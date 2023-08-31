IAEA：福島核處理水氚濃度不會對民眾構成危險，核醫學會：氚濃度極低無須擔心食安
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核醫學會表示，氚元素的生物半衰期約為10天，大部分以水的形態存在，在生物體內會透過代謝排出體外，目前科學證據認為在人體內並無積累或濃縮；以風險係數而言，氚對人體的影響低微。對於海洋水產品以至於海鹽，以目前證據顯示，其存在的濃度是極低的，日常食用無須擔心健康危害。
IAEA：福島核處理水氚濃度不會對民眾構成危險
（中央社）聯合國國際原子能總署（IAEA）署長29日指出，日本福島第一核電廠所排放核處理水的氚濃度在預期水準之內，不會對民眾構成危險。
國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）訪問瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）期間告訴《法新社》：「到目前為止，我們已經能夠確認首批排放的核處理水中，不含任何達到有害水準的放射性核種。」
福島核災是全球最嚴重的核事故之一，日本在事發12年過後，於上週開始將核處理水排入太平洋，未來數十年將逐步排放相當於540座奧林匹克游泳池水量的核處理水。
葛羅西說：「（核處理水）最初排放情形符合我們預期…不過我們將持續（監測）…直到最後一滴排完為止。」
國際原子能總署24日對於日本排放經稀釋的核處理水進行獨立分析，結果顯示氚濃度「遠低於每公升1500貝克的容許限值」，遠低於日本國家安全標準。
儘管日本一再堅稱排放的核處理水無害，但此舉已引發日本漁民恐慌並觸怒中國，中國已暫停進口日本海鮮。
葛羅西也談到國際原子能總署與伊朗的合作，表示在核設施安裝攝影機的進展過慢。
2022年6月伊朗基於和西方國家關係惡化，切斷核設施的內多部監視攝影機的訊號，德黑蘭當局今年3月矢言重啟監控裝置。
針對伊朗核計畫的發展狀況，國際原子能總署預計近期將發布最新報告。
核處理水排海掀食安憂慮，核醫學會：氚濃度極低日常食用無須擔心
（中央社）日本福島第一核電廠含氚處理水24日中午起開始排放入海，引發各界關注。中華民國核醫學學會30日表示，在生物體內會代謝排出體外，且濃度極低，日常食用無須擔心健康危害。
儘管日本一再堅稱排放的核處理水無害，但仍引發各國人民恐慌。中華民國核醫學學會30日發布新聞稿說明，日方目前處理方式為利用淨化裝置（ALPS），去除氚以外的62種元素高危害如銫、鍶等，再將此核處理水（ALPS處理水）以海水大幅稀釋至低於管制標準後，進行海洋排放。
核醫學會指出，國際上核子裝置的設置、運轉、歲修、除役及相關事故後處理，皆須接受該國及國際原子能委員會（IAEA）等進行科學的評估與監測；根據IAEA於7月4日公布整體評估結果，認為日方排放計畫符合國際安全標準，且排放作業對民眾和環境造成的輻射影響相當有限。
行政院原子能委員會也籌組專家觀察團赴日實地考察，檢視其排放安全標準、ALPS效能、異常狀況應變程序、海域監測計畫、輻射影響評估及資訊公開機制等，同樣認為日方排放作業尚能符合國際安全標準。
至於民眾對食品的疑慮，來自ALPS是否能完整除去較高危害的相關核種。核醫學會表示，根據目前監測數據，經妥善處理的含氚處理水，較高危害的相關核種均為無檢出的低限值。
此外，氚元素的生物半衰期約為10天，大部分以水的形態存在，在生物體內會透過代謝排出體外，目前科學證據認為在人體內並無積累或濃縮；以風險係數而言，氚對人體的影響低微。
對於海洋水產品以至於海鹽，以目前證據顯示，其存在的濃度是極低的，日常食用無須擔心健康危害。
核醫學會表示，考量日方排放作業將長達30年以上，建議台灣主管單位仍應持續密切注意其排放作業，要求日方針對排放的異常和意外狀況妥善做好應變作業規劃。
核醫學會並呼籲，對於民眾來說，輻射是個相當抽象的概念，同時其所衍生的風險與健康評估也難以量化為具體數據讓人明瞭，期許政府、學術界和媒體加強對公眾的風險溝通和教育工作，提供客觀、科學的資訊，幫助大眾更好地理解核輻射相關知識，而非對於未知的恐懼做出盲從的行為與決策。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
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從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com