《送禮的藝術》結語：肖像也好、熊貓也罷，這種禮物都不是想賣就可以賣，想轉送就可以轉送的

文：保羅．布魯梅爾（Paul Brummell）

【結語】

（前略）

禮物的選擇與策略

我們在本書中看到外交禮物的種類非常多樣，從河狸到靴子，從起司到櫻花，從書桌到鑽石，可以說無奇不有。如果想瞭解現代國家元首與政府首長選擇外交禮物時背後的考量，有一份參考資料可以幫助我們看出其中端倪，那就是美國每年針對包含總統在內的所有公務員收到來自外國政府且超過法定「最低價值」的禮物所發行的《聯邦公報》。如在小布希與歐巴馬在任的十六年當中，總統獨自或偕同第一夫人共收到一千零九十九份登記在案的禮物，平均一年將近六十九份。

雖然界線顯然十分模糊，聯邦公報裡的簡略描述也顯示禮物的本質與其代表的意義並不總是那麼清楚，但我們還是可以根據選擇禮物時的主要考量大致分出七種送禮的策略，其中三種基本上把禮物視為兩國之間的正式交流。

第一種策略強調的是送禮國的文化。例如愛爾蘭共和國總理肯尼二○一三年送給歐巴馬的裱框葉慈詩作《茵納斯弗利湖島》（The Lake Isle of Innisfree）。

第二種策略試圖彰顯雙邊關係的強固。讓人回想起送禮國與美國之間特定正向連結的禮物，就屬於這種策略的標準範例。我們之前提過的、英國首相戈登．布朗在二○○九年送給歐巴馬的兩樣禮物—皇家海軍堅毅號的裱框委任狀與用皇家海軍塘鵝號船身木材做出的筆筒，便是在向英國維多利亞女王送給美國總統海斯並傳為佳話的禮物堅毅桌遙相致敬，而堅毅桌的歷史典故，又讓人想到當年英美兩國在極地攜手合作的情誼。送出可以呼應舊禮物的新禮物，進而創造出雙方感情不散的溫暖感受，這樣的思路也可見於中國對美國的贈禮選擇中。

二○○九年，中共總書記胡錦濤送給美國總統歐巴馬一幅瓷雕，上頭的圖案是一千三百年前唐代政治人物兼畫家韓滉的《五牛圖》；三年之後，時任中共副總書記的習近平又送了一幅《五牛圖》的複製品給歐巴馬，外加一顆簽名籃球。這些禮物都讓人想起一九七二年尼克森總統送給中國的麝牛，那是感謝中國致贈兩頭熊貓的回禮。

第三種策略是表現出對美國文化與價值的讚美。如墨西哥總統尼托（Enrique Peña Nieto）就曾於二○一四年送給歐巴馬一張有美國國旗圖案的羊毛毯。

接下來的三種送禮策略皆強調禮物供個人使用的特質，雖然在這類高度受到管制的交流中，充滿著各種限制讓美國總統其實沒辦法私藏禮物或將它據為己用。總之，第四種策略訴諸的是美國總統的個人興趣。比方說以色列總理艾胡德．歐麥特（Ehud Olmert）曾於二○○八年送過一輛登山腳踏車、自行車衣、短褲和背包給小布希總統，就完全是在滿足小布希對山地自行車運動的愛好。

第五種策略送的是沒那麼高貴但仍舊相當不錯的禮物，反其道而行的做法旨在創造兩國領導人之間一種不拘小節的親切感。像是汶萊蘇丹曾在二○一四年送給歐巴馬一堆小東西，包含一只胡桃木的起司托盤，還有企鵝形狀的泡茶器。

第六種策略則是送格外奢華的禮物。我們之前也提過，此種做法最常見於一小群以中東為主的國家，對他們而言昂貴的禮物象徵著送禮者的身分地位與慷慨的氣度。二○一五年，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz al Saud）送給歐巴馬總統價值總計五十二萬兩千九百七十二美元的禮物，其中包括兩座鑲有各種寶石的銅馬像。

第七種策略是送昂貴的名牌。這可以說是一種結合前述兩個特質的禮物，維持個人化禮物表象的同時，又突顯出送禮國的特產與形象。我們在前言提到過的、義大利總理西爾維奧．貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）送給小布希的三條巴提斯托尼真絲領帶，還有拉烏．卡斯楚在二○一五年送給歐巴馬的雪茄，都屬於這一類。

有些送給美國總統的禮物則是針對出訪的目的所挑選的象徵物品。為了簽署條約而出訪時所送的筆，或是在有具體議程的高峰會上所送的禮物，都是這類贈禮的實例。二○○三年五月，新加坡總理吳作棟曾前往美國簽署美國與新加坡的自由貿易協定，他那時送給小布希的禮物就包括一枝黑色的日本並木鋼筆。高峰會往往是在無窗的會議場地中進行高強度的討論，與會者因此會有一種不知自己身在何處的感受，這時送給各國代表團首長的禮盒就可以發揮提示的效果，讓人一看到裡頭的筆、公事包和隨身碟，便想起該場會議的初心，同時找回具體的地方感。二○一三年在北愛爾蘭的厄恩湖渡假村，英國首相卡麥隆於八大工業國高峰會送給歐巴馬的禮物包含當地名店Co Couture的巧克力、一瓶威士忌、關於北愛爾蘭的書籍，以及有著酢漿草花樣的瓷杯，即為一例。

瑟勒芒斯（Eline Ceulemans）在她的著作中檢視了中國領導人胡錦濤與習近平從二○○三到二○一九年送過的禮物，結果發現兩種截然不同的送禮模式，一種將外交禮物視為國與國之間正式交流的媒介，另一種把它當成送給個人的東西。儀式性的贈禮常見於中國以老大哥自居時的場合，像是他們和北韓會面的時候。奢華的國宴與展現中國傳統工藝的貴氣禮物，如絲綢、漆器和景泰藍花瓶，都是基本配備。