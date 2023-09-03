芝加哥大學研究：PM2.5仍是人類健康最大威脅，全球平均預期壽命減少2.3歲

文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）

芝加哥大學能源與環境政策研究所發表的最新空氣品質壽命指數（AQLI）報告指出，以預期壽命來衡量，空氣污染是全球人類健康的最大風險。顆粒物污染會使全球平均預期壽命減少2.3歲。

相比之下，吸煙會使全球平均預期壽命減少2.2歲。兒童和孕產婦營養不良會減少1.6年的預期壽命；飲酒會減少7.2個月；不安全的飲用水和消毒條件會減少7.2個月；愛滋病毒／愛滋病會減少3.6個月；營養不良會減少1.2個月。

因此，微粒污染對預期壽命的影響相當於吸煙的影響，是酗酒、不安全飲水和消毒條件影響的3.8倍，交通傷害影響的5.8倍，愛滋病毒／愛滋病影響的7.6倍，營養缺乏影響的23倍。換言之，永久性地減少全球PM2.5污染以達到世界衛生組織的指導標準，將使平均預期壽命延長2.3年，世界人口將總共增加178億年的壽命。

南亞是全球污染中心

該報告基於2021年的數據，報告指出，南亞仍是全球污染的中心。2021年，南亞的污染繼續加劇，是世界上污染最嚴重的國家的所在地。居住著全球22.9％的人口的孟加拉國、印度、尼泊爾和巴基斯坦是世界上污染最嚴重的四個國家，居民面臨的PM2.5污染水準比世紀之交高出51.3％。

總體上污染最嚴重的國家是孟加拉國（70微克／立方公尺）。在該國污染最嚴重的地區——達卡區的加濟布爾地區，如果符合世界衛生組織的PM2.5指導標準（5微克／立方公尺），居民的壽命將延長8.3年。

2021年衛星PM2.5數據顯示，印度的污染為58.7微克／立方公尺，是世界衛生組織標準值的10倍多。如果持續無法符合世界衛生組織的指導方針，印度居民的平均預期壽命將減少5.3年。

中國空氣污染水準下降，但仍為世衛標準值的六倍

報告稱中國在減少空氣污染方面取得了進展，但仍需繼續努力。報告寫道，自2014年中國打響「污染攻堅戰」以來，中國的污染狀況逐年下降。 這種下降趨勢持續到了2021年，污染水準比2013年下降了42.3％。「如果減排持續下去，中國公民的平均壽命預計會延長2.2年」，「在北京，人均預期壽命可延長4.2年。在上海，PM2.5從46.4微克／立方公尺下降到25.5微克／立方公尺，平均人預期壽命可延長2年。」

報告同時指出，中國的空氣污染仍然是世界衛生組織標準值的六倍（2021年為30.2微克／立方公尺），仍然是該國預期壽命的最大威脅之一。由於人口眾多，中國因空氣污染造成的健康負擔，即損失的總生命年數在全球排名第二，僅次於印度。

報告說，「放眼國際，北京的污染程度仍然是美國污染最嚴重的主要城市洛杉磯的近3倍。」以京津冀為例，該地區2021年的PM2.5年均濃度約為40微克／立方公尺。報告說，如果中國能夠將空氣污染水準從2021年的水準減少到達到世界衛生組織的指導標準，並且這種減少能夠永久持續，那麼中國人的平均預期壽命將增加2.5年。

其他地區

報告還寫道，東南亞6.737億人口幾乎全部生活在細顆粒物污染嚴重的地區。隨著中非和西非能源使用量的不斷增加，顆粒物污染正在成為日益嚴重的健康威脅，其威脅程度堪比愛滋病毒／愛滋病和瘧疾等該地區眾所周知的殺手。

非洲國家剛果民主共和國、盧安達、蒲隆地和剛果共和國是世界上污染最嚴重的十個國家之一。

拉丁美洲6.417億人口中的絕大多數人呼吸的空氣，超出了世界衛生組織認為的安全標準，而且大部分地區缺乏完全公開的空氣品質數據。

歐美的污染狀況雖總體改善，但是污染程度卻仍分佈不均。2021年的數據顯示，美國和歐洲分別有96％和98.4％的人現在被認為生活在PM2.5為7.8微克／立方公尺的環境中，略高於世界衛生組織標準值5微克／立方公尺。

2021年，歐洲人均暴露於顆粒物污染濃度為12.4微克／立方公尺的環境中，滿足歐盟25微克每立方公尺的空氣污染標準，但低於修訂後的世界衛生組織的指導標準。而東歐居民呼吸著比西鄰更髒的空氣。

近年來，美國西部不斷發生的山火導致該地區空氣污染水準上升。加州中央山谷的居民現在持續暴露在高於世界衛生組織指南和國家空氣品質標準的平均顆粒物污染水準下。2021年，山火肆虐的加州包括了美國30個污染最嚴重的縣中的20個。

改善空氣品質的慈善資金分配不均

報告指出，亞洲和非洲只有一小部分國家向其公民提供完全開放的空氣品質數據。此外，用於改善空氣品質的慈善資金的分配不平衡，有巨大的改善空間。

全球的愛滋病、瘧疾和肺結核基金每年為這些問題提供40億美元的資金，但在空氣污染方面卻沒有相應的資金和其他資源。清潔空氣基金估計，2021年全球範圍內，慈善基金會投入了6380萬美元用於對抗室外空氣污染。

其中，歐洲、美國和加拿大共收到了3400萬美元的慈善基金會資金，專門用於解決空氣污染問題，而整個非洲大陸在同一年內用於減少空氣污染的慈善資金不到30萬美元，大約相當於美國一棟單戶住宅的現價。亞洲（除中國和印度外）也僅獲得140萬美元。

2022年，歐盟執委會提議到2030年將歐盟目前的年度PM2.5污染標準從25微克／立方公尺降低至10微克／立方公尺。今年，美國環保局提議將標準從12微克／立方公尺降低到9微克／立方公尺至10微克／立方公尺。世界衛生組織現將PM2.5年平均濃度的指導標準定為5微克／立方公尺。