【國際新聞圖輯】墨西哥乳癌患者身體彩繪、西班牙年度盛會「番茄大戰」、南非住宅大火釀74死
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卡車運來將近120噸熟透了的番茄，傾瀉而下的番茄，正式為一年一度的西班牙番茄大戰（Tomatina）拉開序幕。8月30日，民眾和遊客們身穿T恤、短褲，戴上泳鏡，互相砸番茄，整個城鎮頓時染成一片紅色。
烏克蘭上空，兩架戰鬥教練機對撞，帶走三名飛行員，其中一位是為人熟知的「果汁」——皮爾希契柯夫少校。
他的家人與朋友們在29日，替這位年僅30歲的英雄舉辦葬禮。烏克蘭國防部也發文哀悼：「從俄羅斯入侵的第一天起，他們便保衛烏克蘭的天空，而且從未被擊敗。」
同樣在深陷戰亂的巴勒斯坦，家長們把握開學前夕，帶孩子們到加薩海灘戲水消暑。戰爭導致加薩地區長時間陷入停電，再加上「最熱夏季」的來襲，海邊成了當地人唯一的避難所。
過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。
8月28日，在超過24小時的暴雨過後，奧地利知名溫泉小鎮巴德加斯坦（Bad Gastein）附近的加仕坦納瀑布（Gasteinerfall waterfall），大量的泥巴水傾瀉而下，釀成洪災。
當地報導，經過上週末的雷暴和強降雨，當局已經準備好面對洪災。《奧地利廣播集團》報導，奧地利部分地區發布洪水警報和降雨的紅色警報，至少有兩處河流達到百年來的水位新高。
8月28日，在墨西哥城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）的卡巴納斯文化中心（Cabañas Cultural Institute），舉行一場名為「筆畫人生」（A Brushstroke for Life）的活動，為罹患乳癌病患進行身體彩繪。
這一天，100名患者，有男有女，集聚一堂。筆畫人生活動希望藉由彩繪體驗和倡議，打破民眾對乳癌的性別刻板印象，也透過講述這100名患者的故事，讓民眾更了解乳癌，呼籲針對乳癌更全面的研究與治療。
烏克蘭空軍的報告指出，上週五（25日），兩架L－39戰鬥教練機在訓練中發生對撞意外，一共造成三名軍官身亡，包括明卡少校（Vyacheslav Minka）、普羅卡津少校（Sergiy Prokazin），以及為人熟知的「果汁」皮爾希契柯夫少校。
據報導，「果汁」這個名字，是皮爾希契科夫的同袍替他取的。因為在訓練後，他總是想喝果汁，而不是喝酒。
自俄烏戰爭開始，皮爾希契科夫一直守衛著烏克蘭的上空。截至今（2023）年5月，他已累積500小時的飛行時數。在烏克蘭首都基輔市中心，一幅為了向空軍致敬、名為「基輔幽靈」（The Ghost of Kyiv）的壁畫，正式以皮爾希契科夫的照片繪製而成。
8月29日，皮爾希契科夫的親友們正弔念著這位年僅30歲的英雄。
卡車運來將近120噸熟透了的番茄，傾瀉而下的番茄，正式為一年一度的西班牙番茄大戰（Tomatina）拉開序幕。
在8月30日，有1萬5000名民眾、遊客湧進西班牙東部的布尼奧爾鎮（Bunol）互相「砸番茄」。街頭大戰，讓房屋、街道和所有的參與者都沾滿紅色，鎮上提供水管給參加者在大戰過後清洗身體和街道。
番茄大戰的靈感來自於1945年，盛產番茄的小鎮上，孩子們的食物大戰。而後，每到8月的最後一個禮拜三，人們便會開啟這場番茄大戰。
1980年代，因為媒體轉播讓這項活動聞名海外，吸引大量觀光客身穿T恤短褲、頭戴泳鏡，前來「參戰」。番茄大戰也因此被西班牙列為國際旅遊景點。
8月30日，也是巴勒斯坦孩子們的開學日。家長趁著開學前的時光，帶著海孩子們到加薩（Gaza）沙灘遊玩，那裡是他們唯一的「避難所」。
以色列與巴勒斯坦長期的衝突，加薩地區多年來被圍困其中，過去7年，加薩地區多次遭到以色列炮擊，許多基礎建設殘破不勘。據報導，居民們每天，至少得忍受長達12小時的停電。更糟的是，今年夏天的高溫更勝以往，待在停電的家中，顯得更加炙熱難耐。
一名母親告訴《半島電視台》：「大海是我們唯一的庇護所。」另一名父親也說：「我們生活在加薩地帶，尋找休閒娛樂的空間，逃離以色列的攻擊與經濟蕭條所帶來的壓力。」
對於新學期有什麼期望？「平靜」，他說，只希望不再有戰爭或更大規模的軍事升級。
8月31日，非洲約翰尼斯堡（Johannesburg）當地時間凌晨1點30分，一座5層樓、被非法住房圍繞的建築，發生火災。當局統計，大火導致74人死亡、61傷，其中有12名是孩童。
火災倖存者姆佩帕（Wiseman Mpepa）告訴《CNN》，他被人們的尖叫聲吵醒。大門被火災堵住，他只好打破窗戶逃生。另一位倖存者布佩（Kenny Bupe）說，屋子內的消防通道被關閉，許多人都被濃煙嗆死。
目前尚未查明起火原因，但消防檢調單位認為，從現場跡證來看並非故意。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）說：「這是一場悲劇。」
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責任編輯：王昱晴
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
我們想讓你知道的是
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
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最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。