吳曉樂讀《始於極限》：痛了就喊痛，人的尊嚴就從這裡開始
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女性主義先驅上野千鶴子與新銳作家鈴木涼美，年齡相差四十歲，各自走過波瀾壯闊的人生。兩人以一年的時間互相通信，深刻討論情色資本、母女、戀愛與性、婚姻、工作、獨立、男人等，與女性切身相關的十二大主題。一字一句直指核心，無從逃避。從現實的極限出發，叩問真正的解答與希望。
文：吳曉樂
早在這本書上市之前，學者李麗美的分享文就已在網路上掀起一股熱議，近兩千五百人轉發，其中自然包括我。從《厭女：日本的女性嫌惡》引入台灣，我就成了上野千鶴子的讀者，《一個人的老後》、《你想活出怎樣的人生》，在在令我印象深刻，也對上野的經歷並不陌生。得知《始於極限》是上野千鶴子與另一位作家鈴木涼美就特定主題的書信往返，我立刻對鈴木升起一股好奇。彷彿聽到我的心聲似地，第一個主題「情色資本」，幾乎是圍繞著鈴木涼美的背景打轉：高材生，父母都是高知識份子，出道作是她在東京大學的碩士論文《AV女優的社會學》。畢業後鈴木被《日經新聞》錄用，擔任記者一段時間，直到她曾經從事AV工作的過往曝光，鈴木離職，從此專事寫作，直至今日。
「始於極限」四個字，來自兩人之前交流的火花。上野評論鈴木的某一部作品時，說了一句「看來已經到極限了吧」，鈴木在與幻冬舍兩位編輯討論下，從這句話發想出書名。鈴木自承，既然自己在各方面都感知到「極限」的存在，那麼，她想站在邊界上，思考「極限之外的世界」。上野完全沒有辜負鈴木的期待，第一封回信，稱「當頭棒喝」我都以為過於輕描淡寫。上野先是批判鈴木的出道作迴避了許多問題，語調一轉，又果斷地評論鈴木所引用的哈金的情色資本，「在社會學層面根本站不住腳」。
上野並未因她與鈴木某程度上算是舊識，就對鈴木的說法輕輕放下，相反地，給予非常嚴格的審視，緊接著，上野把方向曳引至一個社會學相當古老的命題：「主體」與「結構」。上野深諳，人類有充分的動機跟誘因追求能動性，不為什麼，I can do it的感覺太美妙了，然而，我們越是如此強調，無形之中就是在增加「結構卸責的可能性」，因為這暗示假設有些人做不到，那就是他們自己的問題。所以，上野反覆提醒，即使靈巧地掙脫了什麼，也永遠別忘記「結構的壓力對主體有壓倒性的優勢」。如此輕巧的幾句話，就像一把利剪，俐落剪斷我內心纏繞多年的死結。
接下來的每個主題，上野與鈴木都嘗試在「既不取消能動性，也不輕覷結構影響力」的前提下，開展對話，從性、婚姻、女性主義的歷史、如何看待藝術裡的表達……到晚近的MeToo與取消文化，甚至是相當敏感的慰安婦問題，都落在兩人所靈巧張起的、緻密的思想之網裡。說是「通信」，但上野終究長鈴木三十幾歲，更多時候是鈴木坦白自己的迷惘，上野則不緊不慢地以一生的領悟和絕學做出回應。有時上野儼然像指導教授，不假顏色地指出鈴木在想這件事時，錯過了什麼，像是「沒有什麼比自我決定更能滿足菁英女性的強烈自負，也沒有什麼比這四個字更能讓菁英女性遠離女性主義」；有時，就像上野自承她對鈴木擁有一顆「阿姨」的心（但並不是動輒露出姨母笑的阿姨），給予鈴木溫暖得不可思議的建議。
我在閱讀時，屢屢感受到兩人都為著這每月一次的書信，而「離開了原本的位置」。上野在書中不只一次提到，身為學者的她，原則是「只賣想法，不賣感覺」，但她卻不知怎地，在信裡訴說了許多感覺。比方說，上野談「恐弱」（weakness phobia），「因為自己身上有軟弱的部分，所以才會特別激烈地進行審查和排斥」，語調一轉，上野吐實，自己也曾經是個厭女的菁英女性，所以她對於一些女性的厭女情結相當能感同身受。假使上野沒有「賣」了一些感覺，我以為這本書就不會如此動人。終究，讓人念念不忘的，向來是「感覺」。
在上野的循循善誘下，鈴木也不無猶豫地卸除武裝，舒展傷痕。遠從高中時扮演「原味少女」，目睹男性套著自己脫下不久的內褲打手槍，後續又從事AV工作，在扭曲的產業環境裡遭遇了惡待，鈴木其實傷痕累累，但她以為不喊苦、不叫屈，才能為自己守住尊嚴。對此，上野告訴鈴木，「痛了就喊痛。人的尊嚴就從這裡開始」。讀到這，我的腦子一熱，鼻子一紅，我也曾像鈴木一樣，以為「懂得笑就不會哭了」是一種聰明、輕盈的生存策略，直到又長了幾歲，才恍然大悟，如果我對生活有所憧憬，那麼，那個憧憬應該包含一幅畫面是，人可以好好地哭，而不是在不想笑的時候仍必須強顏歡笑。因為想哭的時候不能哭實在是——太父權了呀。
也來談談這本書最讓我淚光閃閃的一段。鈴木說，即使當代女性已然知曉婚姻絕非人生的靈藥，但因為婚姻之外，人跟人之間，法律上、經濟上相互代表、依賴的制度實在付之闕如，最終人們仍不得不半閉著眼走入婚姻。年近四十的鈴木眼見身邊的女朋友陸續踏上紅毯，冷不防感傷於女性情誼的脆弱，男人結了婚交際依然熱絡，女人卻受限家庭繁務而疏了聯繫；對此，上野並沒有否認「的確會發生這樣的事呀」，但她旋即解釋，這只是一時的，再過幾年，大家又會玩在一起了，以她七十幾歲所望出去的日常，女人的老後，圍繞在身邊的也多是女性朋友，請相信女性情誼的韌性吧。
「母女」乍看之下只是其中一章，但，書中處處可見親子關係的長考，上野在受訪時，直率地說出父母就是「擾人的麻煩」，無論如何孩子都不能選擇父母。不同的父母是不同的麻煩，聰慧的母親令人窒息，愚蠢但耿直的母親，倒也讓子女在爭取獨立時，必須承受無以復加的罪惡感。上野和鈴木的母親是截然不同的類型，但她們都曾在人生的某個時刻，讓女兒心中愁苦不已，然而，一邊發著牢騷，兩人也在對談中一邊流露對於母親深切的思念，以及身為女兒未竟的遺憾。母親像月亮，有時圓有時缺，不變的是女兒終其一生都會不由自主地抬頭尋找月亮，就著星體的明與暗，回憶母女倆相處的點點滴滴。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。