TNL+ 2023/08/31,
環境

日本為何不自己喝掉？福島核處理水八大科學問題一次解答

日本為何不自己喝掉？福島核處理水八大科學問題一次解答
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當我們說排放到大海的核處理水是安全的，並不意味著我們必須要「喝下去」以證明它是安全的。正如，中國核電廠把冷卻核廢水排到大海，當然認為它是安全的，但沒有人專門會在大亞灣核電廠周圍舀水喝，也沒有人會拿那些冷卻核廢水做其他用途一樣。

日前日本正式排放經過處理的核處理水，中文媒體爭議甚多。筆者在這個問題上從前年開始就撰寫過多篇評論文章，現在再簡要地總結一下。

問題一：日本排放的是什麼水？

日本在2011年發生311大地震，東京電力公司（東電）在福島的核電廠發生嚴重事故。核反應爐的爐心暴露。為了冷卻不斷進行核反應的爐心，東電不得不引入大量海水進行冷卻。這些水帶有大量的核放射物資，不能直接排入大海，東電於是同時發展了一套叫做ALPS的過濾系統（又稱先進液體處理系統）進行處理。經過處理的水被存放在專門建造的1000來個大水罐中，堆放起來。

日本要排放的水，就是這些經過ALPS系統處理的核廢水，日本簡稱「處理水」。它先被稀釋，再排放入大海。我在這裡簡稱「稀釋處理水」。

問題二，稀釋處理水（稀釋之後的經過處理的福島核廢水）和普通核廢水是一回事嗎？

福島核廢水並非「普通核廢水」。和一般核電廠用於冷卻的核廢水相比，「冷卻核廢水」的主要放射性原子是氚，福島核廢水直接和爐心接觸，因此帶有大量的各種其他放射性原子核。因此，有人強調，福島核廢水和普通冷卻核廢水不能相提並論，這種說法也沒錯。

然而，重要的是，「經過處理的福島核廢水」同樣並不等於「福島核廢水」。以上提及的「大量各種其他放射性原子核」，都被ALPS系統用化學的方法除掉了。經過ALPS處理後，那些「其他放射性原子核」的濃度，都遠遠低於日本和國際的排放標準。

顯而易見，經過處理的「處理水」，和「核廢水」有本質區別。這正如，經過污水處理廠處理的污水，我們不再叫做污水，而叫做「再生水」一樣。我們不會直接用污水，但不妨礙我們在眾多的場合使用「再生水」。

因此，中文媒體一直說「日本排放核廢水」，其實是對要排放的水的污名化。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。