段。

圖片來源：《星之海》

圖片來源：《星之海》

《星之海》的其他角色也有類似的機制。精準揮刀能造成額外傷害、精準打擊能追加連段、長壓按鈕能讓火球變大、精準防禦降低承受傷害......我覺得豐富的QTE（快速反應事件）確實讓《星之海》回合制不無聊了。

不過因為角色動畫的速度蠻快的，玩家在一開始的時候可能會需要一點時間去適應，才能在正確的時間點按下按鍵，尤其是在精準防禦，在初見時不熟悉怪物的動作機制，難免會多吃一些傷害。

圖片來源：《星之海》

圖片來源：《星之海》

除了戰鬥之外，玩家也要在《星之海》所建構的像素世界觀中探索。同時也有釣魚、烹飪、素材蒐集等要素，給予玩家與眾不同的遊戲體驗。特別是釣魚，釣中魚後必須要讓魚維持在釣池中的特定區域收線才不會讓線斷掉，跟過去的一些遊戲有點不同，還蠻有趣的。

圖片來源：《星之海》

向經典致敬的畫風及優秀的引導

開發商Sabotage Studio在2018年推出的《忍者信使》（The Messenger）時，就已展現了其對像素美術風格精緻的品質。到來到與《忍者信使》同個世界觀的《星之海》，Sabotage Studio似乎更加進化了。

圖片來源：《星之海》

細膩的像素動畫、高水準的美術場景及光影動態，彷彿回到了過去的美好年代。不同的是，《星之海》如上述，在回合制RPG加入了即時QTE要素，讓《星之海》更貼近於現代玩家的遊玩習慣。在復古的同時，也不忘針對遊戲性進行現代化，讓《星之海》變成一款，玩家能在遊戲中欣賞精緻像素美術同時，也能在回合制戰鬥中享受到樂趣的遊戲。

圖片來源：《星之海》

同時，《星之海》的場景中，其實很常發生玩家看不到角色的情況，這代表《星之海》應該有很多隱藏區域需要玩家探索的，這是好事也是壞事。好事是這樣可以添加探索的樂趣。

圖片來源：《星之海》

而在《星之海》在玩家的引導上，有做得很好的地方，也有令人疑惑的探索時刻。可以看出開發者大部分想用誘導式引導的方式，保留玩家控制權，讓玩家自己學會遊戲規則。

在這點，我最印象深刻的是遊戲開場，開發者給予一個非常大的環境，讓玩家學習如何「與場景互動」。玩家要在不同的地形爬上爬下才能繼續前進，而如果玩家找到一些難以被察覺、地形崎嶇的地點，並成功穿過地形來到特定地方時，將會有寶箱作為獎勵。

在上述流程下，玩家在操作的過程中，會慢慢熟悉「移動與探索」的玩法，這樣的遊戲驗真的很棒。

圖片來源：《星之海》

圖片來源：《星之海》

不過開發者或許也知道，在回合制玩法有做深化的情況下，勢必還是要有教學。因此，玩家還是可以在遊戲標題畫面，查看一連串的圖文教學，算是非常貼心。

圖片來源：《星之海》

較為困惑的關卡邏輯

《星之海》的美術絕對是上乘，但值得注意的是，在進行遊戲關卡解謎時會讓我在遊玩的時候稍微困惑而停下來。這可能是遊戲美術的關係，也可能是遊戲的解謎稍微薄弱一些。

比如：在推動磚塊時，由於場景的中的地形較暗，我想可能會有些玩家以為只是要把磚塊移動至指定位置即可，不會注意到要爬到磚塊上，再爬到高處。

圖片來源：《星之海》

另一個例子：在試玩版關卡中，祭壇中有三個可放入水晶的凹槽，我拿到水晶後，還以為是要將水晶放入另外兩個暗的凹槽，沒想到是要將水晶放入白色「可啟動」的凹槽中，讓綠水晶發亮產生通道。

圖片來源：《星之海》

圖片來源：《星之海》

因此，《星之海》的關卡設計，在正式上市後，可能就是其最大的短版，會影響玩家的遊戲體驗。

總結

《Sea of Stars 星之海》在DEMO版中，已經展現了像素美術的強大魅力，以及具趣味性的核心玩法及探索要素。只要《星之海》的關卡設計在正式版中相對於試玩版有更進一步的優化，《星之海》預期這將會是一款經典情懷與創新深化兼具的好遊戲。值得玩家試試。

評價：推薦！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：經典風格的傳承 像素回合制RPG 《Sea of Stars 星之海》DEMO試玩｜試玩初體驗#32

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航