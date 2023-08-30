Scale AI遭指控剝削菲律賓遠端勞工，勞權問題成人工智慧發展新隱憂

綜合《華盛頓郵報》、《Next Shark》報導，總部位於舊金山、價值70億美元（新台幣2230億元）的科技公司Scale AI為矽谷最大的AI人工智慧公司之一，如今卻在菲律賓面嚴重的勞動剝削指控。

Scale AI於2016年成立，現已是為Meta、微軟以及Open AI等公司提供人工智慧服務的新銳公司，同時也是少數雇用其他國家員工的美國人工智慧公司，其中子公司Remotasks平台允許遠端工人透過分辨影片中的對象、標記圖像和編輯文本以修正演算法，並對人工智慧模型進行訓練或資料標註（Data Annotation）。

Scale is proud to be @OpenAI’s preferred fine-tuning partner for GPT-3.5, providing fine-tuning to the world’s leading enterprises! 🧵 https://t.co/xPOnouVWon — Scale AI (@scale_AI) August 24, 2023

據前員工透露，至少有1萬名菲律賓外包人員在Remotasks平台上工作。根據政府的非正式估計，菲律賓有超過200萬人從事人工智慧的外包行業，為全球最大的數位工作外包地之一。

Remotasks在其網站上稱其擁有超過24萬名外包工人，但26歲的首席執行長兼創辦人Alexandr Wang先前接受《CNN》採訪時拒絕透露該公司的實際外包人數，僅表示他相信人工智慧「能夠讓盡可能多的人發揮集體專業知識」。

然而，即便Scale AI在網站上的聲明表示「自豪地以維生工資支付工資（proud to pay rates at a living wage）」，但遠端的菲律賓工人表示他們的收入遠低於最低工資，或是面臨延遲或扣留薪水的情況。

例如，23歲的Charisse表示Remotasks僅支付30美分（新台幣9.56元）作為她工作4小時的薪資；26歲的Jackie說他在一個計劃上花費了三個工作日，原以為自己能賺到50美元（新台幣1593.43元），但最後僅得到了12美元（新台幣382.44元）的報酬；36歲的Benz表示，當他突然被平台裁員後，他應該要收到超過150美元（新台幣4780.44元）的薪資，但他從未收到這筆款項。

針對上述指控，Scale AI發言人 Anna Franko在一份聲明中表示，Remotasks的薪酬系統根據員工反饋「正在不斷改進」，且「付款延遲或中斷的情況極為罕見」。

人工智慧的新形態剝削

迄今為止，有關人工智慧的倫理和監管爭議大多集中在其存在偏見的傾向，以及失控或被濫用的可能性（如假訊息）。但研究人員表示，生產人工智慧技術的公司也在造成新型態的勞動力剝削。

專門研究數位勞動的德拉大學（De La Salle University）教授Cheryll Soriano表示，在招募海外的員工作為自由承包商時，Remotasks等微任務平台避開了勞動法規（例如最低工資和通平合約），而是傾向制定獨立的條款和條件。

「歸根結底，完全就是缺乏標準。」她說。

菲律賓人工智慧倫理學家Dominic Ligot將這些新型工作場所稱為「數位血汗工廠」。

菲律賓政府則承認，他們不確定如何管理Remotasks平台，負責監管科技行業的訊息和通訊技術部表示，他們無法確認工人們在平台上賺了多少錢，部門負責人Ivan John Uy更指出資料標註是一個「監管保護機制不存在的非正式部門」。

即便菲律賓的勞工組織指責政府沒有對Remotasks等平台進行監管，但官員們表示，他們擔心若真的進行監管，會扼殺一個新興行業。

在新冠疫情期間，這些科技平台提供大量線上工作機會給因疫情而陷入貧困的菲律賓年輕人，線上支付公司和國際勞工組織（ILO）的研究顯示，菲律賓「線上自由業」增長迅速。

市場預測機構Grand View Research則稱，全球數據收集和資料標註的產值預計在2030年達到171億美元（新台幣5449.34億元），根據國際勞工組織 2021年的一項研究，全球絕大多數的線上自由業來自於南半球的工人，其中光是印度和菲律賓就接近一半。

雖然菲律賓訊息和通訊技術部前副部長Monchito Ibrahim表示，微任務（micro-tasking）「不可能成為我們的未來」，但對於深受疫情及經濟不景氣影響的年輕人來說，幾乎沒有其他的選擇。

37歲的前工人Philip Alchie Elemento就表示：「大規模人工智慧將剝削菲律賓工人，因為他們知道我們別無選擇。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒