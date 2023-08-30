登機前請先站上體重計：大韓航空為什麼要求乘客量體重？

從本週一（28日）起，搭乘大韓航空航班的乘客在登機前可能會被要求站上體重計，計畫將持續約3週。這項公告引起了韓國社會的強烈反對。根據《CNBC》，大韓航空的代表表示，法律要求航空公司至少每5年要對乘客及其隨身行李進行一次秤重，因為這「對飛行安全至關重要」。

根據該份公告，該計畫將影響8月28日至9月3日從金浦國際機場出發的部分旅客，以及9月8日至19日從仁川機場出發的部分旅客。旅客和其隨身行李都將被匿名秤重，數據將和韓國國土交通部共享。

大韓航空進一步表示，若乘客不希望自己的體重數據被收集，可以向工作人員表示後選擇不參與。面對社會大眾的反彈，大韓航空也以「已有足夠的通知與媒體報導」為由，從官網上撤下該則通告，但公告的撤下實際上不影響此項計畫的執行。

乘客體重真的會影響飛安嗎？

針對使乘客量體重「對飛行安全至關重要」的說法，航空安全公司Afuzion的首席執行官希德曼（Vance Hilderman）持反對意見。他表示，航空材料可以根據體重變化、空氣密度和其他因素進行調整，即使乘客的組成不同，安全也不會受影響。

整體而言，和燃料、貨物、飛機本身重量的總和相比，乘客體重的增加根本不算什麼。舉例而言，燃料的重量是乘客重量的約20倍。

不過，佛羅里達理工學院航空學院的講師曼斯奎特（Shem Malmquist）對此卻持正面意見，認為隨機抽取體重樣本是個好主意。他表示，現在乘客平均體重的增加，會影響包含跑道長度、爬升、障礙清除、著陸距離、高度能力等性能計算。

一項2019發表於《運輸與健康雜誌》（Journal of Transport & Health ）的研究發現，在肥胖症盛行率高的地區，若體重增加的趨勢持續， 安全指數也將開始大打折扣。該研究的作者之一，澳洲皇家墨爾本理工學院副教授席爾瓦（Jose Silva）向《CNBC》表示，他認為其他航空公司不願測量乘客體重是因此議題的敏感性。對於正確測量乘客體重能在飛安上帶來的益處，仍欠缺人們廣泛的理解。

大韓航空並非測量乘客體重的先例

大韓航空並不是第一家測量乘客體重的航空公司，紐西蘭航空在今年6月以安全與燃油效率為由對乘客秤重之外，芬蘭航空與夏威夷航空過去也曾採取相同作法。

歐盟航空安全局（EASA）在2008年與2009年對近2萬3000名乘客進行秤重，發現乘客的平均體重增加了3至5公斤。後在2022年發佈的一份報告中發現，自2009年起，乘客平均體重亦略為增加，男性平均為82公斤，而女性則為68公斤。

希德曼說，定期對乘客和機上物品進行重量評估，可以幫助航空公司確定重量估算是否依然準確，以抵消其載貨量。

除此之外，由於歐洲對個人權益與隱私的重視，EASA此舉的目的其實是為了保護乘客。藉由得知乘客變重，要求航空公司提供最低限度的椅背距離，以最大化乘客的個人空間。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：邱宜君