2023/08/30,
影劇

台灣VR作品、創作者持續於威尼斯亮相，《無法離開的人》陳芯宜出任「沉浸式競賽」評審團主席

台灣VR作品、創作者持續於威尼斯亮相，《無法離開的人》陳芯宜出任「沉浸式競賽」評審團主席
Photo Credit: 希望行銷提供，擷取自威尼斯影展YT

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今年威尼斯影展的沉浸式單元，邀請陳芯宜出任競賽單元的評審團主席，陳芯宜也成為首位擔任此職務的台灣創作者，陳芯宜將帶領評審團，從來自世界各地的28部競賽作品中，選出今年獎項得主。

第80屆威尼斯影展於今（30）日開幕，在製作上與台灣相關的劇情長片《五月雪》、《愛是一把槍》分別擠進了「威尼斯日」以及「國際影評人週」單元。

除此之外，台灣一向在VR（虛擬實境，Virtual Reality）領域成果豐碩，去（2022）年憑藉VR作品《無法離開的人》，在威尼斯影展沉浸式競賽單元拿下最佳體驗大獎的導演陳芯宜，今（2023）年也出任此單元的評審團主席，而其餘來自台灣團隊的VR作品，也將在此次威尼斯影展展映。

擷取自威尼斯影展YT：陳芯宜VR新作《無法離開的人》勇奪威尼斯影展沉浸式內容競賽
Photo Credit: 希望行銷提供，擷取自威尼斯影展YT
陳芯宜去年以VR作品《無法離開的人》在威尼斯影展獲獎

與德國柏林影展、法國坎城影展並稱「歐洲三大影展」的義大利威尼斯影展，1932年開展至今，論輩份是「老大哥等級」；身為歷史最悠久的影展，威尼斯近年呈現的氛圍卻是最有活力的。

坎城影展主競賽單元排斥Netflix，威尼斯則大舉擁抱新興串流，甚至在2016年因應科技潮流，首創VR單元。2017年更首度增設「VR（虛擬實境）電影競賽單元」，將VR創作與傳統電影並列，共同於電影殿堂中榮耀來自全球各地的作品，希望鼓勵嶄新的藝術創作形式，台灣藝術家黃心健的《沙中房間》就在2017年拿下最佳VR體驗獎。

台灣的VR創作，近年在國際間備受矚目，去年台灣也獲邀成為「威尼斯市場展」主題國。陳芯宜以白色恐怖受難者故事為題的VR作品《無法離開的人》，就是在去年威尼斯影展沉浸式競賽單元，從30部作品中脫穎而出，獲得最佳體驗大獎，是該單元的最高榮譽。

今年威尼斯影展的沉浸式單元包含「競賽」、「年度精選」與「VRChat 世界藝廊」三個單元，邀請陳芯宜出任競賽單元的評審團主席，陳芯宜也成為首位擔任此職務的台灣創作者。陳芯宜將帶領評審團，從來自世界各地的28部競賽作品中，選出今年獎項得主。

除了擔任評審團主席之外，陳芯宜改編自作家吳明益同名短篇小說的VR新作《雲在兩千米》，也入選了「威尼斯市場展」，將與另一位導演周東彥的VR新作《放開你的頭腦》，共同在市場展中找尋國際合作的支持。

至於今年6月，甫於紐約翠貝卡影展「新銳競賽」單元進行世界首映，河床劇團的作品《彩虹彼端》，也成為「沉浸式年度精選」單元9部入選的非世界首映作品之一，將在影展中放映。

最後，對於今年台灣沈浸式內容在威尼斯影展的入選表現，向來積極推動相關內容的文化內容策進院表示：「今年期望延續好口碑，積極推廣台灣近年在沉浸式內容創作領域的豐碩成果，期待未來能加深與國際在產業層面的連結，展現台灣內容的品牌特色。」

第80屆威尼斯影展於8月30日至9月9日舉行。

2__三部入選威尼斯國際影展及市場展的臺灣沉浸式內容作品。（文策院／提供）_(1
Photo Credit: 文策院提供
三部入選威尼斯影展及市場展的台灣沉浸式內容作品，左至右：《彩虹彼端》、《雲在兩千米》、《放開你的頭腦》

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核稿編輯：邱宜君


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