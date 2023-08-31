日本為何不自己喝掉？福島核處理水八大科學問題一次解答

日前日本正式排放經過處理的核處理水，中文媒體爭議甚多。筆者在這個問題上從前年開始就撰寫過多篇評論文章，現在再簡要地總結一下。

問題一：日本排放的是什麼水？

日本在2011年發生311大地震，東京電力公司（東電）在福島的核電廠發生嚴重事故。核反應爐的爐心暴露。為了冷卻不斷進行核反應的爐心，東電不得不引入大量海水進行冷卻。這些水帶有大量的核放射物資，不能直接排入大海，東電於是同時發展了一套叫做ALPS的過濾系統（又稱先進液體處理系統）進行處理。經過處理的水被存放在專門建造的1000來個大水罐中，堆放起來。

日本要排放的水，就是這些經過ALPS系統處理的核廢水，日本簡稱「處理水」。它先被稀釋，再排放入大海。我在這裡簡稱「稀釋處理水」。

問題二，稀釋處理水（稀釋之後的經過處理的福島核廢水）和普通核廢水是一回事嗎？

福島核廢水並非「普通核廢水」。和一般核電廠用於冷卻的核廢水相比，「冷卻核廢水」的主要放射性原子是氚，福島核廢水直接和爐心接觸，因此帶有大量的各種其他放射性原子核。因此，有人強調，福島核廢水和普通冷卻核廢水不能相提並論，這種說法也沒錯。

然而，重要的是，「經過處理的福島核廢水」同樣並不等於「福島核廢水」。以上提及的「大量各種其他放射性原子核」，都被ALPS系統用化學的方法除掉了。經過ALPS處理後，那些「其他放射性原子核」的濃度，都遠遠低於日本和國際的排放標準。

顯而易見，經過處理的「處理水」，和「核廢水」有本質區別。這正如，經過污水處理廠處理的污水，我們不再叫做污水，而叫做「再生水」一樣。我們不會直接用污水，但不妨礙我們在眾多的場合使用「再生水」。

因此，中文媒體一直說「日本排放核廢水」，其實是對要排放的水的污名化。