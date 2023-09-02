【專訪】《我和我的賽車老爸》演員温昇豪：情感是台灣作品的優勢，台灣還是有群人努力講自己的故事
我們想讓你知道的是
出道十多年的温昇豪，也參與演出過許多叫好叫座的劇集，在諸多代表作中，《茶金》及《火神的眼淚》是温昇豪自認演藝生涯到目前為止很重要的兩部作品，他對《茶金》裡飾演的角色KK尤其有共鳴，「這個人物可以說把1950年代知識份子憂國憂民的情懷、和身處當時政治氛圍下的壓力，淋漓盡致地演繹了出來」。
文：許容榕
從《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《俗女養成記》、《茶金》到《最佳利益》，温昇豪是近年華語影視圈最多產的男演員之一。
他從不設限劇本或角色，身為公眾人物，温昇豪坦率的有點出人意料，「我要養家糊口啊！只要檔期可以配合、片酬合理，我都能發自內心挖掘出作品的價值，進一步產生共鳴，從中找到對角色的認同。」雙魚座務實的特質在他身上閃閃發亮。
家庭關係就像拉力賽，愛與信任很重要
温昇豪最新電影《我和我的賽車老爸》於今（2023）年9月8日上映，這是台灣影史首部以拉力賽為主題的電影，透過這個新穎的題材鋪陳出關於親情、友情、和救贖的故事，拍攝極富挑戰性，也是國片近年少見的類型。
2021年即榮獲金馬創投WIP「臺北文創劇作獎」肯定，更獲選為第六屆（2023）馬來西亞國際電影節閉幕片，成為第一部入選該電影節閉幕片的台灣電影。
温昇豪在電影中飾演一個喪志的單親爸爸，和童星陳少卉飾演的兒子之間有相當吃重的對手戲，而「拉力賽」正是這對父子從陌生、牴觸、到相互認同的催化劑。為了拍攝劇中最關鍵的拉力賽事，劇組還特別開拔到嘉義最美麗的爬坡道「梅山36彎」取景，場面刺激驚險，帶給觀眾不一樣的大銀幕體驗。
所謂「拉力賽」，是在公有或私人道路上使用改裝汽車進行的比賽，不同於F1、G500由單一駕駛在賽道上比拼技術與速度，拉力賽的道路模式更多樣化，也更容易受到天候和路況的干擾，駕駛員必須搭配領航員的精準指揮，才能應對多變的突發狀況，「領航員就是駕駛的眼睛，包括方向盤要轉幾度？哪個路段該踩油門加速？全都仰賴兩人之間全然的信任，才能順利完成賽事。」温昇豪在電影裡的另一吃重角色，就是拉力賽領航員。
「《我和我的賽車老爸》最核心的價值在於共生共榮、摒棄成見。」温昇豪認為，人際和家庭的關係維繫，無非是愛與信任，電影所呈現的父子關係也好，駕駛與領航員的關係也好，都是在提醒觀眾，「一段關係中如果存在成見，是很難維繫下去的。」
演員需要的創意從感受生活開始
出道十多年的温昇豪，也參與演出過許多叫好叫座的劇集，2019年更憑藉著在《我們與惡的距離》的演出，斬獲第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。而在諸多代表作中，《茶金》及《火神的眼淚》是温昇豪自認演藝生涯到目前為止很重要的兩部作品，其中，他對《茶金》裡飾演的角色KK尤其有共鳴，「這個人物可以說把1950年代知識份子憂國憂民的情懷、和身處當時政治氛圍下的壓力，淋漓盡致地演繹了出來。」
至於《火神的眼淚》中邱Sir這個角色，則讓温昇豪深刻體會到消防人員的不易，「每一趟出任務都可能面臨生離死別，這不只是一份工作那麼簡單。」每演出一個角色，他就比一般人多活了一段人生，周而復始，收穫的同時也消耗諸多心力，「演員是一個需要創意的職業。」
温昇豪認為，創意的產生一方面靠自身悟性，另一方面可以藉由感受力和想像力，從生活中汲取。感受自然、人文；感受潮汐變化；感受樓起樓塌、從繁華到淒涼的無常；感受歲月染舊的白髮；感受對青春的眷戀和追憶，「沒辦法理解這些真切的感受，你就沒辦法當一個好演員。」
透過演戲，温昇豪遊走在不同時代、體會百種人生，「演員這個工作幫助我找到人生中欠缺的部分，既滿足了自己，也因為融入不同角色的內心冒險，得到與他人的共鳴。因此，身為演員我很開心。」
「人生不就是冒險嗎？」
最近，温昇豪開始投資拍戲，擔任製作人，這個決定多少帶有一點冒險性質，但他絕非一時衝動，「畢竟，演員處在產業鏈末端，是被選擇的人；我想站到產業前端，從頭到尾摸索一次，對行業有比較通盤的了解，至少離開時不會有遺憾。」
温昇豪也坦言，自己是一個很實際的人，事前花了很多時間務實考量對風險的承擔能力，「這一把沒了我不會潦倒，維持在可控的範圍，對我而言就是現階段的冒險 。」
首度擔任製作人的温昇豪，對影視產業發展有敏銳觀察。他指出，台灣影視產業至今仍未能達到真正的工業化，根本原因還是在市場規模，每年開拍的電影和劇集，真正能回本賺錢的仍然只有少數作品，「如果我們不能提供金錢的回饋，是不是能夠給予其他金錢無法衡量的東西？怎麼樣讓投資方有感受？這是我最近在想的事情。」
「人生不就是冒險嗎？我都不怕了，你怕什麼？」這是温昇豪在《我和我的賽車老爸》中一段熱血的台詞，可能也是他目前心情的寫照。
用軟實力說自己的故事
懷抱著對於自身文化產業的使命感，温昇豪也不免想要呼籲大家多給台灣影視產業一點支持跟鼓勵，「所謂支持就是，你來看一看台灣還是有一群人在努力講自己的故事。情感是台灣作品的優勢，也是我身為演員能夠發揮的強項。」
令人期待的是，文策院近年加大了台灣影視內容產業的投資力度，多元開放的社會環境，更為創作提供了無可比擬的優勢，「這股軟實力將影響全球華人。」温昇豪心裡如此相信著。
本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此
原文標題：身為演員 我很開心 - 温昇豪
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com