芝加哥大學研究：PM2.5仍是人類健康最大威脅，全球平均預期壽命減少2.3歲
我們想讓你知道的是
芝加哥大學能源與環境政策研究所發表的最新空氣品質壽命指數（AQLI）年度報告顯示，交通工具排放、工業排放、山火等帶來的PM2.5仍是人類健康最大的外部威脅。南亞是全球污染中心，中國在減少空氣污染方面取得了進展。
文：德國之聲中文網（法新社、路透社等）
芝加哥大學能源與環境政策研究所發表的最新空氣品質壽命指數（AQLI）報告指出，以預期壽命來衡量，空氣污染是全球人類健康的最大風險。顆粒物污染會使全球平均預期壽命減少2.3歲。
相比之下，吸煙會使全球平均預期壽命減少2.2歲。兒童和孕產婦營養不良會減少1.6年的預期壽命；飲酒會減少7.2個月；不安全的飲用水和消毒條件會減少7.2個月；愛滋病毒／愛滋病會減少3.6個月；營養不良會減少1.2個月。
因此，微粒污染對預期壽命的影響相當於吸煙的影響，是酗酒、不安全飲水和消毒條件影響的3.8倍，交通傷害影響的5.8倍，愛滋病毒／愛滋病影響的7.6倍，營養缺乏影響的23倍。換言之，永久性地減少全球PM2.5污染以達到世界衛生組織的指導標準，將使平均預期壽命延長2.3年，世界人口將總共增加178億年的壽命。
南亞是全球污染中心
該報告基於2021年的數據，報告指出，南亞仍是全球污染的中心。2021年，南亞的污染繼續加劇，是世界上污染最嚴重的國家的所在地。居住著全球22.9％的人口的孟加拉國、印度、尼泊爾和巴基斯坦是世界上污染最嚴重的四個國家，居民面臨的PM2.5污染水準比世紀之交高出51.3％。
總體上污染最嚴重的國家是孟加拉國（70微克／立方公尺）。在該國污染最嚴重的地區——達卡區的加濟布爾地區，如果符合世界衛生組織的PM2.5指導標準（5微克／立方公尺），居民的壽命將延長8.3年。
2021年衛星PM2.5數據顯示，印度的污染為58.7微克／立方公尺，是世界衛生組織標準值的10倍多。如果持續無法符合世界衛生組織的指導方針，印度居民的平均預期壽命將減少5.3年。
中國空氣污染水準下降，但仍為世衛標準值的六倍
報告稱中國在減少空氣污染方面取得了進展，但仍需繼續努力。報告寫道，自2014年中國打響「污染攻堅戰」以來，中國的污染狀況逐年下降。 這種下降趨勢持續到了2021年，污染水準比2013年下降了42.3％。「如果減排持續下去，中國公民的平均壽命預計會延長2.2年」，「在北京，人均預期壽命可延長4.2年。在上海，PM2.5從46.4微克／立方公尺下降到25.5微克／立方公尺，平均人預期壽命可延長2年。」
報告同時指出，中國的空氣污染仍然是世界衛生組織標準值的六倍（2021年為30.2微克／立方公尺），仍然是該國預期壽命的最大威脅之一。由於人口眾多，中國因空氣污染造成的健康負擔，即損失的總生命年數在全球排名第二，僅次於印度。
報告說，「放眼國際，北京的污染程度仍然是美國污染最嚴重的主要城市洛杉磯的近3倍。」以京津冀為例，該地區2021年的PM2.5年均濃度約為40微克／立方公尺。報告說，如果中國能夠將空氣污染水準從2021年的水準減少到達到世界衛生組織的指導標準，並且這種減少能夠永久持續，那麼中國人的平均預期壽命將增加2.5年。
其他地區
報告還寫道，東南亞6.737億人口幾乎全部生活在細顆粒物污染嚴重的地區。隨著中非和西非能源使用量的不斷增加，顆粒物污染正在成為日益嚴重的健康威脅，其威脅程度堪比愛滋病毒／愛滋病和瘧疾等該地區眾所周知的殺手。
非洲國家剛果民主共和國、盧安達、蒲隆地和剛果共和國是世界上污染最嚴重的十個國家之一。
拉丁美洲6.417億人口中的絕大多數人呼吸的空氣，超出了世界衛生組織認為的安全標準，而且大部分地區缺乏完全公開的空氣品質數據。
歐美的污染狀況雖總體改善，但是污染程度卻仍分佈不均。2021年的數據顯示，美國和歐洲分別有96％和98.4％的人現在被認為生活在PM2.5為7.8微克／立方公尺的環境中，略高於世界衛生組織標準值5微克／立方公尺。
2021年，歐洲人均暴露於顆粒物污染濃度為12.4微克／立方公尺的環境中，滿足歐盟25微克每立方公尺的空氣污染標準，但低於修訂後的世界衛生組織的指導標準。而東歐居民呼吸著比西鄰更髒的空氣。
近年來，美國西部不斷發生的山火導致該地區空氣污染水準上升。加州中央山谷的居民現在持續暴露在高於世界衛生組織指南和國家空氣品質標準的平均顆粒物污染水準下。2021年，山火肆虐的加州包括了美國30個污染最嚴重的縣中的20個。
改善空氣品質的慈善資金分配不均
報告指出，亞洲和非洲只有一小部分國家向其公民提供完全開放的空氣品質數據。此外，用於改善空氣品質的慈善資金的分配不平衡，有巨大的改善空間。
全球的愛滋病、瘧疾和肺結核基金每年為這些問題提供40億美元的資金，但在空氣污染方面卻沒有相應的資金和其他資源。清潔空氣基金估計，2021年全球範圍內，慈善基金會投入了6380萬美元用於對抗室外空氣污染。
其中，歐洲、美國和加拿大共收到了3400萬美元的慈善基金會資金，專門用於解決空氣污染問題，而整個非洲大陸在同一年內用於減少空氣污染的慈善資金不到30萬美元，大約相當於美國一棟單戶住宅的現價。亞洲（除中國和印度外）也僅獲得140萬美元。
2022年，歐盟執委會提議到2030年將歐盟目前的年度PM2.5污染標準從25微克／立方公尺降低至10微克／立方公尺。今年，美國環保局提議將標準從12微克／立方公尺降低到9微克／立方公尺至10微克／立方公尺。世界衛生組織現將PM2.5年平均濃度的指導標準定為5微克／立方公尺。
Tags：
讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。