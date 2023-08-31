IAEA：福島核處理水氚濃度不會對民眾構成危險，核醫學會：氚濃度極低無須擔心食安

IAEA：福島核處理水氚濃度不會對民眾構成危險

（中央社）聯合國國際原子能總署（IAEA）署長29日指出，日本福島第一核電廠所排放核處理水的氚濃度在預期水準之內，不會對民眾構成危險。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）訪問瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）期間告訴《法新社》：「到目前為止，我們已經能夠確認首批排放的核處理水中，不含任何達到有害水準的放射性核種。」

福島核災是全球最嚴重的核事故之一，日本在事發12年過後，於上週開始將核處理水排入太平洋，未來數十年將逐步排放相當於540座奧林匹克游泳池水量的核處理水。

葛羅西說：「（核處理水）最初排放情形符合我們預期…不過我們將持續（監測）…直到最後一滴排完為止。」

國際原子能總署24日對於日本排放經稀釋的核處理水進行獨立分析，結果顯示氚濃度「遠低於每公升1500貝克的容許限值」，遠低於日本國家安全標準。

儘管日本一再堅稱排放的核處理水無害，但此舉已引發日本漁民恐慌並觸怒中國，中國已暫停進口日本海鮮。

葛羅西也談到國際原子能總署與伊朗的合作，表示在核設施安裝攝影機的進展過慢。

2022年6月伊朗基於和西方國家關係惡化，切斷核設施的內多部監視攝影機的訊號，德黑蘭當局今年3月矢言重啟監控裝置。

針對伊朗核計畫的發展狀況，國際原子能總署預計近期將發布最新報告。

核處理水排海掀食安憂慮，核醫學會：氚濃度極低日常食用無須擔心

（中央社）日本福島第一核電廠含氚處理水24日中午起開始排放入海，引發各界關注。中華民國核醫學學會30日表示，在生物體內會代謝排出體外，且濃度極低，日常食用無須擔心健康危害。

儘管日本一再堅稱排放的核處理水無害，但仍引發各國人民恐慌。中華民國核醫學學會30日發布新聞稿說明，日方目前處理方式為利用淨化裝置（ALPS），去除氚以外的62種元素高危害如銫、鍶等，再將此核處理水（ALPS處理水）以海水大幅稀釋至低於管制標準後，進行海洋排放。

核醫學會指出，國際上核子裝置的設置、運轉、歲修、除役及相關事故後處理，皆須接受該國及國際原子能委員會（IAEA）等進行科學的評估與監測；根據IAEA於7月4日公布整體評估結果，認為日方排放計畫符合國際安全標準，且排放作業對民眾和環境造成的輻射影響相當有限。

行政院原子能委員會也籌組專家觀察團赴日實地考察，檢視其排放安全標準、ALPS效能、異常狀況應變程序、海域監測計畫、輻射影響評估及資訊公開機制等，同樣認為日方排放作業尚能符合國際安全標準。

至於民眾對食品的疑慮，來自ALPS是否能完整除去較高危害的相關核種。核醫學會表示，根據目前監測數據，經妥善處理的含氚處理水，較高危害的相關核種均為無檢出的低限值。

此外，氚元素的生物半衰期約為10天，大部分以水的形態存在，在生物體內會透過代謝排出體外，目前科學證據認為在人體內並無積累或濃縮；以風險係數而言，氚對人體的影響低微。

對於海洋水產品以至於海鹽，以目前證據顯示，其存在的濃度是極低的，日常食用無須擔心健康危害。

核醫學會表示，考量日方排放作業將長達30年以上，建議台灣主管單位仍應持續密切注意其排放作業，要求日方針對排放的異常和意外狀況妥善做好應變作業規劃。

核醫學會並呼籲，對於民眾來說，輻射是個相當抽象的概念，同時其所衍生的風險與健康評估也難以量化為具體數據讓人明瞭，期許政府、學術界和媒體加強對公眾的風險溝通和教育工作，提供客觀、科學的資訊，幫助大眾更好地理解核輻射相關知識，而非對於未知的恐懼做出盲從的行為與決策。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺