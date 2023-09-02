【國際新聞圖輯】墨西哥乳癌患者身體彩繪、西班牙年度盛會「番茄大戰」、南非住宅大火釀74死

烏克蘭上空，兩架戰鬥教練機對撞，帶走三名飛行員，其中一位是為人熟知的「果汁」——皮爾希契柯夫少校。

他的家人與朋友們在29日，替這位年僅30歲的英雄舉辦葬禮。烏克蘭國防部也發文哀悼：「從俄羅斯入侵的第一天起，他們便保衛烏克蘭的天空，而且從未被擊敗。」

同樣在深陷戰亂的巴勒斯坦，家長們把握開學前夕，帶孩子們到加薩海灘戲水消暑。戰爭導致加薩地區長時間陷入停電，再加上「最熱夏季」的來襲，海邊成了當地人唯一的避難所。

過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。



Photo Credit: GettyImages

8月28日，在超過24小時的暴雨過後，奧地利知名溫泉小鎮巴德加斯坦（Bad Gastein）附近的加仕坦納瀑布（Gasteinerfall waterfall），大量的泥巴水傾瀉而下，釀成洪災。

當地報導，經過上週末的雷暴和強降雨，當局已經準備好面對洪災。《奧地利廣播集團》報導，奧地利部分地區發布洪水警報和降雨的紅色警報，至少有兩處河流達到百年來的水位新高。

Photo Credit: GettyImages

8月28日，在墨西哥城市瓜達拉哈拉（Guadalajara）的卡巴納斯文化中心（Cabañas Cultural Institute），舉行一場名為「筆畫人生」（A Brushstroke for Life）的活動，為罹患乳癌病患進行身體彩繪。

這一天，100名患者，有男有女，集聚一堂。筆畫人生活動希望藉由彩繪體驗和倡議，打破民眾對乳癌的性別刻板印象，也透過講述這100名患者的故事，讓民眾更了解乳癌，呼籲針對乳癌更全面的研究與治療。

Photo Credit: GettyImages

烏克蘭空軍的報告指出，上週五（25日），兩架L－39戰鬥教練機在訓練中發生對撞意外，一共造成三名軍官身亡，包括明卡少校（Vyacheslav Minka）、普羅卡津少校（Sergiy Prokazin），以及為人熟知的「果汁」皮爾希契柯夫少校。

據報導，「果汁」這個名字，是皮爾希契科夫的同袍替他取的。因為在訓練後，他總是想喝果汁，而不是喝酒。

自俄烏戰爭開始，皮爾希契科夫一直守衛著烏克蘭的上空。截至今（2023）年5月，他已累積500小時的飛行時數。在烏克蘭首都基輔市中心，一幅為了向空軍致敬、名為「基輔幽靈」（The Ghost of Kyiv）的壁畫，正式以皮爾希契科夫的照片繪製而成。

8月29日，皮爾希契科夫的親友們正弔念著這位年僅30歲的英雄。

Photo Credit: GettyImages

卡車運來將近120噸熟透了的番茄，傾瀉而下的番茄，正式為一年一度的西班牙番茄大戰（Tomatina）拉開序幕。

在8月30日，有1萬5000名民眾、遊客湧進西班牙東部的布尼奧爾鎮（Bunol）互相「砸番茄」。街頭大戰，讓房屋、街道和所有的參與者都沾滿紅色，鎮上提供水管給參加者在大戰過後清洗身體和街道。

番茄大戰的靈感來自於1945年，盛產番茄的小鎮上，孩子們的食物大戰。而後，每到8月的最後一個禮拜三，人們便會開啟這場番茄大戰。

1980年代，因為媒體轉播讓這項活動聞名海外，吸引大量觀光客身穿T恤短褲、頭戴泳鏡，前來「參戰」。番茄大戰也因此被西班牙列為國際旅遊景點。

Photo Credit: GettyImages

8月30日，也是巴勒斯坦孩子們的開學日。家長趁著開學前的時光，帶著海孩子們到加薩（Gaza）沙灘遊玩，那裡是他們唯一的「避難所」。

以色列與巴勒斯坦長期的衝突，加薩地區多年來被圍困其中，過去7年，加薩地區多次遭到以色列炮擊，許多基礎建設殘破不勘。據報導，居民們每天，至少得忍受長達12小時的停電。更糟的是，今年夏天的高溫更勝以往，待在停電的家中，顯得更加炙熱難耐。

一名母親告訴《半島電視台》：「大海是我們唯一的庇護所。」另一名父親也說：「我們生活在加薩地帶，尋找休閒娛樂的空間，逃離以色列的攻擊與經濟蕭條所帶來的壓力。」

對於新學期有什麼期望？「平靜」，他說，只希望不再有戰爭或更大規模的軍事升級。

Photo Credit: GettyImages

8月31日，非洲約翰尼斯堡（Johannesburg）當地時間凌晨1點30分，一座5層樓、被非法住房圍繞的建築，發生火災。當局統計，大火導致74人死亡、61傷，其中有12名是孩童。

火災倖存者姆佩帕（Wiseman Mpepa）告訴《CNN》，他被人們的尖叫聲吵醒。大門被火災堵住，他只好打破窗戶逃生。另一位倖存者布佩（Kenny Bupe）說，屋子內的消防通道被關閉，許多人都被濃煙嗆死。

目前尚未查明起火原因，但消防檢調單位認為，從現場跡證來看並非故意。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）說：「這是一場悲劇。」

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴

核稿編輯：