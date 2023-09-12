劉若瑀《離見之見》：我們進到彰化監獄，為即將成立的「鼓舞班」進行面試
我們想讓你知道的是
十二名鼓手要有二十四名戒護，而且直到上台前，他們都必須戴腳鐐手銬。為了隱私考量，在台上須戴面具。但振奮人心的鼓聲、穩健的台風，不僅讓全場上千名觀眾熱烈喝采，有人甚至還感動得起立鼓掌！
文：劉若瑀
彰監鼓舞班：空愛不二的課題
二○○九年，剛過完農曆年，例行的行政會議中，劇團經理郭耿甫才坐定，即小心謹慎地探問：「彰化文化局林局長希望我們可以到彰化監獄去教收容人打鼓……」經理話都還沒說完，我注意到所有行政同仁一個個瞪大眼，先是抬起頭來看著他，下一刻，所有人目光又不約而同轉向我。耿甫有點不安地接著說：「為了這件事，我已經到彰化監獄去看過，先做了一番了解……。」他似乎在努力找理由說服我，也期待同事能支持他帶回來的這項特殊任務。
他娓娓道來收容人如何學習製作燈籠、手工麵條、工尺譜、演奏、布袋戲……他還拿出一本他們在文化中心舉辦畫展的畫冊。我內心清楚意識到一股力量升起，看向經理，也對著所有行政同仁說：「這是一件好事，本來就應該去。」
用生命擊鼓，超爽的！
幾個月後，我們進到彰化監獄，為即將成立的「鼓舞班」進行面試。燠熱的八月天，一早，我、阿襌，以及劇團幾位同仁，從台北南下監獄所在的彰化二林。在獄方人員的帶領下，先卸下隨身所帶的手機、背包等，通過一層又一層門禁森嚴的鐵柵門，走過彷彿校舍，又彷若軍營，花木扶疏、整潔又明亮的一棟棟建築。在長長的廊道中，還跟一隊收容人相遇；帶隊的人一聲口令，他們竟全部在我們面前蹲下背對我們，讓我們先過去。我有點不好意思，向他們點頭說謝謝。又穿過一道鐵門，終於來到一間大教室。
一進教室，全部腳穿藍白拖、頂著光頭、身著淺灰短褲汗衫的三十個大男生，低著頭坐在椅子上。神情有些緊張的我坐定後，看著眼前這群大男孩，卻接收不到直視目光。三十雙眼睛，散發的淨是猶疑的眼神，臉上則明顯擺出「叫我來幹什麼？」的表情，交叉在胸腹前的雙手，緊緊閉守著心胸，防禦性十足。一股強大的負能量充斥在整間大教室，氣氛詭異得讓人很不自在。為了打破嚴肅氣氛，也為了緩和我自己的情緒，記得當時我還故作輕鬆，說笑話逗他們。
這天的任務，是要挑選出正式成員十三名。獄方已先過濾收容人背景，詢問過意願後，預先挑選三十人接受音感測試。他們跟著阿襌的鼓聲，重複打出來時，不管打對打錯，幾乎每個人都覺得這個測試很好笑。當然，他們也不知道打鼓這件事往後對他們的意義會是什麼。
鼓舞班正式成立了，排灣族的資深團員伊苞，曾任中研院民族學研究方面的助理，是推動排灣族母語寫作的創作者，對社會弱勢的議題特別關注，聽說了這個計畫，便主動表達願意前去教鼓。
Yakini老師是台大哲學系畢業，雖然又考上台大城鄉所，但她從小就對生命課題好奇，一直在探索尋找。直到遇到神聖舞蹈之後，在心中產生共鳴，從景優班的教學開始，就希望自己能以神聖舞蹈的教學與人分享生命成長的路徑。當我們請她去彰監教課，她也一口答應。
擊鼓和靜心，每個星期各一堂課。一個月之後，我再度到彰監看他們。發現，氣氛完全不一樣了！最明顯的是，第一次見面時的眼神閃躲改變了；他們熱情地圍繞在我們身邊，神采奕奕地喊著「老師好！」還主動幫忙倒水、拿東西，就像一群大孩子。
這群大男孩開口、閉口老師長、老師短，就是一群想引起老師注意、關愛的孩子。從他們的對話，「誒，老師來了啦！」「安靜！不要講話了啦！」我意會到，眼前這群年輕人雖然都已經二十出頭了，但實際上，他們應對人事、講話的方式與態度，就跟青少年一樣；大多也是在青少年時期犯下錯誤。當下，我內心突然有種母愛的心情，不就是一群孩子啊？
經過一段時間的訓練，我跟阿襌再次去彰監看他們，發現他們臉上的線條變柔軟了，不再僵硬，戾氣也不見了，而且自信開朗。有一次在課後的談話中，他們雙眼盯著我們，專注聆聽的眼神，讓我們動容。最後班長分享，因為被肯定和接納，讓他們重拾自信，也讓他們產生求進步的動力。
三個月後，他們已經能完整打出鼓曲，雖然只是很短、很簡單的曲子，但可以看出他們節奏掌握得宜。這相當不容易，很值得鼓勵。於是，大膽向當時的戴壽南典獄長提議，能否安排他們在「優人神鼓．鼓舞彰化」展演活動中，與我們一起演出？沒想到典獄長非常支持，認為如果能夠讓他們出去表演，對他們將會是非常大的鼓勵。
但畢竟他們的身分「特殊」，有許多安全、戒護的考量，同時必須層層上報，要得到法務部矯政司的許可。幸運的是，當時的吳憲璋司長正是前任彰監典獄長，對於鼓舞班的培育計畫極其肯定，當時彰化縣文化局林田富局長也大力協助安排。二○○九年十一月十九日，優人神鼓和彰化監獄收容人在員林演藝廳共同演出了《出發的力量》。
這是台灣獄政史上破天荒，首度讓十幾名收容人出監參與公開活動。十二名鼓手要有二十四名戒護，而且直到上台前，他們都必須戴腳鐐手銬。為了隱私考量，在台上須戴面具。但振奮人心的鼓聲、穩健的台風，不僅讓全場上千名觀眾熱烈喝采，有人甚至還感動得起立鼓掌！
演出結束，他們片刻不停留地隨即回到監獄。許多人興奮得徹夜難眠，「第一次有人肯定我們，還有人喊安可！超爽的！」「沒想社會還願意接納我們……」「大家都在用生命打鼓！」「在人生最低潮，我們竟然一起努力做了一件好事！」
從事表演藝術多年，我很明白，表演就是一種力量，一種讓自己產生力量的方法，而這個力量來自於對自己的信心。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
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小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約