【專訪】《我和我的賽車老爸》演員温昇豪：情感是台灣作品的優勢，台灣還是有群人努力講自己的故事

文：許容榕

從《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》、《俗女養成記》、《茶金》到《最佳利益》，温昇豪是近年華語影視圈最多產的男演員之一。

他從不設限劇本或角色，身為公眾人物，温昇豪坦率的有點出人意料，「我要養家糊口啊！只要檔期可以配合、片酬合理，我都能發自內心挖掘出作品的價值，進一步產生共鳴，從中找到對角色的認同。」雙魚座務實的特質在他身上閃閃發亮。

家庭關係就像拉力賽，愛與信任很重要

温昇豪最新電影《我和我的賽車老爸》於今（2023）年9月8日上映，這是台灣影史首部以拉力賽為主題的電影，透過這個新穎的題材鋪陳出關於親情、友情、和救贖的故事，拍攝極富挑戰性，也是國片近年少見的類型。

2021年即榮獲金馬創投WIP「臺北文創劇作獎」肯定，更獲選為第六屆（2023）馬來西亞國際電影節閉幕片，成為第一部入選該電影節閉幕片的台灣電影。

温昇豪在電影中飾演一個喪志的單親爸爸，和童星陳少卉飾演的兒子之間有相當吃重的對手戲，而「拉力賽」正是這對父子從陌生、牴觸、到相互認同的催化劑。為了拍攝劇中最關鍵的拉力賽事，劇組還特別開拔到嘉義最美麗的爬坡道「梅山36彎」取景，場面刺激驚險，帶給觀眾不一樣的大銀幕體驗。

所謂「拉力賽」，是在公有或私人道路上使用改裝汽車進行的比賽，不同於F1、G500由單一駕駛在賽道上比拼技術與速度，拉力賽的道路模式更多樣化，也更容易受到天候和路況的干擾，駕駛員必須搭配領航員的精準指揮，才能應對多變的突發狀況，「領航員就是駕駛的眼睛，包括方向盤要轉幾度？哪個路段該踩油門加速？全都仰賴兩人之間全然的信任，才能順利完成賽事。」温昇豪在電影裡的另一吃重角色，就是拉力賽領航員。

「《我和我的賽車老爸》最核心的價值在於共生共榮、摒棄成見。」温昇豪認為，人際和家庭的關係維繫，無非是愛與信任，電影所呈現的父子關係也好，駕駛與領航員的關係也好，都是在提醒觀眾，「一段關係中如果存在成見，是很難維繫下去的。」

Photo Credit: 采昌國際 温昇豪（左）化身拉力賽領航員，引領陳澤耀飾演的賽車手完成比賽

Photo Credit: 采昌國際 《我和我的賽車老爸》描述關於親情、友情、和相互救贖的故事

演員需要的創意從感受生活開始

出道十多年的温昇豪，也參與演出過許多叫好叫座的劇集，2019年更憑藉著在《我們與惡的距離》的演出，斬獲第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。而在諸多代表作中，《茶金》及《火神的眼淚》是温昇豪自認演藝生涯到目前為止很重要的兩部作品，其中，他對《茶金》裡飾演的角色KK尤其有共鳴，「這個人物可以說把1950年代知識份子憂國憂民的情懷、和身處當時政治氛圍下的壓力，淋漓盡致地演繹了出來。」

至於《火神的眼淚》中邱Sir這個角色，則讓温昇豪深刻體會到消防人員的不易，「每一趟出任務都可能面臨生離死別，這不只是一份工作那麼簡單。」每演出一個角色，他就比一般人多活了一段人生，周而復始，收穫的同時也消耗諸多心力，「演員是一個需要創意的職業。」

温昇豪認為，創意的產生一方面靠自身悟性，另一方面可以藉由感受力和想像力，從生活中汲取。感受自然、人文；感受潮汐變化；感受樓起樓塌、從繁華到淒涼的無常；感受歲月染舊的白髮；感受對青春的眷戀和追憶，「沒辦法理解這些真切的感受，你就沒辦法當一個好演員。」

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透過演戲，温昇豪遊走在不同時代、體會百種人生，「演員這個工作幫助我找到人生中欠缺的部分，既滿足了自己，也因為融入不同角色的內心冒險，得到與他人的共鳴。因此，身為演員我很開心。」

Photo Credit: 采昌國際 在演戲的過程中，温昇豪獲得了極大的滿足感

「人生不就是冒險嗎？」

最近，温昇豪開始投資拍戲，擔任製作人，這個決定多少帶有一點冒險性質，但他絕非一時衝動，「畢竟，演員處在產業鏈末端，是被選擇的人；我想站到產業前端，從頭到尾摸索一次，對行業有比較通盤的了解，至少離開時不會有遺憾。」

温昇豪也坦言，自己是一個很實際的人，事前花了很多時間務實考量對風險的承擔能力，「這一把沒了我不會潦倒，維持在可控的範圍，對我而言就是現階段的冒險 。」

首度擔任製作人的温昇豪，對影視產業發展有敏銳觀察。他指出，台灣影視產業至今仍未能達到真正的工業化，根本原因還是在市場規模，每年開拍的電影和劇集，真正能回本賺錢的仍然只有少數作品，「如果我們不能提供金錢的回饋，是不是能夠給予其他金錢無法衡量的東西？怎麼樣讓投資方有感受？這是我最近在想的事情。」

「人生不就是冒險嗎？我都不怕了，你怕什麼？」這是温昇豪在《我和我的賽車老爸》中一段熱血的台詞，可能也是他目前心情的寫照。

Photo Credit: 伊林娛樂提供

用軟實力說自己的故事

懷抱著對於自身文化產業的使命感，温昇豪也不免想要呼籲大家多給台灣影視產業一點支持跟鼓勵，「所謂支持就是，你來看一看台灣還是有一群人在努力講自己的故事。情感是台灣作品的優勢，也是我身為演員能夠發揮的強項。」

令人期待的是，文策院近年加大了台灣影視內容產業的投資力度，多元開放的社會環境，更為創作提供了無可比擬的優勢，「這股軟實力將影響全球華人。」温昇豪心裡如此相信著。

本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此

原文標題：身為演員 我很開心 - 温昇豪

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九